Euler Hermes: pandemia wyhamowała upadłości, co dalej?

Nazwanie minionego roku "kryzysowym" nie jest żadną przesadą. Niespodziewany wybuch pandemii wstrząsnął niemal wszystkimi dziedzinami życia i gospodarki, niektórych wpędzając w prawdziwe problemy. Co jednak warte podkreślenia, nie doszło do przewidywanej przez największych pesymistów fali upadłości przedsiębiorstw. Wszystko za sprawą pomocy, jaką zaoferowały firmom poszczególne rządy. Czy jednak stopniowe jej wycofywanie nie doprowadzi do nagłego wzrostu niewypłacalności w biznesie? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali eksperci Euler Hermes.

Przeczytaj także: Niewypłacalności firm w Polsce mocno w górę

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy wybuch pandemii zaowocował globalną lawiną niewypłacalności?

W których rejonach globu liczba niewypłacalności ma rosnąć najwolniej?

Czy na tle innych państw wyróżniła się Polska?

Jakie czynniki będą nadawać ton w zakresie niewypłacalności na świecie?



Wzrost liczby niewypłacalności na świecie, ale nadal ich liczba na poziomie niższym niż w 2019 r.

Patrząc na poziomy niewypłacalności firm, można powiedzieć, iż rządom udało się pomóc firmom w walce z kryzysem: masowa interwencja państw zapobiegła w 2020 r. jednej na dwie upadłości w Europie Zachodniej i jednej na trzy w USA. Przedłużenie programów pomocy pozwoli utrzymać niewypłacalność na niskim poziomie także w 2021 r., ale to, co stanie się później, zależy od tego jakie działania rządzący będą prowadzić w nadchodzących miesiącach - ocenia Maxime Lemerle, Dyrektor Działu Badań Sektorów i Niewypłacalności w Euler Hermes.

Kliknij, aby powiekszyć fot. utah778 - Fotolia.com Pandemia wyhamowała upadłości Po dwóch latach spadku, globalna liczba niewypłacalności wzrośnie w 2022 r. o +15%.

Liczba niewypłacalności w Stanach Zjednoczonych i Azji będzie rosła zdecydowanie wolniej niż w części Europy i na niektórych rynkach wschodzących

Polska jednym z niewielu krajów, w których liczba niewypłacalności nie spadła, ale nawet znacząco wzrosła w czasie pandemii

5 czynników kształtujących liczbę niewypłacalności w nadchodzących miesiącach

Globalne tempo ożywienia gospodarczego, decydujące m.in. dla tempa wycofywania środków wsparcia ze strony państw, w konsekwencji wpływając na tempo normalizacji skali niewypłacalności przedsiębiorstw: Większość zaawansowanych gospodarek odnotuje wzrost PKB powyżej poziomu +1,7% (długoterminowy średni minimalny wzrost wymagany do ustabilizowania niewypłacalności) – dla przypomnienia: Euler Hermes szacuje, że globalny PKB wzrośnie o +5,5% w 2021 r. i +4,2% w 2022 r;

Samo wspomniane już tempo wycofywania wsparcia ze strony państw, gdyż wpływa na dynamikę “zużywania” zapasów gotówki przez firmy;

Liczba firm o „kruchych” finansach - punkt tym ważniejszy, iż wiele słabych firm, w tym firmy "zombie" sprzed kryzysu (firmy, które jeszcze przed pandemią praktycznie upadły – programy pomocowe były dla nich odroczeniem nieuchronnego), utrzymywane były na powierzchni dzięki środkom nadzwyczajnym, oraz firmy osłabione dodatkowym zadłużeniem wynikającym z kryzysu (koszty stałe, a obroty i przychody mniejsze);

pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw zwiększające skalę problemów z obsługą zadłużenia;

szybkie ożywienie tendencji zakładania nowych firm, ponieważ wzrost liczby przedsiębiorstw w sposób mechaniczny zwiększy bazę potencjalnych niewypłacalności, szczególnie w sektorach, w których tworzenie przedsiębiorstw jest w dużym stopniu związane z zaspokajaniem nowych potrzeb wynikających z pandemii (np. dostawy do domu), ale w których rentowność jest niepewna.