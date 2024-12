2024 z rekordem niewypłacalności firm na świecie

Rok 2024 jest rekordowym pod względem niewypłacalności. Jest to niestety rekord, z którego nikt się nie cieszy, zwłaszcza w kluczowej dla polskiej gospodarki Europie Zachodniej - mającej największy wkład w globalną liczbę niewypłacalności dużych firm (6 na każde 10 przypadków w skali globalnej). Co więcej, wszystkie trzy sektory, które miały największy udział w globalnej liczbie niewypłacalności dużych firm (usługi, handel detaliczny i budownictwo) były szczególnie dotknięte problemami właśnie w Europie Zachodniej. Rzutuje to na wyniki i perspektywy całego polskiego eksportu, jak i poszczególnych firm, dla których jest to kluczowy rynek zbytu.

W skrócie:

Rekordowa liczba : w III kw. 2024 r. było 127 przypadków niewypłacalności firm na świecie o obrotach powyżej 50 mln euro, tj. +17 w porównaniu z II kw. 2024 r. i +42 w porównaniu ze średnią sprzed pandemii wynoszącą 82 w latach 2017-2019.

: w III kw. 2024 r. było 127 przypadków niewypłacalności firm na świecie o obrotach powyżej 50 mln euro, tj. +17 w porównaniu z II kw. 2024 r. i +42 w porównaniu ze średnią sprzed pandemii wynoszącą 82 w latach 2017-2019. Rekordowy obrót : Ponadto łączny obrót niewypłacalnych dużych spółek wzrósł o +48% r/r do 40 mld EUR.

: Ponadto łączny obrót niewypłacalnych dużych spółek wzrósł o +48% r/r do 40 mld EUR. Rekordowy region : Europa Zachodnia notuje najszybszy przyrost i liczbę upadłości firm dużych (powyżej 50 mln EUR obrotu), ale to w obu Amerykach odnotowuje się najwięcej niewypłacalności firm największych (powyżej 1 mld Euro obrotu).

: Europa Zachodnia notuje najszybszy przyrost i liczbę upadłości firm dużych (powyżej 50 mln EUR obrotu), ale to w obu Amerykach odnotowuje się najwięcej niewypłacalności firm największych (powyżej 1 mld Euro obrotu). Sektory z rekordowymi liczbami : jeśli chodzi o sektory, najbardziej ucierpiały usługi i handel detaliczny, szczególnie w Europie Zachodniej i w Ameryce Północnej, a także budownictwo – ponownie w największym stopniu w Europie Zachodniej i w Azji.

: jeśli chodzi o sektory, najbardziej ucierpiały usługi i handel detaliczny, szczególnie w Europie Zachodniej i w Ameryce Północnej, a także budownictwo – ponownie w największym stopniu w Europie Zachodniej i w Azji. Przy 344 przypadkach niewypłacalności dużych firm w skali globalnej odnotowanych w pierwszych trzech kwartałach br., liczba ta już przekroczyła te z pełnych lat 2015-2019, 2021 i 2022.

Utrzymująca się niepewność gospodarcza, zmiany strukturalne w sektorach oraz przekształcanie łańcuchów dostaw i globalnego handlu mogą z pewnością spowodować, że ostateczna liczba poważnych niewypłacalności osiągnie nowy rekord w 2024 r., zwiększając ryzyko efektu domina niewypłacalności dostawców i podwykonawców.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Główne przypadki niewypłacalności Niewypłacalność firm o obrotach przekraczających 50 mln euro w trzecim kwartale 2024 r. osiągnęła nowy rekordowy poziom Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Niewypłacalności dużych firm na świecie w podziale na sektory Najbardziej dotknięte sektory pozostają takie same w podsumowaniu trzech kwartałów br. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

. Liczba największych globalnych niewypłacalności w skali tego kwartału wzrosła do 127 przypadków, +17 w porównaniu z drugim kwartałem 2024 r. i +42 w porównaniu ze średnią sprzed pandemii, wynoszącą 82 w latach 2017-2019. Jest to drugi co do wielkości kwartalny wzrost od początku prowadzenia naszych badań w 2015 roku. Od początku roku liczba niewypłacalności dużych firm na świecie wzrosła o +26% r/r, osiągając łącznie 344 przypadki (w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2024 roku).Ponadto łączny obrót niewypłacalnych największych przedsiębiorstw (pow. 1 mld Euro) w ciągu trzech kwartałów br. wzrósł o +48% r/r do 40 mld EUR i jest to wzmocnienie trendu obserwowanego już w II kwartale. Od początku roku łączny obrót dużych firm (niewypłacalności tych o obrocie >50 mln Euro) wzrósł o +5% do 136 mld euro, a średni obrót wyniósł nieco poniżej 400 mln euro. Dla porównania, w latach 2015-2019 łączne obroty wyniosły 463 mln euro. Co więcej, znaczące przypadki, takie jak HNA i Evergrande w Chinach, przyczyniły się do podniesienia łącznego, jak= i średniego obrotu niewypłacalnych dużych firm w 2020 i 2021 roku.(o obrocie > 1 mld Euro) – wynika z analiz Allianz Trade. W III kwartale Europa Zachodnia w największym stopniu przyczyniła się do wzrostu liczby niewypłacalności dużych firm w ujęciu r/r (+30 przypadków r/r, do 91 takich firm). Ameryka Północna i Azja wyróżniają się niemal stabilną liczbą przypadków r/r (spadek o -1 r/r, do odpowiednio 13 i 12 przypadków).Od początku roku obraz pozostaje zasadniczo taki sam, przy czym Europa Zachodnia prowadzi przed Ameryką Północną (odpowiednio: +81 przypadków i +7), a Europa Środkowo-Wschodnia, Ameryka Łacińska i Azja odnotowują spadki (odpowiednio -2, -5 i -7). Europa Zachodnia odpowiada za sześć na 10 przypadków (niewypłacalności dużych firm) ogółem w skali globalnej, to w niej miały siedzibę 276 z 436 firm niewypłacalnych w ciągu ostatnich czterech kwartałów (tj. od IV kwartału 2023 do III kwartału 2024 włącznie), a następna była pod tym względem Ameryka Północna (73) i Azja i Pacyfik (62) jako kluczowe regiony kształtujące ogólną ich liczbę.Warto zauważyć, że Stany Zjednoczone pozostają w czołówce pod względem liczby niewypłacalności firm zdecydowanie największych (obroty powyżej 1 mld Euro) – stamtąd pochodziło 7 z 10 największych niewypłacalności w trzecim kwartale 2024 r. i dziewięć z 20 największych niewypłacalności od początku roku, wyprzedzając Europę Zachodnią i Chiny (po pięć takich przypadków od początku 2024 r.) drugi kwartał z rzędu.. Wszystkie trzy sektory, które miały największy udział w globalnej liczbie przypadków (niewypłacalności dużych firm) w III kwartale były szczególnie dotknięte problemami w Europie Zachodniej – były to: usługi (18 przypadków), handel detaliczny (13) i budownictwo (9). W Azji najwięcej przypadków miało miejsce w usługach (3) i budownictwie (3), podczas gdy w Stanach Zjednoczonych były to niewypłacalności dużych firm w usługach (3) i energetyce (3).Co ciekawe, najbardziej dotknięte sektory pozostają takie same w podsumowaniu trzech kwartałów br., z odpowiednio: 69 (usługi), 43 (handel det.) i 45 (budownictwo) przypadkami odnotowanymi na całym świecie.W III kwartale niewypłacalność przedsiębiorstw największych, o obrotach przekraczających 1 mld EUR utrzymała się na wysokim poziomie (12 przypadków, po 11 przypadkach w II kwartale 2024 r., w porównaniu do średnio 8 przypadków w latach 2015-2023). Patrząc na ostatnie trzy kwartały (wykres 3), to elektronika wyróżniała się największymi reperkusjami niewypłacalności związanymi ze skalą obrotów (średnio 779 mln euro), a następny w kolejności pod tym względem były sektory: sprzęt transportowy (638 mln euro), budownictwo (623 mln euro) i energii (578 mln euro).. Z 344 takimi przypadkami w pierwszych trzech kwartałach, tegoroczna suma już przekroczyła poziomy z pełnych lat 2015-2019, 2021 i 2022.Do pobicia poprzedniego rekordu, ustanowionego w 2020 r. potrzeba już tylko kolejnych 80 przypadków, co wydaje się bardzo prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że liczba ta jest niższa niż średnia kwartalna odnotowywana od 2015 r., a duże firmy wciąż borykają się z poważnymi wyzwaniami, szczególnie w Europie. Składają się na nią zarówno ogólna sytuacja gospodarcza, ale też zmiany strukturalne w poszczególnych sektorach oraz przekształcanie łańcuchów wartości i globalnego handlu. Oprócz wynikającego z tego ryzyka utraty znacznej liczby miejsc pracy,