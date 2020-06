Praca sezonowa: pracownicy potrzebni od zaraz

Wybuch pandemii zmienił realia wielu rynków, nie omijając przy tym rynku pracy sezonowej. Jeżeli chodzi o zagraniczne wyjazdy do pracy, wszystko jest właściwie zamrożone. Czy to może oznaczać, że Polacy w poszukiwaniu dodatkowego zatrudnienia zaczną szturmować np. polskich sadowników i plantatorów? Niewykluczone. Tym bardziej, że na początku czerwca osób poszukujących dorywczych zajęć było o 65 proc. więcej niż w końcu marca.

Bezrobocie coraz większe



– Trudna sytuacja na rynku pracy z pewnością wpłynie na zainteresowanie pracą sezonową. Trzy lata temu na jedną ofertę pracy sezonowej w serwisie OLX odpowiadano średnio 180 razy. W związku ze sporymi zmianami na rynku pracy w ostatnich miesiącach, związanymi z pandemią koronawirusa, można się spodziewać, że w tym roku wynik ten będzie znacznie wyższy – zapowiada Paulina Rezmer, senior PR specialist w OLX.



Czy o pracę sezonową już trzeba się bić?

Gdzie najbardziej brakuje rąk do pracy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Praca sezonowa Polscy plantatorzy potrzebują rąk do pracy

Na lato i możliwość podjęcia dorywczej pracy zawsze czekała pokaźna rzesza Polaków. Takim rodzajem zarobkowania zainteresowani byli m.in. studenci, którzy podczas wakacji chcieli podreperować budżet. Dziś, ze względu na rosnące bezrobocie, chętna do pracy sezonowej będzie z pewnością nie tylko studencka brać. To dobre wiadomości dla krajowych właścicieli upraw, którzy rąk do pracy potrzebują bardziej niż wcześniej.Jeszcze do niedawna stopa bezrobocia w naszym kraju osiągała historyczne minima, a pracodawcy robili, co mogli, aby odnaleźć się na rynku zdominowanym przez pracownika. Dziś sprawy mają się nieco inaczej. Wraz z wybuchem pandemii bezrobocie w naszym kraju zaczęło rosnąć - u schyłku kwietnia 2020 r. liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wynosiła 951,2 tys, co oznacza, że na przestrzeni miesiąca rzesza zarejestrowanych bezrobotnych powiększyła się o 89 tys. Co gorsza, prognozy wskazują, że bezrobocie może być dwa razy większe niż podaje GUS. W kwietniu 2020 r. stopa bezrobocia wynosiła 5,8 proc.Gdy na początku marca każdego kolejnego dnia wzrastała w Polsce liczba zachorowań, a większość pracowników realizowała swoje obowiązki służbowe w domach, coraz mniej osób było zainteresowanych wykonywaniem pracy dodatkowej, choć zazwyczaj w tym okresie dopiero się zaczynał sezon na poszukiwanie takiej pracy. Już na początku czerwca pojawiło się blisko 65 proc. więcej aktywnych użytkowników, którzy poszukują pracy dodatkowej, w zestawieniu z danymi z ostatniego dnia marca.Najwięcej ofert dotyczących pracy dodatkowej pojawia się w dużych miastach, przodują: Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków i Łódź. W ubiegłym roku właśnie w tych miastach również były najczęściej publikowane ogłoszenia o dodatkowej pracy. Z kolei w porównaniu z ubiegłorocznymi danymi, w tym sezonie ofert jest znacznie mniej. Zapotrzebowanie na pracę sezonową z każdym kolejnym tygodniem może być jednak coraz większe, co ma związek z wakacjami i okresem zbierania owoców i warzyw.Praca sezonowa to nie tylko zbiory. Najwięcej ofert jest w budowlance, hotelarstwie, gastronomii, na stanowiska kasjerów, kierowców i kurierów.Polski Instytut Ekonomiczny podaje, że w krajach UE zabraknie ok. 40–50 proc. pracowników sezonowych, więc wiele warzyw i owoców zostanie na polach i w sadach. A brak siły roboczej przy zbiorach może przełożyć się na wzrost cen żywności, także w naszym kraju.Do Polski na zbiory warzyw i owoców chętnie co roku przyjeżdżali nasi wschodni sąsiedzi. W tym roku właściciele zbiorów już teraz mają ogromny problem z pozyskaniem pracowników. Powrót Ukraińców do domu w czasie epidemii koronawirusa oraz utrudnienia związane z przekraczaniem granicy sprawiają, że jest mniej obcokrajowców, którzy zazwyczaj podejmowali się wykonywania prac sezonowych.Czynnikiem, który może zachęcić do podjęcia zatrudnienia, może być wysokość wynagrodzenia. Obecnie stawka godzinowa w publikowanych na OLX ogłoszeniach waha się pomiędzy 14–18 zł. Być może dla niektórych będzie to tymczasowa konieczność – na czas znalezienia stałej pracy w swoim zawodzie. Dla innych praca sezonowa może być po prostu szansą na zwiększenie budżetu domowego.Paulina Rezmer przypomina również, że poszukując pracy sezonowej, warto zwracać uwagę również na dodatkowe informacje zawarte w ogłoszeniach, takie jak możliwość zakwaterowania czy dowiezienia pracowników. Takie opcje proponuje wielu pracodawców. Każdorazowo należy również omówić z pracodawcą warunki zatrudnienia czy rozliczenia.