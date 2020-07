W pandemii trudniej o dobrostan psychiczny. Najbardziej cierpią Millenialsi

Wybuch pandemii odcisnął swoje piętno na niemal wszystkich dziedzinach naszego życia. Najnowsze badanie GfK Consumer Life pokazuje, że nie pozostał obojętny również dla kondycji psychicznej Polaków. Kogo dobrostan psychiczny ucierpiał w największym stopniu? Kto okazał się odporny na koronawirusa?

– Milenialsi to aktualnie najliczniejsza pod względem demograficznym populacja aktywna zawodowo, której rosnąca siła nabywcza trudna jest do przecenienia, a zmiany postaw w jej obrębie prowadzą do zmian trendów w zachowaniach wszystkich konsumentów. To bez wątpienia grupa najbardziej kreatywna i opiniotwórcza w społeczeństwie. Trzeba też pamiętać, że równolegle do wzrostu siły nabywczej Milenialsów, następuje równoległy rozwój technologii cyfrowych, których ta grupa jest głównym użytkownikiem i beneficjentem. A do tego dochodzą jeszcze obserwowane obecnie gwałtowne zmiany w zakresie indywidualnych ocen dobrostanu psychicznego. To nakładanie się różnych zjawisk i procesów dynamicznie zmienia, i musi zmienić nieodwracalnie, trendy zakupowe i nawyki konsumenckie. Bez wątpienia jesteśmy obecnie w okres gwałtownej redefinicji całego paradygmatu związanego z konsumentem – komentuje Dominika Grusznic-Drobińska, ekspertka, dyrektor w dziale Marketing Effectiveness w GfK.

Jak czytamy w komunikacie z badania GfK Consumer Life – TrendKey w Koronie, na pogorszenie dobrostanu psychicznego w największym stopniu narzekają przedstawiciele pokoleń X i Y. Przekonanie o negatywnym wpływie pandemii na kondycję psychiczną wyraża odpowiednio 58 i 57 proc. ich reprezentantów. Nieco lepiej wypadają nastroje pośród Baby Boomersów (52 proc.) oraz najmłodszej generacji Z (48 proc.).Spora rzesza respondentów deklaruje jednak, że koronawirus nie przekłada się na ich dobrostan psychiczny. Brak wpływu pandemii na samopoczucie zadeklarowało 48 proc. przedstawicieli Baby Boomersów , 46 proc. z pokolenia Z, 37 proc. z pokolenia X oraz 35 proc. Milenialsów.Z kolei pozytywne zmiany zaobserwowało u siebie jedynie 8 proc. Milenialsów , 6 proc. z pokolenia Z i 5 proc. z pokolenia X (żaden respondent – przedstawiciel Baby Boomersów – nie zaobserwował u siebie pozytywnego wpływu pandemii).Wysoki odsetek osób deklarujących pogorszenie się ich dobrostanu psychicznego może mieć znaczący wpływ na zmianę ich postaw, w tym zwyczajów konsumenckich. Dla rynku szczególnie ważne jest pokolenie Y, potocznie zwane Milenialsami, ponieważ obecnie to najważniejsza ekonomicznie populacja konsumentów. Zmiany postaw, opinii, nawyków w ramach tej grupy mają decydujący wpływ na koniunkturę gospodarczą, ale także wpływają na zachowania przedstawicieli pozostałych grup pokoleniowych.W ramach tegorocznej edycji badania GfK Consumer Life zidentyfikowano istotne zmiany w ramach trendów konsumenckich wyodrębnionych dla wszystkich kohort wiekowych objętych badaniem w porównaniu do poprzedniej fali badania z 2019 roku. W szczególności interesujące są zmiany, oraz ich dynamika, dla trendów obserwowanych właśnie dla populacji Milenialsów.Spośród wszystkich aktualnie dominujących 9 trendów konsumenckich rejestrowanych wśród Milenialsów, trzy wykazały istotną dynamikę wzrostową. Najbardziej, bo o 10 p.p., z 16 na 26 proc. wzrósł, i tak dotychczas dominujący, trend „Odpowiedzialnej konsumpcji” (z ang. Discerning Consumption). Drugi ze wspomnianych trendów to trend „Etos eko/bio” (z ang. Eco Conscience), który podwoił swój udział i wzrósł z 7 do 14 proc. trzecim trendem notującym istotny wzrost jest trend „Upraszczania życia” (z ang. Frictionless Living), który zyskał 5 p.p. (wzrost udziału z 9 do 14 proc.). Udziały pozostałych trendów wyróżnionych w badaniu pozostały na nie zmienionym poziomie lub nieznacznie spadły.