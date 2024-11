Zdrowie psychiczne to nie temat do rozmowy z szefem?

Polacy przywiązują do zdrowia psychicznego coraz większą wagę. Nie jest to zaskoczeniem, biorąc pod uwagę jak przemożny wpływ dobrostan psychiczny wywiera zarówno na życie prywatne, jak i zawodowe. Okazuje się jednak, że w środowisku pracy ciągle jeszcze o zdrowiu psychicznym mówi się za mało - tylko 38 proc. specjalistów ma dostęp do psychoedukacji w firmie. Jednocześnie kondycja psychiczna nie jest tematem, który chcielibyśmy roztrząsać z przełożonym.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy Polacy są gotowi podzielić się swoimi problemami psychoemocjonalnymi z przełożonymi?

Czy zdaniem pracowników w firmie powinna funkcjonować psychoedukacja?

Jak Polacy oceniają psychoedukację zapewnianą przez firmy?

TO NIE TEMAT TABU, ALE NIEWIELU OTWARCIE PORUSZY GO W PRACY

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik

Czy był(a)byś gotowy/a podzielić się swoimi problemami psychoemocjonalnymi z przełożonym/ą?

Tak - 40%

Nie - 38%

Trudno powiedzieć - 22%

Źródło: badanie Hays Poland, październik-listopad 2024

To, czy pracownik będzie wykazywał chęć i gotowość, aby przyjść do szefa ze swoim problemem zależy również od relacji, które między nimi panują, kultury organizacyjnej oraz wielkości firmy. Tematy związane z dobrostanem psychicznym częściej są podnoszone w na poziomie koleżeńskim lub ze współpracownikami z zespołu. Warto też podkreślić, że nie ma nic złego w tym, że ktoś nie chce zbytnio odsłaniać tak prywatnych sfer w pracy. Pewnego rodzaju granice postawione w tym zakresie i szacunek dla obszaru psychologicznego są ważne dla komfortu obu stron – zauważa Agnieszka Czarnecka, HR Consultancy Manager w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w Hays.

PSYCHOEDUKACJA: FUNKCJONUJE W MNIEJSZOŚCI FIRM…

Czy uważasz, że w firmie powinna funkcjonować psychoedukacja?

Tak - 66%

Nie - 11%

Trudno powiedzieć - 23%

Źródło: badanie Hays Poland, październik-listopad 2024

Specjaliści w mniejszości chcą dzielić się swoimi problemami psychoemocjonalnymi z szefem, lecz nie oznacza to, że nie oczekują od firmy kompleksowej edukacji w zakresie zdrowia psychicznego. Ich potrzeba jest wyraźna. Zdaniem większości organizacja powinna zapewniać webinary, warsztaty czy materiały związane z dbaniem o swoje zdrowie psychiczne. Duże znaczenie ma dla nich także benefit w postaci opieki medycznej, która zakłada dostęp do psychologów, terapeutów lub psychiatrów. Dzięki temu będą mogli poradzić sobie ze swoimi trudnościami poza środowiskiem pracy, w być może bardziej komfortowych dla nich warunkach – dodaje ekspertka Hays.

…A JEŚLI JUŻ JEST, TO NIE ZAWSZE ODPOWIADA OCZEKIWANIOM PRACOWNIKÓW

Jak oceniasz psychoedukację w Twojej firmie?*

Dobrze - 56%

Średnio - 37%

Źle - 7%

*Tylko respondenci, którzy w swoich firmach mają dostęp do edukacji na temat zdrowia psychicznego



Źródło: badanie Hays Poland, październik-listopad 2024

Sytuacja, w której pracodawca edukuje pracowników na temat zdrowia psychicznego, to wciąż stosunkowo nowy trend na rynku pracy. Organizacje są raczej w fazie testowania i analizowania potrzeb zatrudnionych, niż prowadzenia kompleksowych kampanii, które będą w stanie rozwiązać złożone problemy. Długofalowo jednak psychoedukacja może zyskiwać na popularności, a na jej skuteczność i możliwość dostosowania, będzie wpływać szczera komunikacja i feedback – podkreśla Agnieszka Czarnecka.