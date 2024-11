Czy pracodawcy wspierają zdrowie psychiczne pracowników?

Co mogą zrobić pracodawcy, by zapobiegać wypaleniu zawodowemu? © Freepik

Coraz częściej rozmawiamy o problemie zdrowia psychicznego. Czy przekłada się to na konkretne działania? Z raportu "Nastroje polskiego rynku pracy - perspektywa kandydatów 2024" przygotowanego przez Manpower wynika, że 43% polskich pracodawców nadal nie podejmuje żadnych kroków, aby wspierać dobrostan psychiczny pracowników.

Przeczytaj także: Wsparcie szefa antidotum na wypalenie zawodowe?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy pracodawcy dbają o zdrowie psychiczne pracowników?

Jakiego wsparcia oczekują pracownicy?

Jak pracodawcy mogą zapobiegać wypaleniu zawodowemu?



Pierwsze objawy wypalenia zawodowego mogą wydawać się niepozorne, jednak ich zlekceważenie prowadzi do poważnych skutków zarówno dla pracownika, jak i organizacji. Najczęściej spotykane symptomy to chroniczne zmęczenie, spadek motywacji, obniżona efektywność, trudności z koncentracją, ale też dolegliwości fizyczne, takie jak bóle głowy czy problemy ze snem. Wypalenie zawodowe nierzadko przejawia się również w postawie cynizmu wobec wykonywanych zadań, co negatywnie wpływa na współpracę zespołową i relacje interpersonalne – mówi Agnieszka Krzemień, liderka w Talent Solutions Right Management i podkreśla, że zarówno pracownicy, jak i pracodawcy powinni być wyczuleni na te sygnały. – Wypalenie zawodowe już na wczesnym etapie prowadzi do obniżenia jakości działań, zwiększa liczbę popełnianych błędów, co przekłada się na niższą efektywność całego zespołu. Dlatego tak istotne jest, aby liderzy oraz liderki podejmowali działania prewencyjne, które według talentów są kluczowe, jak zapewnienie elastyczności w zakresie czasu i miejsca pracy, dodatkowe dni wolne, czujność na przytłoczenie zadaniami przez pracownika – dodaje ekspertka.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Co mogą zrobić pracodawcy, by zapobiegać wypaleniu zawodowemu? Według 36% respondentów pomocne byłoby zapewnienie elastyczności w zakresie czasu i miejsca pracy, a 35% talentów wskazało na oferowanie dodatkowych dni wolnych.

Świadomość dotycząca zdrowia psychicznego w miejscach pracy wzrasta, choć zmiany te są stopniowe. Publikowanych jest coraz więcej raportów i analiz poświęconych tej tematyce, kwestie te poruszane są wewnątrz organizacji częściej, niż jeszcze jakiś czas temu. Mimo to wiele osób sygnalizuje to, że ich firma nie podejmuje wystarczających działań w zakresie wsparcia mentalnego, co pokazuje tylko, że dla wielu pracodawców zdrowie psychiczne ich talentów nadal nie stanowi priorytetu. Często jest postrzegane jako dodatkowy benefit, na który można sobie pozwolić w momencie sprzyjających warunkach finansowych, jednak, gdy pojawia się potrzeba redukcji kosztów, inwestycje w wellbeing‑ bywają często jednymi z pierwszych obszarów do cięć. Jednak takie podejście jest krótkowzroczne. Troska o zdrowie psychiczne pracowników powinna być traktowana jako element długoterminowej strategii rozwoju organizacji – podsumowuje liderka Talent Solutions Right Management.

W ramach badania Manpower zapytano także polskich pracowników o to, w jaki sposób pracodawcy mogą zapobiegać wypaleniu zawodowemu . Według 36% respondentów pomocne byłoby zapewnienie elastyczności w zakresie czasu i miejsca pracy, a 35% talentów wskazało na oferowanie dodatkowych dni wolnych. Dla 33% ważne w tym aspekcie byłoby zapewnienie przez firmę ciekawych benefitów pozapłacowych. Taki sam odsetek badanych (33%) wskazał również na zróżnicowanie zespołów pod względem wieku, natomiast 32% uważa, że istotne byłoby ustalenie realistycznych celów i oczekiwań, tak by pracownicy nie czuli się przytłoczeni nadmiarem obowiązków.Choć o tym, jak cenne i istotne jest zdrowie psychiczne mówi się w miejscach pracy coraz częściej, to niestety wciąż 4 na 10 respondentów wskazało, że ich pracodawca nie podejmuje żadnych działań mających na celu wsparcie pracowników w tym obszarze. 27% badanych osób może liczyć na firmę w sytuacjach kryzysowych, korzystając np. z urlopów zdrowotnych lub dodatkowych dni wolnych, 19% organizacji w Polsce zapewnia szkolenia, webinary oraz warsztaty dotyczące zdrowia psychicznego, zarządzania stresem, a także technikami relaksacyjnymi, Natomiast 18% respondentów wskazało, że ich organizacja zapewnia bezpłatne lub płatne konsultacje psychologiczne.Zdaniem Agnieszki Krzemień organizacje, które dbają o dobrostan psychiczny pracowników, mogą liczyć na większą satysfakcję zatrudnionych osób, mniejszą absencję, ale także lepsze wyniki całych zespołów.