Zdrowie psychiczne, a nie sztuczna inteligencja. To niepokoi pracowników

Jeszcze do niedawna wielu pracowników pytanych o obawy związane ze środowiskiem pracy wskazywało sztuczną inteligencję, która stanowiła w ich mniemaniu jedno z największych zagrożeń dla rozwoju ich kariery. Najprościej rzecz ujmując - baliśmy się, że roboty zabiorą nam pracę. Dziś okazuje się, że jeszcze większym powodem niepokoju jest dla zatrudnionych ich zdrowie psychiczne.

Przeczytaj także: Polscy pracownicy, czyli wypalenie zawodowe i obniżony dobrostan psychiczny

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie czynniki w środowisku pracy wskazywane są przez pracowników jako przytłaczające?

W jakich grupach najsilniej zaznacza się wzrost negatywnego wpływu na zdrowie psychiczne?

Od czego uzależnione jest obniżenie stresu i dyskomfortu psychicznego pracowników?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Pete Linforth z Pixabay Pracowników niepokoi ich zdrowie psychiczne 57 proc. pracowników doświadcza negatywnego wpływu pracy na swoje zdrowie psychiczne.

Powodem presji, jaką odczuwają pracownicy, są także zacierające się granice między pracą a życiem prywatnym, szczytowe obciążenia pracą, widoczne szczególnie w branży finansowej na końcu miesiąca, czy niewystarczające struktury wsparcia organizacyjnego. W dobie niedoboru talentów oraz dużej rotacji na rynku pracy pracodawcy muszą pamiętać o zaadresowaniu tych kwestii, które są niezwykle istotne, szczególnie dla najmłodszych pracowników. Prawie połowa badanych w raporcie uważa, że ich pracodawca nie uznaje zdrowia psychicznego za priorytet. Raport wyraźnie wskazuje też na korelację pomiędzy poszczególnymi elementami kultury organizacyjnej firmy – w tym dbałości o zdrowie psychiczne – a retencją pracowników – mówi Agnieszka Jarosz, Head of ACCA Northern and Eastern Europe.

Najmłodsi pracownicy rozpoczęli swoją karierę zawodową w bardzo stresujących okolicznościach (pandemia, niestabilna sytuacja polityczna w wielu regionach świata itd.). Odczuwanie stresu połączone jest z poczuciem osamotnienia. Wiele osób pracuje zdalnie lub hybrydowo, co ogranicza bezpośredni kontakt z innymi ludźmi. Poczucie anonimowości jest tym większe, im większa jest organizacja, w której pracujemy, i im słabsze są relacje, które udało nam się wewnątrz niej zbudować. Wielu pracodawców podejmuje liczne działania mające na celu obniżenie stresu i dyskomfortu psychicznego pracowników, jednak aby mogły one odnieść skutek, potrzebne jest także zaangażowanie pracowników, takie jak: wychodzenie ze strefy komfortu, podejmowanie nowych wyzwań, które pozwalają budować odporność psychiczną, oraz uczestniczenie w okazjach do integrowania się z zespołem, które budują poczucie wsparcia i przynależności. W przypadku wspierania zdrowia psychicznego pracowników sprawdza się metafora „jedna ręka nie klaszcze” – konieczna jest zaangażowanie obu stron – mówi psycholog biznesu, Sylwia Królikowska.

Według raportu ACCA Global Talent Trends 2024, niepewność gospodarcza, inflacja oraz zmiany w metodach pracy po pandemii nasilają potrzebę skupienia się na dobrostanie psychicznym pracowników.Badanie przeprowadzone przez ACCA na grupie 9889 specjalistów z 152 krajów ujawnia, że tylko 37 proc. respondentów czuje się przytłoczonych zmianami technologicznymi, podczas gdy aż 57 proc. doświadcza negatywnego wpływu pracy na swoje zdrowie psychiczne Mimo że wpływ nowych technologii, a w szczególności AI, na pracę budzi mieszane uczucia – od obawy po ekscytację – to strach przed zmianami, jakie będą wprowadzały nowe technologie , ustępują miejsca poczuciu presji i wyobcowania wśród pracowników, które nasilają globalne spowolnienie gospodarcze oraz wzrost kosztów życia Zauważalny jest wzrost negatywnego wpływu na zdrowie psychiczne w organizacjach o korporacyjnym charakterze. Największe obawy wyraża 71 proc. pracowników tak zwanej finansowej „Wielkiej Czwórki”. Najniższy wskaźnik dotyczy samozatrudnionych (53 proc.) oraz pracowników sektora publicznego (52 proc.). Szczególnie narażeni są najmłodsi pracownicy – 61 proc. osób poniżej 26. roku życia zgłasza negatywny wpływ pracy na ich dobrostan psychiczny.Wśród starszych grup wiekowych sytuacja nie prezentuje się znacznie lepiej, z odpowiednio 58 proc. w grupie wiekowej 26-43 lata, 56 proc. wśród osób od 44 do 58 lat i 40 proc. wśród pracowników powyżej 58. roku życia.Dbałość o zdrowie psychiczne pracowników musi stać się nieodłącznym elementem strategii kadrowej, szczególnie dla dużych korporacji borykających się z zatrzymywaniem talentów w organizacji. Obecnie branża finansowa boryka się z niedoborem wykwalifikowanych specjalistów, przez co pozafinansowe benefity oraz atmosfera organizacji, w której będą chcieli pracować kandydaci, zyskują dodatkowe znaczenie.Kluczowe staje się dbanie o dobrostan zatrudnionych, tworzenie warunków umożliwiających zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz zapewnienie komfortu psychicznego. Taki kierunek działań może istotnie przyczynić się do zmniejszenia rotacji pracowniczej, zwiększając tym samym stabilność i efektywność zespołów.