Długi weekend przyniósł boom na wakacje za granicą

Tegoroczny układ kalendarza w okolicach 15 sierpnia okazał się wyjątkowo korzystny dla osób, które planowały wyjazdy. Wystarczyły zaledwie 4 dni urlopu, aby móc się cieszyć nieprzerwanym 9-dniowym wypoczynkiem od 12 do 20 sierpnia. Nie jest zatem zaskoczeniem, że Polacy postanowili wykorzystać ten bardzo długi weekend na wyjazdy. Zainteresowanie wakacjami za granicą w tym okresie potwierdzają statystyki serwisu Wakacje.pl.

Przeczytaj także: Wakacje na plaży: jak ceny wpływają na turystykę?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie kierunki wyjazdowe cieszą się wśród Polaków największą popularnością?

Jak kształtują się wydatki Polaków na sierpniowe urlopy?

Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne?

Zainteresowanie wyjazdami sierpniowymi, nie tylko w okresie długiego weekendu, jest naprawdę spore. Jeśli więc mamy upatrzoną ofertę, nie warto czekać z decyzją o zakupie do ostatniej chwili z nadzieją na obniżkę ceny, bo na kilka dni przed planowanym wyjazdem tych miejsc może już po prostu nie być. Wiele najpopularniejszych hoteli w Turcji i Grecji już jest zapełnionych, ale ci, którzy właśnie planują zagraniczne wakacje, znajdą jeszcze ostatnie miejsca w wysoko ocenianych przez turystów 4- i 5-gwiazdkowych hotelach – mówi Dominik Miłowski, wiceprezes ds. produktu w Wakacje.pl.



Kliknij, aby powiekszyć fot. naypong - Fotolia Mamy sierpniowy boom na wakacje za granicą Pierwszą piątkę najchętniej wybieranych kierunków na wyjazdy w sierpniu zamykają Bułgaria i Hiszpania

Turcja i Grecja na czele, ale zyskują też inne kierunki

Po kilkudniowym spadku zainteresowania, gdy klienci częściej decydowali się na rezerwację urlopu w Bułgarii, Turcji czy Egipcie, wraca popyt na wakacje w Grecji. To kraj, w przypadku którego w programach biur podróży klienci mają do wyboru ponad 20 regionów turystycznych. Większości z nich, w tym tych najpopularniejszych – Krety, Zakynthos czy Kos, pożary nie obejmowały. Z kolei Rodos jest w pełni bezpieczna i otwarta dla turystów – mówi Dominik Miłowski.



Ten wzrost zainteresowania mógł być z jednej strony związany w pewnym stopniu z lipcowymi pożarami w południowej Europie, z drugiej – z większym wyprzedaniem w biurach podróży ofert do Turcji i Grecji. Egipt to kierunek całoroczny, lubiany przez polskich turystów nie tylko ze względu na pewną pogodę, ale również z uwagi na szeroką ofertę hoteli z opcją all inclusive, basenami i aquaparkami – dodaje Miłowski.



Polacy nie chcą oszczędzać na wakacjach za granicą

Na tym zdecydowanie nie powinniśmy oszczędzać

Zdrowie to coś, na czym absolutnie nie powinniśmy oszczędzać. Ubezpieczenie turystyczne, które jest w cenie wyjazdu, zazwyczaj ma minimalny zakres ochrony, który nie zawsze w pełni pokryje koszty leczenia za granicą. Dlatego warto pomyśleć o zakupie polisy z wyższą sumą ubezpieczeniową i szerszym zakresem ochrony – nie tylko obejmującym koszty leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków, ale również koszty rezygnacji z wyjazdu, zaostrzenia chorób przewlekłych czy tzw. klauzulę alkoholową. Cena polisy zaczyna się już od 7,22 zł za dzień na osobę, a spokojna głowa i bezpieczeństwo podczas wakacji są przecież bezcenne – mówi Paulina Fras, menedżer produktu w Wakacje.pl.

Półmetek wakacji już dawno za nami, a zainteresowanie wakacjami za granicą nie słabnie. Wręcz przeciwnie – Polacy są spragnieni wypoczynku w miejscach gwarantujących słoneczną pogodę, co – wobec deszczowych prognoz w kraju w ostatnich dniach – dodatkowo przemawia za urlopem w rejonie basenu Morza Śródziemnego.Planowaniu odpoczynku w sierpniu sprzyjał też dodatkowy dzień wolny od pracy – wypadające dziś, 15 sierpnia, święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Dla jednych to okazja, by wybrać się gdzieś na przedłużony weekend . Dla drugich, by zaoszczędzić jeden dzień urlopu w przypadku tradycyjnego, 7-dniowego wypoczynku.Tak jak przez cały okres wakacji, tak i w sierpniu o palmę pierwszeństwa w sercach polskich turystów walczą Turcja i Grecja. Tej drugiej w popularności nie przeszkodziły nawet lipcowe pożary.Na popularności w ostatnich tygodniach zyskuje też plasujący się na trzecim miejscu Egipt.Pierwszą piątkę najchętniej wybieranych kierunków na wakacje za granicą w sierpniu zamykają Bułgaria i Hiszpania. Na kolejnych miejscach plasują się Tunezja, Cypr, Albania, Włochy i Chorwacja . Z tych ostatnich na popularności w ostatnich tygodniach zyskuje Albania. To kraj, który Polacy wciąż odkrywają, a który dzięki rozwojowi infrastruktury turystycznej z roku na rok ma coraz więcej do zaoferowania zagranicznym gościom.Jeśli chodzi o krótsze, 4- i 5-dniowe wakacje za granicą w okresie długiego weekendu sierpniowego, widać większy udział w sprzedaży Bułgarii i Cypru. W przypadku wylotów przedziale od 11 do 15 sierpnia do pierwszej dziesiątki najpopularniejszych kierunków wskoczył też jeden kierunek egzotyczny – Zjednoczone Emiraty Arabskie.Jak kształtują się wydatki Polaków na sierpniowe urlopy? Z analiz Wakacje.pl wynika, że klienci biur podróży nadal chcą wypoczywać w komfortowych warunkach i dlatego głównym kryterium wyboru często nie jest dla nich cena per se, a jej stosunek do jakości oferowanych usług.W przypadku pierwszej piątki najpopularniejszych kierunków najmniej – średnio 2 660 zł za osobę – płacimy za wakacje w Bułgarii. 3 382 zł – to średnia wartość urlopu w Turcji w przeliczeniu na jedną osobę, a 3 823 zł – wakacji w Grecji dla jednego wczasowicza. W zdecydowanej większości wybieramy się na wyjazdy tygodniowe. Jeśli chodzi o formę wyżywienia – tu bezapelacyjnie wygrywa all inclusive. Postawiło na nie 87 proc. osób rezerwujących sierpniowe wakacje. Opcję z dwoma posiłkami – śniadaniami i obiadokolacjami – wybrało 7 proc. klientów.Mimo że w cenie imprez turystycznych znajduje się już obowiązkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, coraz więcej klientów pyta doradców o rozszerzone pakiety ochrony podczas wakacji.