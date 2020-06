GfK: w sklepach stacjonarnych wydajemy więcej niż Niemcy

Przeciętny Europejczyk zostawia w detalicznych sklepach stacjonarnych 29,9 proc. swojego budżetu. Średnią nieco przewyższają Polacy (35,7 proc.), ale i tak daleko nam do Węgrów (50 proc.). Okazuje się jednak, że wydatki na tradycyjne zakupy nie rosną – w minionym roku w 27 państwach UE spadły o 1 p.proc. Niewątpliwie jest to duża zasługa prężnie rozwijającego się handlu internetowego – czytamy w opublikowanym przez GfK komunikacie z corocznego raportu European Retail Study 2019.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Udział konsumpcji prywatnej w obrotach sektora handlu detalicznego Udział konsumpcji prywatnej w 27 państwach członkowskich UE spadł o 1 p.proc. do poziomu 29,9 proc. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Udział handlu detalicznego w sektorze FMCG W 2019 r. handel detaliczny w sektorze FMCG odpowiadał za 55 proc. obrotów detalicznych sklepów stacjonarnych. Kliknij, aby przejść do galerii (4)



Sklepy detaliczne w Europie stoją dziś przed nowymi wyzwaniami – komentuje Przemysław Dwojak, Senior Director w GfK. W związku z cyklicznością i z góry określonymi terminami publikacji, raport pokazuje kondycję europejskiego handlu przed covidem – wzrost zamożności konsumentów w 27 krajach EU (ale z silnym różnicami, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym w obrębie poszczególnych krajów) oraz wzrost obrotów w sklepach stacjonarnych w przekroju 27 krajów EU o 2,1 proc., nieznacznie powyżej stopy inflacji z wyraźną linią podziału na nową i starą Europę. Wzrostowi obrotów sprzyjały w analizowanym okresie silny rynek pracy oraz stabilne nastroje konsumenckie. Z kolei z perspektywy udziałów w handlu prywatnej konsumpcji widać trend wzrastających wydatków na usługi, co razem z obecnie notowanym rozwojem e-handlu stanowić będzie wyzwanie dla handlu stacjonarnego. Konsumenci zaczynają wykazywać też wyższą świadomość ekologiczną, w związku z czym kwestia zrównoważonego rozwoju zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Detaliści prowadzący punkty stacjonarne będą musieli odpowiedzieć na te nowe wyzwania i oczekiwania kupujących, których źródłem są zarówno zmiany związane z pandemią, jak i zmiany w dystrybucji samego popytu konsumenckiego.



Z raportu GfK wynika, że przeciętnareprezentujących 27 państw unijnych osiągnęła w minionym roku poziom 16.888 EUR, a więc wzrosła w ujęciu rocznym o 3,4 proc. Na szczególne wyróżnienie zasługują tu silne wzrosty na Łotwie (+8,5 proc.), Litwie (+7,6 proc.) i w Estonii (+6,0 proc.). W tych krajach siła nabywcza rosła głównie za sprawą wzrostu gospodarczego, obniżek podatków oraz podniesienia płac minimalnych.Wprawdzie pod koniec minionego roku wzrost kosztów usług nieco wywindował ceny, to jednak w skali całego rokuw badanych krajach sięgnęła 1,4 proc. Taki wynik oznacza, że znajdowała się znacznie poniżej wyznaczonego przez EBC celu inflacyjnego.W sektorze stacjonarnego handlu detalicznego w krajach UE-27 odnotowano nominalnyo 2,1 proc., czyli nieco powyżej stopy inflacji. Największą dynamiką ponownie wykazywały się rynki Europy Wschodniej i krajów bałtyckich. Rumunia (+9,5 proc.) utrzymała solidną stopę wzrostu, niemal dwukrotnie wyższą niż sąsiednia Bułgaria (+5,4 proc.). Handel detaliczny w Estonii (+6,6 proc.) i na Litwie (+6,5 proc.) skorzystał na długotrwałym wzroście .Konkurencja w postaci internetowej sprzedaży detalicznej w połączeniu z fundamentalną zmianą nawyków konsumpcyjnych na rzecz zwiększenia wydatków na usługi spowodowała jednoprocentowyw 27 państwach członkowskich UE do poziomu 29,9 procent. Najmniejszą część (23,7 proc.) swoich wydatków na stacjonarny handel detaliczny przeznaczyli Niemcy, co wynika poniekąd ze względnie silnej pozycji sprzedaży internetowej.Z badania GfK wynika również, że handel detaliczny w sektorze FMCG odpowiadał za 55 proc. obrotów detalicznych punktów stacjonarnych w 27 państwach UE. Segment ten stanowi 60,4 proc. całkowitego obrotu detalicznego w Chorwacji, co stawia ją na pierwszym miejscu wśród krajów objętych badaniem. Handel detaliczny w sektorze szybkozbywalnych dóbr konsumenckich jest również bardzo silny w Rumunii (59,7 proc.), na Cyprze (58,5 proc.) i w Grecji (58,3 proc.).