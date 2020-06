Chmura obliczeniowa superbohaterem pandemii. Tylko co z tego...

W dobie pandemii dość szybko okazało się, że rozwiązania chmurowe to jeden z bardzo istotnych elementów, dzięki któremu można zapewnić nie tylko ciągłość działania zarówno firm, jak i administracji publicznej, a także bezpieczeństwo państwa. W niektórych kręgach chmura została okrzyknięta nawet “superbohaterem pandemii”. W tej beczce miodu jest jednak i potężna łyżka dziegciu. Chodzi o znaczny niedobór kompetencji chmurowych.

– Jeden wysoce kompetentny zespół informatyków na pozostałe cztery o średnich i niskich zasobach wiedzy w kwestii cloud computingu, to stanowczo za mało, aby branża IT mogła udźwignąć ciężar dostosowywania gospodarki do nowej rzeczywistości i ewolucji cyfrowej – mówi Paweł Oracz, Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji, Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Polskie Towarzystwo Informatyczne, komentując wyniki badania.

– Tylko co piąta firma dysponuje zespołem gotowym do samodzielnego wdrażania i prowadzenia projektów chmurowych. W drodze ku transformacji cyfrowej oznacza to albo konieczność podniesienia kompetencji pracowników, albo pozyskanie wymaganych umiejętności u zewnętrznych dostawców. Nauczka z sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią pokazuje, że istnieje paląca potrzeba rozwiązania wyzwania, jakim jest konieczność przejścia do chmury, w ramach dostosowywania się do nowej rzeczywistości – komentuje Michał Paschalis - Jakubowicz, CEO Oktawave, największej polskiej chmury obliczeniowej IaaS.

Najsilniejsze kompetencje chmurowe

– Wirtualizacja jest standardem w większości rozwiązań IT od wielu lat, stąd nie dziwi wysoki odsetek tych kompetencji. Dzięki nim relatywnie łatwo jest przełączyć się na rozwiązania typowo chmurowe. Z kolei wysoki odsetek specjalistów baz danych pokazuje, że firmy inwestują w obszary zarządzania danymi, ponieważ większość biznesów opiera swoje działanie na danych. Niepokoi natomiast stosunkowo niewielki odsetek specjalizacji w zakresie samych technologii chmurowych – mówi Maciej Kuźniar, COO w Oktawave.

Oblany egzamin z chmury

– Brak inwestycji ponoszonych na wykształcenie w wąskich specjalizacjach może doprowadzić do niedoborów na rynku pracy specjalistów IT, którzy potrafiliby wypracować konkurencyjną cyfrową przewagę państwa w nadchodzących latach. Takie inwestycje są pilnie potrzebne, bo w przeciwnym przypadku przedsiębiorstwom i urzędom grozi technologiczna alienacja, a ta stanowi zagrożenie dla konkurencyjności całej gospodarki – mówi Katarzyna Materka, Szefowa Działu Rozwiązań Cloud Computing, 7bulls.com.

– Zasoby obliczeniowe pozwalają przechowywać i przetwarzać w czasie rzeczywistym ogromne bazy danych. Są firmom potrzebne, aby mogły wykorzystywać potencjał, który drzemie w dostępie do kluczowych informacji i przekładać go na budowanie przewagi biznesowej. Problem w tym, że specjalistyczne kwalifikacje, takie jak umiejętność zarządzania architekturami i platformami chmurowymi typu Google Cloud, Amazon Web Services czy Microsoft Azure, zarządzanie workloadami danych czy orkiestracja, to nadal rzadkość na polskim rynku – mówi Maciej Kuźniar.

Druga część badania „Kompetencje chmurowe firm w Polsce 2020”, przeprowadzonego przez IDG dla Oktawave i 7bulls.com tuż przed wybuchem pandemii koronawirusa potwierdziła, że poziom kompetencji koniecznych do wdrożenia chmury pozostaje na poziomie, który pozostawia bardzo wiele do życzenia.Okazuje się bowiem, że menedżerowie IT oceniają ogólny poziom kompetencji chmurowych swoich pracowników jako średni (38 proc.), a w następnej kolejności jako niski (25 proc.)Co więcej, badanie pokazało również, że aż 21 proc. firm wyraźnie odczuwa, że brak kompetencji do wdrażania chmury przekłada się w sposób negatywny na ich rynkową pozycję i przychody. Jeszcze większa grupa menedżerów IT (39 proc.), choć w lutym i marcu nie obserwowała korelacji między kompetencjami chmurowymi a biznesem, to twierdziła, że może to się zmienić w przyszłości. Nikt nie spodziewał się, że rzeczywistość tak szybko to zweryfikuje.Najbardziej rozwiniętymi kompetencjami wśród ankietowanych przedsiębiorstw jest znajomość technologii wirtualizacyjnych (57 proc.). Umożliwia ona efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów sprzętowych on-premise, czyli własnych serwerowni. Silnie rozwinięte jest również administrowanie bazami danych (48 proc.).Wraz ze wzrostem telekomunikacyjnych i informatycznych potrzeb rynku, utrzymanie własnych serwerów, pamięci masowej i sieci staje się coraz bardziej skomplikowane i czasochłonne. O wiele wydajniej i efektywniej kosztowo dane przetwarzane są w modelach cloud computing.Tymczasem tylko co czwarta firma (26 proc.) posiada rozwinięte kompetencje specyficzne dla technologii chmurowych, np. z zakresu multicloud lub konteneryzacji. Nieliczne mogą pochwalić się znajomością różnych architektur chmurowych, w tym multicloud i hybrid cloud (14 proc.), umiejętnością budowy i migracji aplikacji do platform chmurowych (13 proc.) czy kompetencjami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej (12 proc.).