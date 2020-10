Chmura obliczeniowa coraz popularniejsza, ale brakuje ekspertów i kompetencji

Polskie przedsiębiorstwa przekonały się już do zalet, jakie niesie za sobą korzystanie z chmury. Dość zgodnie jednak podkreślają, że jej wdrożenie wymaga podniesienia kompetencji chmurowych. Jako źródła pozyskiwania wiedzy na temat chmury najczęściej wskazywani są jej operatorzy (38 proc.) oraz firmy konsultingowe (29 proc.) - wynika ze zrealizowanego przez IDG dla Oktawave i 7bulls.com badania „Kompetencje chmurowe firm w Polsce 2020”.

Źródła wiedzy o chmurze



– Badanie wykazało wysoki poziom zaufania do zewnętrznych dostawców i operatorów chmury obliczeniowej. Aż 69 proc. dużych i 54 proc. średnich firm to właśnie od nich zamierza uzyskać pomoc w zakresie pozyskania brakujących kompetencji chmurowych. Duże przedsiębiorstwa bardziej zainteresowane są częstszym wykorzystaniem większej liczby źródeł wiedzy w celu podnoszenia kompetencji chmurowych, niż średnie – komentuje Maciej Kuźniar COO Oktawave.



Bezpieczeństwo w chmurze to obowiązek

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Pozyskanie kompetencji w zakresie bezpieczeństwa w chmurze Ponad połowa respondentów wskazuje, że wdrożenie rozwiązań chmurowych wymagać będzie inwestycje w kompetencje pracowników. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Zaawansowane modele Cloud Computing

Z badania wynika, że większość średnich i dużych firm (odpowiednio 68 i 66 proc.) ma zamiar pozyskiwać wiedzę na temat chmury od firm zewnętrznych. Połowa z nich (50 i 55 proc.) chce, aby podwyższenie kompetencji chmurowych następowało w drodze szkoleń oraz programów certyfikacyjnych. Co ciekawe, w przypadku obu grup zdecydowanie najmniej docenianymi źródłami wiedzy są studia podyplomowe oraz literatura branżowa.63 proc. firm planuje zwiększyć bezpieczeństwo chmury za sprawą wsparcia merytorycznego pozyskanego od dostawców chmurowych (39 proc.) lub podmiotów i ekspertów zewnętrznych (24 proc.).Duże firmy częściej stawiają na podnoszenie umiejętności własnych pracowników oraz zatrudnianie wykwalifikowanych specjalistów ds. bezpieczeństwa (53 proc.). Natomiast średnie wolą przenieść ciężar zapewnienia bezpieczeństwa na dostawcę chmury obliczeniowej lub ekspertów zewnętrznych (65 proc).Z kolei poziom wykorzystania zaawansowanych modeli Cloud Computingu przez firmy w Polsce należy uznać za średni. Co druga firma korzysta lub planuje wkrótce je wykorzystać. Co piąta eksploruje chmurę hybrydową , zaś co dziesiąta podejście multicloud. Poziom adaptacji architektury cross-cloud, zakładającej rozdzielenie warstw aplikacji, danych czy bezpieczeństwa między wielu dostawców chmury obliczeniowej, jest niewielki i wynosi raptem 6 procent.Zorganizowane szkolenia i programy certyfikacyjne to najczęściej wykorzystywane źródła wiedzy do podnoszenia kompetencji chmurowych w firmach – na ten ruch decyduje się 67 proc. wszystkich firm. Z kolei 60 proc. woli zwrócić się po pomoc w tym zakresie do dostawcy lub operatora chmury obliczeniowej.Wśród innych wskazywanych źródeł wiedzy, wykorzystywanych do podnoszenia kompetencji chmurowych, ankietowani wymieniali jeszcze naukę własną z pomocą webinariów, podcastów i platform e-learningowych (51 proc.) oraz udział w konferencjach branżowych (47 proc.).W przypadku dużych firm aż 82 proc. stawia na programy certyfikacyjne, natomiast 69 proc. zwróci się o taką pomoc do dostawcy rozwiązań chmurowych. W firmach średnich nie ma aż tak dużej rozbieżności w tym zakresie, bo na takie źródła wiedzy stawia odpowiednio 57 i 54 proc. respondentów.Aż 95 proc. incydentów bezpieczeństwa w systemach chmurowych wynika z błędów ludzkich, najczęściej po stronie użytkowników. Aby im zapobiegać, ponad połowa firm zamierza inwestować w podnoszenie kompetencji obecnie zatrudnionych pracowników IT (55 proc.). Częstszym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa danych i aplikacji w chmurze będzie próba pozyskania potrzebnych kompetencji z zewnątrz - od dostawcy chmury (39 proc.) lub podmiotów i ekspertów zewnętrznych (24 proc.) - zdecyduje się na to łącznie 63 proc. firm.Średnie firmy (44 proc.) zauważalnie częściej niż duże zamierzają przenieść ciężar zapewnienia bezpieczeństwa na dostawcę chmury obliczeniowej, oczekując pozyskania od niego potrzebnych kompetencji z tego zakresu. Takie podejście deklaruje jedna trzecia dużych firm (31 proc.).Patrząc na dane ogólnie, co druga firma (51 proc.) korzysta lub planuje w niedalekiej przyszłości wykorzystać któryś z zaawansowanych modeli Cloud Computingu. Tylko 18 proc. badanych organizacji zamierza wykorzystać podejście hybrid cloud w swojej infrastrukturze informatycznej, zaś 10 proc. przedsiębiorstw skłania się ku rozwiązaniom typu multicloud.Obecnie tylko 23 proc. dużych przedsiębiorstw dysponuje wdrożoną architekturą hybrid cloud, zaś 13 proc. korzysta z podejścia multicloud. W grupie średnich firm odsetek ten wynosi niewiele mniej, odpowiednio 20 i 11 procent. Jednak to duże firmy (14 proc.) znacznie częściej myślą o wykorzystaniu środowisk wielochmurowych w swoich organizacjach, niż mniejsze (7 proc.).