Naruszenia cyberbezpieczeństwa chmury nie są niestety rzadkością. Potwierdzeniem tego są najnowsze badania Sophos, z których wynika, że na przestrzeni ostatniego roku incydentów związanych z naruszeniem danych przechowywanych w chmurze publicznej doświadczyło aż 47% firm. W bardzo wielu przypadkach działania cyberprzestępców ułatwiała niepoprawna konfiguracja.

wyciekami danych (23%),

złośliwym oprogramowaniem, m.in. ransomware (26%) oraz

włamaniami na konto (15%).

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Bezpieczeństwo chmury Naruszenia cyberbezpieczeństwa chmury dotyczą co 2. firmy

– Rosnąca popularność usług w chmurze publicznej oraz częste wykorzystywanie ich do pracy zdalnej znacznie rozszerza możliwości przeprowadzenia cyberataku na firmy. Niepokojący jest fakt, że wiele przedsiębiorstw nadal nie zdaje sobie sprawy z odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych i procesów, uważne zarządzanie nimi oraz monitorowanie środowiska w chmurze. Przestępcy atakują coraz częściej, więc firmy muszą być w stanie wykryć i powstrzymać te próby, zanim dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa danych. Aż 96% uważa, że ich obecny poziom ochrony jest niewystarczający. Dlatego potrzebni są zaufani partnerzy, którzy pomogą firmom poprawić poziom bezpieczeństwa i pozostać o krok przed cyberprzestępcami – wskazuje Łukasz Formas, kierownik zespołu inżynierów w firmie Sophos.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez Sophos, naruszenia cyberbezpieczeństwa chmury związane były najczęściej z:Jak już wspomniano we wstępie, za większością problemów z cyberbezpieczeństwem chmury kryje się niewłaściwa konfiguracja udostępnianych z niej usług.Sophos pisze również, że do naruszania cyberbezpieczeństwa chmury dochodzi przede wszystkim z powodu niedopatrzeń. W przypadku ażfirm w Polsce atakujący mieli ułatwione zadanie dzięki. Na świeciekont w chmurze mado wrażliwych informacji i niewłaściwie przypisane role ułatwiające zarządzanie tożsamością użytkowników. Zaledwie w przypadku kilku procent z nich wykorzystywane jest uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Mimo to tylko jedna czwarta firm uważa zarządzanie dostępem do kont w chmurze za główny obszar, któremu powinna być poświęcona szczególna uwaga.Jako najważniejsze elementy zabezpieczeń ażpolskich firm wskazujedanych, azagrożenia i szybką reakcję na nie.Firmy w Europie zanotowały najmniejszy odsetek incydentów w chmurze. Może wynikać to z faktu, że pilnowanie zgodności z przepisami RODO. Największy odsetek firm, które padły ofiarą cyberataku naruszającego dane w chmurze publicznej, występuje w Indiach – w ostatnim roku było to aż 93%.