7 błędów, których musisz unikać, aby dane w chmurze były bezpieczne

Według najnowszych danych aż 55,7% firm w Polsce korzysta z technologii chmurowej. To o ponad 10 punktów procentowych powyżej średniej w Unii Europejskiej. Czy jednak wszystkie z nich wiedzą jak zapewnić bezpieczeństwo swoim danym przechowywane w chmurze? Eksperci ESET podpowiadają jakich błędów unikać.

Transformacja do chmury niesie ze sobą nie tylko wymierne korzyści biznesowe, ale również ryzyka. Aż 73% firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw deklaruje, że bezpieczeństwo stanowi dla nich kluczowe wyzwanie podczas implementacji i codziennego korzystania z tego rozwiązania . Aby bezpiecznie czerpać z możliwości, które daje firmom chmura, trzeba przyjrzeć się błędom, które najczęściej prowadzą do osłabienia cyberbezpieczeństwa – mówi Beniamin Szczepankiewicz, analityk laboratorium antywirusowego ESET.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Jakub Jirsák - Fotolia.com Jakich błędów unikać, aby dane w chmurze były bezpieczne? Brak uwierzytelniania wieloskładnikowego, nadmiar zaufania do dostawcy chmury, brak kopii zapasowych, brak regularnych poprawek zabezpieczeń, błędna konfiguracja chmury, brak monitorowania ruchu w chmurze i brak szyfrowania kluczowych danych - to błędy, których powinny unikać firmy.

7 najczęstszych błędów

1. Brak uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA)

2. Nadmiar zaufania do dostawcy chmury

3. Brak kopii zapasowych

4. Brak regularnych poprawek zabezpieczeń

5. Błędna konfiguracja chmury

6. Brak monitorowania ruchu w chmurze

7. Brak szyfrowania kluczowych danych

Pierwszym krokiem do bezpiecznej chmury jest zrozumienie, gdzie dokładnie leży odpowiedzialność i w których obszarach chcemy zaufać dostawcom, a gdzie dodatkowo wprowadzić samodzielne działania. Zawsze warto korzystać z nagradzanych programów antywirusowych rozszerzonych o rozwiązania typu XDR aby mieć pełniejszy obraz sytuacji oraz stworzyć jasną politykę dostępu do danych, korzystając z nowoczesnych metod uwierzytelniania – podsumowuje Beniamin Szczepankiewicz.

Wzrost zainteresowania chmurą w Polsce jest skokowy. Jeszcze dwa lata temu zaledwie 28,7% firm deklarowało korzystanie z chmury, a obecnie jest to już ponad połowa. Trudno się dziwić, chmura obliczeniowa jest obecnie warunkiem koniecznym przy wprowadzaniu wielu nowoczesnych rozwiązań biznesowych. Infrastruktura IT, platformy i oprogramowanie są dziś częściej dostarczane jako usługa (w modelu as-a-service) niż w tradycyjnej konfiguracji lokalnej. Bez chmury trudno również wspierać rozwiązania takie jak, chociażby praca zdalna czy praktyczne automatyzacje. Chmura pozwala również wyrównać szanse na rynku mniejszym firmom, umożliwiając większą elastyczność biznesową i szybką skalowalność.Nawet największe i najlepiej wyposażone firmy czasami zapominają o podstawach. To duży błąd, ponieważ eliminując proste błędy, organizacja może poczynić ogromne postępy w kierunku optymalizacji wykorzystania chmury bez narażania się na potencjalnie poważne ryzyka zarówno finansowe, jak i reputacyjne.Hasła statyczne przestały być postrzegane jako bezpieczne, a dodatkowo nie każda firma przestrzega odpowiedniej polityki tworzenia haseł. Hasła mogą zostać pozyskane na różne sposoby np. poprzez phishing, wyciek z innego portalu, czy po prostu skutecznie odgadnięte. Dlatego też należy dodać dodatkową warstwę uwierzytelniania, która znacznie utrudni atakującym dostęp do kont użytkowników w aplikacjach SaaS, IaaS lub PaaS, zmniejszając w ten sposób ryzyko m.in. ataku ransomware i kradzieży danych. Inną możliwością jest przejście tam, gdzie to możliwe, na alternatywne metody logowania, takie jak uwierzytelnianie bezhasłowe.Wielu liderów IT uważa, że inwestowanie w chmurę oznacza outsourcing wszystkiego do firmy zewnętrznej. To tylko częściowo prawda. Możliwe jest również działanie w modelu wspólnej odpowiedzialności za zabezpieczenie chmury, podzielony między dostawcę i klienta. W jaki sposób należy się podzielić, zależy od rodzaju usługi w chmurze, z których korzysta Twoja firma (SaaS, IaaS lub PaaS). Nawet jeśli większość odpowiedzialności spoczywa na dostawcy (np. w przypadku SaaS), opłacalne może być zainwestowanie w dodatkowe mechanizmy kontroli.Nigdy nie należy zakładać, że dostawca chmury zapewni nam pełnię bezpieczeństwa. Zawsze warto być przygotowanym na najgorszy scenariusz, czyli np. awarię systemu lub cyberatak. Wpływ na organizację będzie miała nie tylko utrata danych, ale także przestoje i spadek produktywności, które mogą nastąpić po incydencie. Dostawców chmur też dotykają awarie jak również są celem dla cyberprzestępców.Brak poprawek naraża systemy chmurowe na wykorzystanie luk w zabezpieczeniach. To z kolei może skutkować atakiem złośliwym oprogramowaniem czy wyciekiem danych. Zarządzanie poprawkami, wdrażanie ich na czas to podstawowa praktyka bezpieczeństwa, tak samo istotna w chmurze, jak i lokalnie.Ilość nowych funkcji i możliwości, które stale wprowadzają dostawcy chmury, może doprowadzić do stworzenia niezwykle złożonego środowiska. W takiej sytuacji niełatwo jest określić, która konfiguracja jest najbezpieczniejsza. Najczęstsze błędy obejmują nadmierne uprawnienia do pamięci masowej w chmurze, pozwalając osobom z zewnątrz firmy na dostęp do danych oraz błędy związane z konfiguracją sieci w organizacji (np. brak blokad do niektórych usług)Często mówi się, że nie chodzi o to „czy”, środowisko chmury (IaaS/PaaS) zostanie naruszone, ale o to „kiedy” to nastąpi. Aby powstrzymać atak, zanim będzie miał szansę wpłynąć na organizację, kluczowe jest szybkie wykrywanie i reagowanie. A to sprawia, że ciągłe monitorowanie ruchu w naszej chmurze jest koniecznością.Żadne środowisko nie jest w 100% odporne na naruszenia. Co więc się stanie, jeśli cyberprzestępcy zdołają dotrzeć do najbardziej wrażliwych danych wewnętrznych lub danych osobowych pracowników i klientów? Szyfrując je w stanie spoczynku i podczas przesyłania, zapewnisz, że nie będzie można ich użyć, nawet jeśli zostaną wykradzione.