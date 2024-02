Pewnie już wiesz, że korzystając z aplikacji randkowych, nie wolno spełniać próśb o pożyczki czy nagie zdjęcia. Świadomość tej zasady bezpieczeństwa w internecie jest coraz bardziej powszechna. Eksperci z firmy ESET mają jednak złą wiadomość: cyberprzestępcy wiedzą, że Ty wiesz. Jak zwykle są kilka kroków przed nami i korzystają z nowych, groźniejszych metod. Czego powinni się wystrzegać, nie tylko w Walentynki, randkujący w sieci?

Przeczytaj także: 4 kroki do bezpieczeństwa w sieci

Cyberprzestępcy + komunikatory = WNM

Kliknij, aby powiekszyć fot. lyana_best z Pixabay W Walentynki nie złap wirusa Aby uniknąć oszustwa w świecie randkowania online, trzeba wykazać się dużą uważnością i zwracać uwagę na wszystkie sygnały, które mogą wskazywać, że nasz rozmówca lub rozmówczyni ma wobec nas nieczyste zamiary.

Szpieg, który mnie kochał

Do niedawna szpiegujące komunikatory bardzo często nie działały poprawnie, przez co można było szybko zorientować się, że coś jest nie tak i natychmiast je usunąć. Obecnie te złośliwe aplikacje faktycznie działają tak, jak tego oczekujemy. Cyberprzestępcy tworzą kopię legalnej aplikacji do czatowania typu open source i po prostu zmieniają jej wygląd. Oznacza to, że ofiara może nie zorientować się, że jest monitorowana nawet bardzo długi czas – mówi Beniamin Szczepankiewicz, analityk laboratorium antywirusowego ESET.

Kliknij, aby powiekszyć fot. lyana_best z Pixabay W Walentynki nie złap wirusa Aby uniknąć oszustwa w świecie randkowania online, trzeba wykazać się dużą uważnością i zwracać uwagę na wszystkie sygnały, które mogą wskazywać, że nasz rozmówca lub rozmówczyni ma wobec nas nieczyste zamiary.

Nie zakochuj się od pierwszego wejrzenia

Unikanie spotkania na żywo: Zachowaj czujność, jeśli Twój „partner” lub „partnerka”, pomimo wielokrotnych deklaracji, że chce poznać się na żywo, tworzy wymówki, aby uniknąć spotkania.

Zachowaj czujność, jeśli Twój „partner” lub „partnerka”, pomimo wielokrotnych deklaracji, że chce poznać się na żywo, tworzy wymówki, aby uniknąć spotkania. Związek rozwija się zaskakująco szybko: Twój nowy „partner” lub „partnerka” deklaruje głębokie uczucie, mimo że rozmawiacie zaledwie od kilku dni? Uważaj!

Twój nowy „partner” lub „partnerka” deklaruje głębokie uczucie, mimo że rozmawiacie zaledwie od kilku dni? Uważaj! Prośba o pieniądze: Oszuści lubują się w chwytających za serce historiach, które tłumaczą nagłą potrzebę „pożyczki”. Często również podają się za bogatych ludzi, którzy chwilowo stracili dostęp do swoich funduszy, ale niebawem spłacą dług wraz z odsetkami. Nie wierz w to.

Oszuści lubują się w chwytających za serce historiach, które tłumaczą nagłą potrzebę „pożyczki”. Często również podają się za bogatych ludzi, którzy chwilowo stracili dostęp do swoich funduszy, ale niebawem spłacą dług wraz z odsetkami. Nie wierz w to. Zmiana drogi komunikacji: Oszust może poprosić o opuszczenie serwisu randkowego lub portalu społecznościowego w celu bezpośredniej komunikacji. Nie daj się do tego namówić oraz nie pobieraj proponowanych aplikacji

Szanse na bycie oszukanym gwałtownie spadają, gdy korzystamy tylko z godnych zaufania sklepów z aplikacjami, które stosują rygorystyczne zasady recenzowania aplikacji. W randkowaniu online obowiązują również wszystkie zasady cyberbezpieczeństwa, które stosujemy w innych okolicznościach: korzystamy z bezpiecznych haseł i z nikim się nimi nie dzielimy, nie klikamy bez zastanowienia w linki przesyłane przez nieznane nam osoby, wszędzie gdzie to możliwe stosujemy uwierzytelnienie wieloetapowe (MFA), a przede wszystkim stosujemy zasadę ograniczonego zaufania – radzi Beniamin Szczepankiewicz.

https://techjury.net/blog/messaging-app-statistics https://www.ftc.gov/news-events/data-visualizations/data-spotlight/2023/02/romance-scammers-favorite-lies-exposed https://www.ftc.gov/now-leaving?external_url=https%3A%2F%2Fpapers.ssrn.com%2Fsol3%2Fpapers.cfm%3Fabstract_id%3D3852323&back_url=https%3A%2F%2Fwww.ftc.gov%2Fnews-events%2Fdata-visualizations%2Fdata-spotlight%2F2023%2F02%2Fromance-scammers-favorite-lies-exposed%23ft4 https://web-assets.esetstatic.com/wls/en/papers/threat-reports/eset-threat-report-h22023.pdf https://mp.weixin.qq.com/s/MhyGLPqOthzG-H2RVeobAw

Wraz z rosnącym poziomem świadomości bezpieczeństwa cyfrowego, taktyki oszustów ewoluują. Coraz częściej nie proszą już bezpośrednio o pieniądze, na operacje wyimaginowanych krewnych. Zamiast tego wysyłają jedno pozornie niewinne zdanie: „Porozmawiajmy gdzie indziej”.Następnie ofiara jest namawiana do pobrania nowej aplikacji z nieznanego sklepu lub strony internetowej. Pobierając i instalując aplikację, wyposaża się również w narzędzia szpiegowskie, które są w stanie bez kłopotu odczytać prywatne dane przechowywane w smartfonie. W takich sytuacjach jedyną ochroną jest niezawodne rozwiązanie cyberbezpieczeństwa, które wykryje podejrzane aplikacje już na etapie pobierania lub niepożądane działania aplikacji w tle.Liczba osób korzystających z komunikatorów w 2023 roku przekroczyła 3,3 miliarda, a zdecydowana większość z nich korzysta z WhatsApp, Facebook Messenger i WeChat. Oczywiście cyberprzestępcy spoglądają na te liczby z miłością. Aplikacje do przesyłania wiadomości szybko stały się platformą zarówno do phishingu, jak i oszustw związanych z romansami online.W ciągu zaledwie trzech lat – od 2019 do 2022 roku – kwota strat przypisywanych oszustwom związanym z romansami zgłoszonym do Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych (FTC) wzrosła z 493 mln USD do 1,3 mld USD. Sieci społecznościowe i komunikatory były pierwszą platformą kontaktu dla 59% osób, które straciły pieniądze w wyniku tego rodzaju oszustwa w 2022 roku.Liczby te stają się jeszcze bardziej przerażające, gdy weźmie się pod uwagę, że zdecydowana większość oszustw nie jest zgłaszana. Badanie przeprowadzone w 2021 r. wykazało, że tylko 4,8% osób, które doświadczyło oszustw konsumenckich, zdecydowało się złożyć skargę do organizacji non-profit lub podmiotu rządowegoPrzestępcy usiłujący oszukać ofiarę, udając zainteresowanie romantyczne, nie szukają tylko pieniędzy, ale także danych. Oprogramowanie szpiegujące umieszczane w aplikacjach stało się poważnym problemem. Najnowszy raport ESET Threat Report zwraca uwagę na gwałtowny wzrost wykryć tego rodzaju zagrożeń w systemie Android aż o 88,9%W czerwcu 2023 r. badacze ESET poinformowali o oprogramowaniu szpiegującym Android GravityRAT rozpowszechnianym w złośliwych, ale normalnie działających aplikacjach do przesyłania wiadomości BingeChat i Chatico. Obydwie były oparte na aplikacji OMEMO Instant Messenger. Komunikatory mogły śledzić dzienniki połączeń, listy kontaktów, wiadomości SMS, lokalizację urządzenia, podstawowe informacje o urządzeniu oraz pliki m.in. jpg, PNG, txt, pdf.Komunikatory były dostępne tylko na stronach phishingowych, a nie w sklepach z aplikacjami. Tajemnicą pozostaje, więc jak namówiono ofiary do pobrania złośliwego oprogramowania. Możemy jednak się domyślać - badacze z Qihoo 360, chińskiej firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem odkryli, że motywacją ofiar pobierających szpiegujące aplikacje są często tzw. „sprawy sercowe”Aby uniknąć oszustwa w świecie randkowania online, trzeba wykazać się dużą uważnością i zwracać uwagę na wszystkie sygnały, które mogą wskazywać, że nasz rozmówca lub rozmówczyni ma wobec nas nieczyste zamiary. Oto lista najważniejszych czerwonych flag, których nie można ignorować: