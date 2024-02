Kto i kiedy odwiedza portale randkowe?

Z okazji Walentynek analitycy PBI i Gemiusa sprawdzili kto, kiedy i w jaki sposób korzystał z serwisów randkowych w styczniu 2024 roku.

5,5 mln internautów odwiedza serwisy randkowe

Mężczyźni, przed czterdziestką, z dużych miast

Odwiedzający serwisy i aplikacje randkowe to w zdecydowanej większości mężczyźni – stanowili oni aż 62,63% całej grupy (3,4 mln RU), podczas gdy odsetek kobiet wyniósł jedynie 37,37% (2,1 mln RU).

Rekordowy Nowy Rok

Dniem, w którym na stronach i aplikacjach z kategorii „Randki" odnotowaliśmy w skali miesiąca najwięcej użytkowników, był poniedziałek 22 stycznia.

W styczniu 2024 strony i aplikacje z kategorii „Randki” odwiedziło łącznie ponad 5,5 mln internautów, przy czym średnio dziennie wartość ta wynosiła 658,6 tys. Na przestrzenni całego miesiąca wygenerowali oni 263,8 mln odsłon i spędzali na nich średnio dziennie 15 min i 39 s.Odwiedzający serwisy i aplikacje randkowe to w zdecydowanej większości mężczyźni – stanowili oni aż 62,63% całej grupy (3,4 mln RU), podczas gdy odsetek kobiet wyniósł jedynie 37,37% (2,1 mln RU). W grupie wszystkich mężczyzn wskaźnik Affinity Index sięgnął 130,6, co wskazuje na dużą nadreprezentację w stosunku do populacji. W przypadku kobiet AI informuje o niedoreprezentacji (71,8). Mężczyźni spędzali też w styczniu na stronach randkowych średnio dziennie więcej czasu niż kobiety, bo 17 min i 42 s. Dla kobiet czas ten wyniósł 11 min i 15 s.Analiza internautów pod kątem grup wiekowych wykazała dominację osób w wieku 25-40 – w styczniu 2024 było ich na omawianych stronach ponad 1,8 mln, a Affinity Index w ich przypadku sięgnął 116,7. Kolejną grupą demograficzną, w której zaobserwowaliśmy nadreprezentację, byli mieszkańcy miast powyżej 100 tys. AI wyniósł w tym przypadku 106, 5, natomiast RU – 1,7 mln.Dniem, w którym na stronach i aplikacjach z kategorii „Randki” odnotowaliśmy w skali miesiąca najwięcej użytkowników, był poniedziałek 22 stycznia. Jednak to w Nowy Rok użytkownicy wykonali na nich rekordową liczbę odsłon, bo aż 14,9 mln, przy średniej dla pozostałych dni miesiąca wynoszącej 8,3 mln. Tego dnia najdłuższy był również czas na użytkownika – odwiedzający serwisy randkowe spędzili na nich wówczas średnio 24 minuty.