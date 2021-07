Aplikacje randkowe: cyberstalking i doxing ciągle groźne

Wprawdzie aplikacje randkowe uchodzą za coraz bezpieczniejsze pod względem technicznym, to jednak nie oznacza to, że na randkach online nie powinna towarzyszyć nam czujność. Potwierdzeniem tego są najnowsze doniesienia Kaspersky, z których wynika, że apki dla poszukujących miłości nierzadko np. umożliwiają przechwycenie danych użytkowników lub żądają danych, które otwierają furtkę takim zagrożeniom jak cyberstalking czy doxing.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie działania pozwalają bezpieczne korzystać z aplikacji randkowych?

W jakim stopniu na przestrzeni ostatnich lat poprawiła się sytuacja bezpieczeństwa randek online?



Randki online Aplikacje randkowe technicznie bezpieczniejsze, ale nie bez ryzyka

Porady bezpieczeństwa

Nie podawaj na profilu zbyt wielu informacji osobowych (nazwisko, nazwa pracodawcy, zdjęcia ze znajomymi, poglądy polityczne itd.).

Unikaj wiązania swojego profilu z innymi kontami w mediach społecznościowych i usługach online.

Jeśli jest taka opcja, wybierz lokalizację ręcznie.

Jeśli jest taka opcja, stosuj uwierzytelnienie dwuskładnikowe.

Usuń lub ukryj swój profil, jeżeli nie korzystasz już z aplikacji.

Korzystaj z wbudowanego komunikatora w aplikacji randkowej. Przejdź na inne komunikatory dopiero wtedy, gdy zdobędziesz zaufanie do osoby po drugiej stronie. Jeśli się na to zdecydujesz, ustaw czat w sposób, który zapewni bezpieczeństwo Twoim prywatnym informacjom.

Stosuj na swoich urządzeniach zaufane rozwiązanie bezpieczeństwa, takie jak np. Kaspersky Total Security. Pomoże Ci ono wykryć szkodliwą oraz podejrzaną aktywność, jak również sprawdzić bezpieczeństwo odwiedzanych stron internetowych.



Znalezienie odpowiedniej równowagi między budowaniem swojej obecności cyfrowej a zachowaniem prywatności online zawsze stanowi wyzwanie, a randki online to kolejny obszar, w którym użytkownicy muszą zdecydować, jaki jest najlepszy sposób, by tworzyć więzi, a jednocześnie zapewnić sobie bezpieczeństwo. Na szczęście w ostatnich kilku latach aplikacje randkowe zaczęły podążać we właściwym kierunku, umożliwiając użytkownikom bezpieczniejsze kontakty. Ich twórcy pracują nad tym, by zapewnić bezpieczeństwo danych, a w płatnych wersjach wielu aplikacji użytkownicy mogą np. ręcznie określać swoją lokalizację lub zamazywać zdjęcia. Miejmy nadzieję, że w przyszłości takie opcje będą dostępne we wszystkich aplikacjach za darmo. Najlepszą strategią, jaką mogą obrać użytkownicy, aby zachować bezpieczeństwo, jest uważanie na to, jakie dane udostępniają o sobie, zarówno na profilach randkowych, jak i w rozmowach – powiedziała Tatiana Szczerbakowa, ekspertka ds. cyberbezpieczeństwa w firmie Kaspersky.

W dobie pandemii i rozpędzonego do granic możliwości postępu technologicznego cyfrowe rozwiązania stały się nierozerwalnie związane z randkowaniem i szukaniem miłości. Szczegółowe badanie dziewięciu popularnych aplikacji randkowych pod kątem ich bezpieczeństwa wyraźnie jednak dowodzi, że głos serca nie powinien zastępować głosu rozsądku. Mniej rozważni randkowicze mogą spodziewać się m.in. kradzieży informacji na swój temat oraz niezabezpieczonej transmisji danych.Firma Kaspersky postanowiła powtórzyć swoje badanie z 2017 r. dotyczące krajobrazu aplikacji randkowych, aby sprawdzić, w jakim stopniu poprawiła się sytuacja bezpieczeństwa.Przeanalizowano następujące wysoko oceniane aplikacje randkowe posiadające użytkowników na całym świecie: Tinder, Bumble, OkCupid, Mamba, Pure, Feeld, Her, Happn oraz Badoo. Okazało się, że z technicznego punktu widzenia aplikacje te stały się bezpieczniejsze w porównaniu z 2017 r., jednak nadal stwarzają poważne zagrożenia dla prywatności.W 2017 roku cztery spośród badanych aplikacji dawały możliwość przechwycenia danych wysyłanych z aplikacji, a wiele z nich wykorzystywało niezaszyfrowany protokół HTTP. Jednak w 2021 r. sytuacja uległa znaczącej poprawie. Żadna z badanych aplikacji nie wykorzystuje protokołu HTTP i żadne dane nie są wysyłane, jeśli komunikacja nie jest bezpieczna.Wciąż jednak istnieją znaczące problemy dotyczące prywatności. Większość aplikacji randkowych pozwala użytkownikom zarejestrować swoje konto przy pomocy jednej z usług online (Instagram, Facebook, Spotify itd.). Jeśli użytkownik wybierze taką opcję, jego konto automatycznie wypełnią informacje z tego portalu, takie jak zdjęcia czy informacje profilowe. Użytkowników zachęca się również do ujawniania takich informacji jak miejsce pracy czy uczelnia.Wszystkie te informacje ułatwiają znalezienie kont w mediach społecznościowych użytkowników aplikacji randkowych oraz, w zależności od ustawień prywatności na tych kontach, również wielu innych informacji osobowych.Ponadto aplikacje Happn, Her, Bumble oraz Tinder wymagają od użytkowników podania swojej lokalizacji. Niektóre z aplikacji, takie jak Mamba, podają odległość, w jakiej znajdują się użytkownicy od najbliższego metra. Happn posiada dodatkową funkcję, która pozwala użytkownikom zobaczyć, ile razy i w jakich miejscach skrzyżowały się ścieżki ich samych oraz osób do nich „dopasowanych”.Dostęp do takich danych jak lokalizacja, miejsce pracy, nazwisko, informacje kontaktowe użytkowników itd. naraża ich na cyberstalking, a nawet fizyczne prześladowanie, jak również doxing (polegający na upublicznieniu prywatnych informacji w celu upokorzenia ofiary lub zaszkodzenia jej). Co więcej, Mamba jest jedyną aplikacją, która pozwala użytkownikom bezpłatnie „zatrzeć” swoje zdjęcia, a Pure – również jako jedyna aplikacja – zabrania użytkownikom wykonywania zrzutów ekranu czatów.W pozostałych przypadkach istnieje możliwość udostępniania rozmów i zdjęć użytkowników, potencjalnie w celu stosowania szantażu lub doxingu.Warto zaznaczyć, że wiele aplikacji dodało wersje płatne, które zawierają dodatkowe opcje – mogące często zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników. Na przykład w płatnej wersji Tindera oraz Bumble można ręcznie wybrać jako lokalizację określony region. W ten sposób znacznie trudniej jest namierzyć dokładne położenie użytkownika. Ponadto niektóre płatne wersje aplikacji randkowych, takie jak Happn, oferują użytkownikom „tryb incognito”, w którym mogą ukryć swój profil przed określonymi osobami oraz nieznajomymi.