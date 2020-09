Cyberbezpieczeństwo chmury: zagrożenia, obawy, rozwiązania

Nagła kariera pracy zdalnej pociągnęła za sobą wzrost zainteresowania usługami w chmurze. W wielu przypadkach postęp technologiczny jaki poczyniono w pandemii był naprawdę imponujący - niektóre firmy swoje pięcioletnie plany w zakresie transformacji cyfrowej zdołały zrealizować w zaledwie kwartał. Masowe wykorzystanie chmury nie umyka jednak uwadze cyberprzestępców. Eksperci są przekonani, że powinniśmy spodziewać się kolejnej fali wymierzonych w nią ataków.

Cyberbezpieczeństwo chmury jest poważnym problemem

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Chmura Migracja do chmury jest wyzwaniem dla bezpieczeństwa.



Najpoważniejsze zagrożenia cyberbezpieczeństwa chmury

Wśród największych zagrożeń eksperci wskazują:

błędną konfigurację środowiska chmurowego (68%),

nieautoryzowany dostęp (58%),

niezabezpieczone interfejsy (52%) oraz

przejęcie konta (50%).

utratę lub wyciek danych (69%),

prywatność i poufność danych (66%),

przypadkowe ujawnienie danych uwierzytelniających i reakcji na incydent (44%),

zgodność z prawem i regulacjami (42%).

opłacalność (63% respondentów),

łatwość wdrożenia (53%),

automatyzacja (52%) oraz

to, czy rozwiązanie jest natywne dla chmury (52%).

Rosnąca popularność chmury jest właściwie bezdyskusyjna. Najnowsze badania wskazują, że procesy ją adaptujące planuje przyspieszyć blisko 9 na 10 firm (87%). 2 na 3 z przebadanych przedsiębiorstw wskazuje jednocześnie, że już korzysta z usług co najmniej dwóch dostawców chmury. Niestety ma to swoją cenę - w bieżących tendencjach świetnie bowiem rozeznają się również cyberprzestępcy. Dobitnym na to dowodem jest, ujawniony w opracowanym przez Check Point raporcie, wzrost liczby ataków wymierzonych w rozwiązania chmurowe.Powodów, dla których warto zdecydować się na migrację do chmury jest sporo. Zmniejsza ona zależność od lokalnych centrów danych, jest wysoce skalowalna i zapewnia wysoką dostępność danych i aplikacji z dowolnego miejsca na świecie. Jednak pomimo korzyści, wiąże się również z zupełnie nowym zestawem wyzwań związanych z bezpieczeństwem.Wielu specjalistów IT postrzega przejście na chmurę jako ryzykowne działanie z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa. Według raportu bezpieczeństwa chmury z 2020 r. 52% organizacji uważa, że ryzyko naruszenia bezpieczeństwa jest wyższe w środowiskach chmurowych niż w środowisku lokalnym, a 75% firm jest zaniepokojonych ogólnym bezpieczeństwem chmury.Firmy nie pozostają obojętne wobec rosnącego problemu. Z badania wynika, że organizacje wydają przeciętnie 27% swojego budżetu IT na zabezpieczenia, a jednocześnie blisko 60% organizacji spodziewa się, że ten budżet wzrośnie jeszcze bardziej w 2021 roku.Nie dzieje się to bez powodu. W pierwszej połowie 2020 roku w dziesięciu największych naruszeniach danych wyciekło przeszło 3,2 miliarda dokumentów. Tego typu incydenty mogą oczywiście być skrajnie szkodliwe dla firm, czego przykładem jest naruszenie cyberbezpieczeństwa Capital One w 2019 roku, w przypadku, którego ujawniono dane osobowe ponad 100 mln klientów.W badaniu analizowano również najważniejsze obawy dotyczące bezpieczeństwa chmury. Wśród nich pracownicy działów IT wskazali:Przy czym 90% ankietowanych uważa, że ciągłość zgodności podczas migracji z wersji lokalnej do chmury jest niezwykle ważna.Niestety, tradycyjne narzędzia bezpieczeństwa, które mogły dobrze działać w firmach lokalnie, nie są zaprojektowane do obsługi zmieniających się, rozproszonych i wirtualnych środowisk chmury. Raport z 2020 roku ujawnił, że kierownictwo doskonale zdaje sobie sprawę z tego ograniczenia, a ponad 80% respondentów twierdzi, że ich narzędzia albo w ogóle nie działają w chmurze, albo oferują ograniczoną funkcjonalność.Czego więc potrzebują firmy, aby bezpiecznie przejść do chmury? Kluczowymi kwestiami przy wyborze dostawcy zabezpieczeń w chmurze są dla działów IT:Ponieważ prawie 80% firm przyjęło architekturę wielochmurową, większość firm potrzebuje jednocześnie ujednoliconej platformy bezpieczeństwa, zdolnej do dostarczania wszystkich wyżej wymienionych wskaźników w całej ich złożonej infrastrukturze.Badanie Check Pointa wykazało ponadto, że aby spełnić wymagania dotyczące cyberbezpieczeństwa środowisk chmurowych, jedną z opcji najważniejszych dla firm jest przeszkolenie i certyfikacja obecnego personelu. Niestety, ponad połowa respondentów przyznała, że fachowość i edukacja personelu stanowią największą przeszkodę dla celowego przyjęcia takiego rozwiązania.