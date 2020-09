Fake newsy roznoszą phishing. Jak się chronić?

Fake newsy stały się narzędziem, po które często sięgają cyberprzestępcy. Z komunikatu opublikowanego właśnie przez CERT Orange Polska wynika, że podczas tegorocznych wakacji posłużyły one w aż 4 na 10 ataków phishingowych wykrytych w sieci Orange Polska. To kolejny dowód na to, że fake newsy stają się realnym problemem społecznym.

- Fake newsy są już problemem społecznym i niosą ze sobą konkretne zagrożenia dla każdego z nas. Coraz częściej sensacyjne wiadomości stają się narzędziem wyłudzania danych i pieniędzy. Mogą to być obietnice ogromnych zarobków na platformach kryptowalutowych pod warunkiem założenia konta i wpłaty pieniędzy, fałszywe konkursy i loterie bądź informacje o rzekomych porwaniach dzieci prowadzące do fałszywych formularzy logowania. Krzykliwe nagłówki zachęcają do kliknięcia w link, a stąd już tylko krok do utraconych wrażliwych danych – ostrzega Robert Grabowski, szef CERT Orange Polska.

Kliknij, aby powiekszyć fot. onepony - Fotolia.com Fake newsy roznoszą phishing Fake newsy, czyli sensacyjne, nieprawdziwe wiadomości, krążące głównie w mediach społecznościowych, coraz częściej stają się narzędziem do wyłudzania danych lub pieniędzy.

- Zauważamy, że przy pomocy stron phishingowych rozsyłane jest również złośliwe oprogramowanie. Przykładowo, SMS-y podszywające się pod popularną firmę kurierską kierowały wcześniej do fałszywej bramki płatności, a obecnie coraz częściej do nieprawdziwego sklepu z aplikacją. Fałszywe aplikacje są często nośnikami groźnego oprogramowania wykradającego dane ze smartfonów. Dlatego zawsze należy pobierać aplikacje tylko z oficjalnych sklepów – podkreśla Robert Grabowski.