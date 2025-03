Jak zabezpieczyć sklep internetowy przed różnymi rodzajami cyberataków?

W kontekście oszustw i wyłudzeń w e-commerce najczęściej mówi się o rozlicznych zagrożeniach czyhających w sieci na kupujących. Sprawy oczywiście nie należy bagatelizować, ale warto podkreślić, że narażona na cyberzagrożenia jest również druga strona transakcji. Tym bardziej, że ogrom posiadanych przez sprzedających danych to łakomy kąsek dla cyberprzestępców, a cyberataki na sklepy internetowe, co wyraźnie potwierdza praktyka, bywają naprawdę trudne do zweryfikowania i zatrzymania.

Sklep internetowy często dysponuje znacznymi środkami na koncie – regularnie otrzymuje wpłaty za sprzedawane produkty, co czyni go atrakcyjnym celem. Oszust może śledzić publiczne ogłoszenia – obserwuje, gdy sprzedający oferują drogie przedmioty i śledzi moment ich zakupu, co pozwala mu przewidzieć wpływ większej sumy na konto sprzedawcy. Sprzedawcy są przyzwyczajeni do „oficjalnych” komunikatów o weryfikacji konta – wiele platform wysyła powiadomienia o konieczności potwierdzenia tożsamości. Oszuści mogą to wykorzystać, podszywając się pod platformę i wyłudzić dane dostępowe.

Ataki na sprzedających są trudne do zweryfikowania i zatrzymania. Platformy sprzedażowe , analitycy cyberbezpieczeństwa i organy ścigania często polegają na zgłoszeniach samych poszkodowanych, co sprawia, że skala tego zjawiska może być większa, niż się wydaje. Tymczasem coraz częściej to właśnie sprzedawcy stają się celem oszustów. Dlaczego? Według Cisco Talos na ten stan rzeczy wpływają 3 istotne czynniki:Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa z Cisco Talos przeanalizowali najnowsze metody stosowane przez oszustów i podpowiadają, jak skutecznie się przed nimi chronić. Oto najczęściej spotykane cyberzagrożenia, które czyhają na sklepy internetowe i sprzedawców w internecie:Wygląda jak zwykłe zapytanie o produkt, ale to pułapka! Oszust może podszywać się pod zainteresowanego kupującego, a w rzeczywistości próbować wyłudzić od sklepu internetowego dane bankowe lub informacje o karcie kredytowej.Nigdy nie należy podawać wrażliwych danych w wiadomościach prywatnych. Jeśli coś wydaje się podejrzane – warto zgłosić użytkownika do administratora platformy.Posługując się skradzionymi lub pozyskanymi na drodze phishingu danymi logowania oszuści mogą przejąć konto sprzedawcy i manipulować ofertami czy zmieniać ustawienia wypłat, a nawet kontaktować się z klientami.Eksperci Cisco Talos nieprzerwanie przypominają o konieczności implementacji uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA). Posiadając to zabezpieczenie, nawet w sytuacji utraty hasła, oszust nie będzie w stanie zalogować się bez dodatkowego kodu weryfikacyjnego.„Twoje konto wymaga natychmiastowej weryfikacji” – po otrzymaniu wiadomości o tej treści należy zachować wzmożoną czujność. Oszuści często podszywają się pod działy obsługi klienta platform sprzedażowych i wysyłają fałszywe linki do rzekomej „weryfikacji”. W rzeczywistości przekierowują na stronę kontrolowaną przez przestępców, gdzie dane logowania i informacje finansowe mogą ulec kompromitacji.Zawsze należy weryfikować takie wiadomości, kontaktując się bezpośrednio z oficjalnym działem wsparcia platformy. Dane kontaktowe są dostępne zawsze na oficjalnej stronie.Zdarza się, że po finalizacji sprzedaży klient prosi o zmianę adresu dostawy. Choć taka sytuacja nie jest niczym niezwykłym, bywa również wykorzystywana przez oszustów. Liczą oni na to, że sprzedawca prześle towar na ich adres zamiast do rzeczywistego nabywcy.Zmiany adresu dostawy powinniśmy dokonywać wyłącznie przez oficjalną platformę sprzedażową. Można również skontaktować się z obsługą, by potwierdzić, czy wszystko jest w porządku.Portale społecznościowe, takie jak Reddit czy Facebook Marketplace, stały się popularnym miejscem sprzedaży. W niektórych krajach oszuści często próbują nakłonić kupujących do skorzystania z opcji płatności „przyjaciele i rodzina” w systemach takich jak PayPal, Zelle czy Venmo. Tego typu przelew traktowany jest jak darowizna – nie obejmuje ochrony kupujących. Jeśli sprzedawca okaże się oszustem, pieniądze przepadną, bez możliwości odzyskania ich przez platformę płatniczą.Choć w Polsce opcja płatności „przyjaciele i rodzina” nie jest jeszcze powszechnie dostępna warto pamiętać, że tylko portale z pełną ochroną transakcji są bezpieczne dla obu stron. Wszelkie próby omijania tradycyjnego procesu sprzedaży powinny być dla nas alarmujące.Sprzedaż online może być bezpieczna, jeśli wiemy, na co zwrócić szczególną uwagę. Choć internetowe transakcje oferują ogromne możliwości, to niestety również stanowią pole do działania oszustów, którzy potrafią skutecznie manipulować sprzedawcami. Aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji – warto stosować tych kilka zasad, aby chronić swoje dane i finanse.