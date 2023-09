Wzrost cen hamuje, a zakupy nie tanieją

Pojawił się najnowszy „INDEKS CEN W SKLEPACH DETALICZNYCH”, autorstwa UCE RESEARCH i Uczelni WSB Merito. Opracowanie dowodzi, że odnotowany w sierpniu br. wzrost cen sięgnął średnio 12,4% rdr. Biorąc pod uwagę, że w dwóch poprzednich miesiącach jego dynamika wyniosła 18,1% (czerwiec) i 15,5% rdr (lipiec), mamy powody do zadowolenia. Autorzy analizy przestrzegają nas jednak przed nadmiernym optymizmem - łagodniejszy wzrost cen może cieszyć, ale nie oznacza on równocześnie, że zakupy w sklepach są tańsze. One tylko wolniej drożeją.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie zagrożenia dla gospodarki niesie za sobą trwająca kampania wyborcza i towarzyszące jej zapowiedzi?

W których kategoriach zakupowych odnotowano ostatnio najznaczniejszy wzrost cen?

Z czego wynika silny wzrost cen pieczywa?

Jakie produkty staniały?

Obecne podwyżki cen charakteryzuje mniejsza dynamika, bo porównujemy utrzymujące się wysokie ceny do zeszłorocznych wyników, notowanych już po dużych skokach. Niemniej wskaźnik wzrostu cen na poziomie 12,4% nadal jest dwucyfrowy. Dla przeciętnego konsumenta codzienne zakupy stają się coraz droższe, co prowadzi do częstych rezygnacji z nabywania niektórych produktów. Oczywiście zdarzają się obniżki cen poszczególnych towarów, ale z reguły ich wartość jest jedynie marketingowa. I co do zasady mają one przekonać klientów do tego, że w danym sklepie opłaca się robić zakupy – mówi dr Anna Semmerling z Uniwersytetu WSB Merito.

Spadki cen w relacji rocznej odnotowały art. tłuszczowe i sypkie

Kampania wyborcza i towarzyszące jej zapowiedzi mogą być impulsem do niekorzystnych zmian w gospodarce. Podjęte już działania w kierunku podniesienia wynagrodzenia minimalnego czy świadczenia rodzinnego z 500 do 800 zł mogą prowadzić do kolejnych podwyżek cen w sklepach. Ważnym elementem przeciwdziałania wysokiej inflacji powinien być spójny przekaz RPP, czego obecnie również nie widać – komentuje dr Anna Semmerling.

Za wzrostem cen chemii gospodarczej stoją przede wszystkim wysokie koszty produkcji. Ta sytuacja trwa już od dłuższego czasu. I nie widać symptomów wskazujących na to, by mogła się drastycznie zmienić. Dynamika podwyżek może wahać się w zależności od zmian na rynkach energii, paliw i półproduktów niezbędnych do produkcji – stwierdza dr Artur Fiks z Uczelni WSB Merito.

Wysokie ceny dodatków spożywczych wynikają przede wszystkim z tego, że drogie są warzywa i owoce oraz inne produkty wykorzystywane do ich produkcji. Ponadto w sezonie grillowym mamy do czynienia ze zwiększonym popytem na tego typu produkty, co dodatkowo może wpływać na wzrost cen – uważa ekspert z Uczelni WSB Merito.

Ceny warzyw i owoców są związane z sezonowością i uwarunkowaniami pogodowymi. Jesień to raczej czas, w którym ceny tych kategorii produktów wzrastają. Biorąc pod uwagę fakt, że inflacja w Polsce nadal jest dwucyfrowa, nie należy się spodziewać, iż ta grupa produktów odnotuje spadek cen – zaznacza dr Anna Semmerling.

W poprzednich miesiącach drożało wszystko, co było związane z produkcją pieczywa, tj. ceny nośników energii, wynagrodzenia i pszenica. Teraz ceny w tej kategorii powinny się ustabilizować. Jednak realnie należy spodziewać się dalszych wzrostów, bo będą one związane z nowymi podwyżkami, jak chociażby wynagrodzenia minimalnego o 20%. To postawi przedsiębiorców przed dylematem podniesienia cen lub redukcji personelu. Kolejnym impulsem będzie zapowiadany już wzrost podatków i opłat lokalnych – ostrzega ekspertka.

Zmiany cen w tym okresie mogą wiązać się przede wszystkim z powrotem dzieci do szkół i przedszkoli. Wzrósł popyt na produkty dla nich, a jednocześnie widoczna była duża konkurencja ze strony producentów i sprzedających – zauważa dr Fiks.

Zarówno słodycze i desery, jak i używki nie należą do kategorii pierwszej potrzeby. Jednak dla wielu osób są wciąż bardzo istotne. Szczególnie w okresie letnim konsumenci pozwalają sobie na więcej w tym obszarze, co zwykle wiąże się ze zwiększonym popytem i może skutkować wzrostem cen. Z kolei głównym czynnikiem podwyżek cen środków higieny osobistej jest wzrost kosztów produkcji. Można tak wnioskować, gdyż popyt na tego typu produkty jest stosunkowo stały – wyjaśnia ekspert z Uczelni WSB Merito.

Potaniało mięso, które jest podstawowym składnikiem karm dla zwierząt. Zagrożeniem dla producentów jest to, że opiekunowie czworonogów w efekcie zbyt wysokich cen zaczynają samodzielne przygotowywać pokarm dla swoich pupili. To w dłuższej perspektywie może zmusić wytwórców i sklepy do obniżenia cen – przekonuje dr Fiks.

Z tych produktów łatwo jest zrezygnować na rzecz bardziej potrzebnych. Spadek konsumpcji w danej kategorii ma odzwierciedlenie w cenach. W pierwszej kolejności wyhamowywane są podwyżki – tłumaczy ekspertka.

Wzrost cen w tej kategorii jest stosunkowo nieduży w porównaniu z warzywami. Jest on hamowany, gdyż Polska jest potentatem w produkcji wielu owoców, nie tylko w skali europejskiej, ale też światowej. Mówi się nawet o tym, iż pojawia się zjawisko nadprodukcji i hurtowy skup owoców kończy się, gdy jeszcze trwają zbiory – objaśnia ekspert.

To kolejna kategoria produktów, których ceny dynamicznie rosły w ostatnich miesiącach. A tego typu artykuły szybko się psują. Utrzymywanie wysokich cen, przy jednoczesnym spadku zainteresowania konsumentów, zmusiło producentów do obniżek. Dodatkowo okres letni to czas, w którym częściej kupowane są warzywa i owoce – dostrzega dr Anna Semmerling.

W okresie letnim konsumenci chętniej sięgają po produkty sezonowe i nimi zastępują białko zwierzęce. Sprzedawcy i producenci, chcąc uniknąć radykalnych spadków popytu, muszą to uwzględniać w swojej polityce cenowej. Dodatkowo większe wzrosty cen wędlin niż mięsa mogą wynikać z faktu, iż przetwórstwo mięsa jest dość energochłonne – podkreśla dr Fiks.

Art. tłuszczowe znacząco drożały w ciągu ostatniego roku. Średnia cena oleju wzrosła o 100% i wydaje się, że osiągnęła pewien punkt akceptacji konsumentów. Dodatkowo rzepak na rynkach międzynarodowych tanieje. W ujęciu globalnym zwiększono obszary zasiewu rzepaku, a sezon letni to czas jego zbiorów. Natomiast niektóre produkty sypkie w ostatnim roku zdrożały o 70%, a nawet i sporo więcej. Nie ma zatem co się dziwić, że dynamika wzrostu cen w tej kategorii produktów zaczyna wyhamowywać – przekonuje dr Semmerling.

Kolejne miesiące będą charakteryzowały się raczej dalszym hamowaniem dynamiki wzrostu cen. Większość scenariuszy inflacyjnych zakłada, że na koniec roku żywność będzie drożała w tempie jednocyfrowym. Jednak nie można zapominać o tym, że do celu inflacyjnego NBP na poziomie 2,5% nadal dużo brakuje. A taka sytuacja pozwala dopiero na stabilne planowanie budżetów – konkluduje dr Anna Semmerling.

Analitycy z UCE RESEARCH zwracają też uwagę na dodatkowy aspekt w kontekście cen. Obecnie jesteśmy w czasie ostrej kampanii wyborczej, a w tym czasie padają różnego rodzaju zapowiedzi. Niektóre z nich są zwyczajnie niebezpieczne. Mogą prowadzić np. do wzrostu cen lub do zachwiania rynku. Może nie od razu, ale z pewnością tak się może wydarzyć w perspektywie końca tego lub początku kolejnego roku.Eksperci dodają również, że nawet jak inflacja we wrześniu czy w październiku spadnie do jednocyfrowej wartości, to gospodarka z pewnością wystawi nam za te obietnice rachunek. I jak zwykle najbardziej odczują to zwykli konsumenci.Z zebranych danych również wynika, że w sierpniu na froncie drożyzny znalazła się chemia gospodarcza ze wzrostem o 26,3% rdr. W lipcu zdrożała rdr. o 24,6%, a w czerwcu – o 34,6%. Widać zatem, że dynamika podwyżek w tej kategorii znowu zaczyna rosnąć.Na drugim miejscu w zestawieniu najbardziej drożejących kategorii znalazły się dodatki spożywcze (ketchupy, majonezy, musztardy, przyprawy) ze średnim wzrostem na poziomie 24,3% rdr. W lipcu rdr. poszły w górę o 22,4%, a w czerwcu o 24%.Tym razem dopiero na trzeciej pozycji są warzywa, które w lipcu i w czerwcu były numerem jeden w rankingu drożyzny. W sierpniu rdr. poszły w górę o 21,2%. A w dwóch poprzednich miesiącach zdrożały odpowiednio o 32,4% i 38,2% rdr.Na czwartej pozycji znalazło się tym razem pieczywo ze średnim wzrostem o 20,8% rdr. W lipcu zdrożało o 20,4%, w czerwcu – o 17,6%, a w maju – o 15,7% rdr.Zestawienie TOP5 w sierpniowym rankingu zamykają art. dla dzieci ze średnim wzrostem rdr. o 19,5%. W lipcu rdr. poszły w górę o 21,8%, a w czerwcu o 26,2%.Patrząc na pozostałe kategorie, widać, że ceny słodyczy i deserów rdr. poszły w górę średnio o 16,2%. W lipcu i w czerwcu podwyżki rdr. dochodziły do 16%. Z kolei używki zdrożały o 15,7% rdr. I był to większy wzrost niż w poprzednich miesiącach. Dynamika podwyżek cen zwiększyła się również w przypadku środków higieny osobistej. W sierpniu rdr. podrożały o 13,4%, a w lipcu i czerwcu – odpowiednio o 11,4% i 13,1% rdr.Analitycy z UCE RESEARCH wskazują, że w kilku kategoriach spadła dynamika wzrostu cen. I tak karmy dla zwierząt, które długo utrzymywały się w czołówce drożyzny, tym razem rdr. poszły w górę o 11,6%. W lipcu wzrost rdr. wynosił 16,6%, w czerwcu – 26,6%, w maju – 31,9%, a w kwietniu – aż 48,8% rdr.Spadła też dynamika wzrostu cen w przypadku napojów bezalkoholowych, które rdr. zdrożały o 10,4% rdr. W lipcu i w czerwcu podwyżki wyniosły odpowiednio 12,1% i 18,3% rdr.Z raportu również wynika, że owoce zanotowały wzrost rdr. o 9,1%. W lipcu było to 12,9%, a w czerwcu 14,2% rdr.Ze wszystkich analizowanych kategorii najmniej zdrożał nabiał – o 7,4% rdr. W lipcu poszedł w górę o 11,3%, w czerwcu – o 13,1%, a w maju – o 14,5% rdr.Ponadto niewielkie obniżki odnotowały takie kategorie, jak mięso i ryby – odpowiednio o 8,6% i 8,8% rdr. Dla porównania, wędliny zdrożały o 12,9% rdr.Z analizy wynika także, że kolejny już raz od czterech miesięcy nie wszystkie obserwowane kategorie zanotowały wzrosty cen. Do wyjątków należą art. tłuszczowe i produkty sypkie. Natomiast reszta 15 kategorii zanotowała podwyżki – w większości znowu dwucyfrowe, bo od 7,4% do aż 26,3% rdr. Tłuszcze, podobnie jak w lipcu, czerwcu i maju, zanotowały spadek – tym razem na poziomie 24,5% rdr. Natomiast produkty sypkie poszły w dół o 7,8% rdr.Ekspert z Uczelni WSB Merito przewiduje, że w najbliższym czasie ogólny spadek dynamiki wzrostu cen w sklepach powinien się utrzymać, ale jego poziom jest trudny do przewidzenia. Zgodnie z większością prognoz, osiągnie wartość jednocyfrową do końca tego roku, jeżeli nie pojawią się nieprzewidziane czynniki.Niestety w wielu opiniach widać też dość wyraźne wpływy polityczne, co dodatkowo utrudnia prawidłowe wskazanie trendów dotyczących zmiany cen. Ewentualny wzrost zainteresowania kredytami, w efekcie obniżki stóp procentowych, może zwiększyć popyt w niektórych kategoriach i doprowadzić do szybszego wzrostu cen niż w ostatnich miesiącach.