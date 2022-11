Inflacja zmienia zachowania konsumentów. Polowanie na niskie ceny?

Inflacja szaleje w wielu zakątkach naszego globu i niewątpliwie jest czynnikiem w znacznym stopniu determinującym zachowania konsumentów. Nie są zatem zaskoczeniem rezultaty najnowszego badania Oracle Retail, z których wynika, że podczas zbliżającego się wielkimi krokami świątecznego sezonu zakupowego, zasadnicze znaczenie dla kupujących będą miały ceny produktów.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak inflacja wpływa na zachowania konsumentów?

Czy kupujący szukają promocji?

Czemu ma służyć tworzenie listy zakupów?

Jakie mamy wymagania dotyczące dostawy?

Poza dostępnością zapasów cena odgrywa główną rolę w kwestii tego jak i gdzie konsumenci dokonają zakupów w tym sezonie świątecznym, powiedział Bartosz Kubicki, Senior Sales Executive w Oracle Retail Global Business Unit. W przypadku sprzedawców detalicznych, którzy wciąż mają do czynienia z problemem ograniczonych zapasów lub nadwyżek, właściwe podejście do produktów i strategii cenowych będzie miało kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o zarządzanie marżami i oczekiwaniami klienta.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Klienci oczekują większych rabatów w nadchodzącym sezonie świątecznym Inflacja skłoni europejskich konsumentów do wczesnego kupowania i polowania na dobre okazje, a 68% osób twierdzi, że skorzysta z możliwości płatności ratalnej podczas zakupów.

Cena jest kluczowa

68% kupujących stwierdziło, że rozważy skorzystanie z planu finansowania sklepu lub planu spłat, aby zapłacić za prezenty w późniejszym terminie (27% osób twierdziło, że nigdy wcześniej nie korzystało z tych opcji)

74% osób stwierdziło, że będą szukać więcej okazji i rabatów

71% zapewniało, że będą porównywać więcej cen w Internecie i w sklepach stacjonarnych

70%stwierdziło, że rozważą zakupy w sklepach z przecenionymi towarami

Tworzenie listy zakupów

27% Podróże

26% Kosmetyki / produkty do pielęgnacji

25% Elektronika / sprzęt rozrywkowy i karty podarunkowe

24% Odzież, zabawki, obuwie, artykuły sportowe i sprzęt fitness

23% Wystrój domu / meble

21% Produkty dla zwierząt domowych

20% Luksusowe przedmioty

19% Alkohol

18% Niewymienne tokeny (NFT) lub cyfrowe materiały kolekcjonerskie

Obawa o dostępność produktów

41% osób planuje zakupy głównie w sklepach stacjonarnych, a 20% w sklepach stacjonarnych i internetowych

24% osób stwierdziło, że brak towaru w sklepie to frustrujące doświadczenie

21% osób stwierdziło, że gdyby produktu nie było w magazynie, poszliby do innego sklepu

Towar w niewłaściwym miejscu i czasie może generować największe koszty dla sprzedawcy detalicznego - dodaje Bartosz Kubicki. Wiemy, że brakujące towary wpływają negatywnie na wzrost zamówień i zadowolenie klientów. Równie ważny jest ich wpływ na marże. Sprzedawcy detaliczni muszą proaktywnie rozmieszczać zapasy, biorąc pod uwagę wielkość, styl i kolor asortymentu, aby uniknąć ogromnych kosztów przenoszenia towarów między sklepami.

Wymagania dotyczące dostawy

43% osób twierdzi, że szybka dostawa często decyduje o tym, od kogo zamówią produkty

8% ludzi oczekuje dostawy tego samego dnia 42% dostawy w ciągu 1-2 dni 36% dostawy w ciągu 3-5 dni

21% obawia się, że prezenty nie dotrą na czas

60% jest gotowych zapłacić więcej za przyspieszoną/gwarantowaną dostawę

60% rozważa rezerwację osobnej usługi dostarczania/odbioru, aby mieć pewność, że prezenty dotrą na czas

Klienci wracają do sklepów, a sprzedawcy muszą bezustanne dbać o ich doświadczenia” – komentuje Bartosz Kubicki. „Nieważne, czy oznacza to pomaganie kupującemu w sklepie w znalezieniu przedmiotu, czy prezentowanie kupującym online opcji dostępności produktu w najbliższej lokalizacji fizycznej. Aby utrzymać lojalność, prawie każda interakcja musi zakończyć się uzyskaniem przez klienta produktu, którego poszukuje, w odpowiednim czasie w okresie świątecznym. Wykonanie tego zadania zaczyna się od przejrzystości zamówienia.

Influencerzy wpływowi, ale umiarkowanie

34% Instagram

24% Facebook

14% YouTube

12% TikTok

Badanie przeprowadziła agencja badawcza Untold Insights; wzięło w nim udział 8107 konsumentów w 11 różnych krajach, w tym 3054 osób w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, Francji i Hiszpanii. W badaniu zapytano konsumentów o plany zakupów świątecznych i ich nawyki zakupowe po pandemii.Około 28% osób obawia się, że nie będzie miało tyle pieniędzy, ile chcieliby wydać na zakupy świąteczne ze względu na rosnące ceny towarów, a 31% martwi się, że prezenty, które chcą kupić, będą w tym roku droższe. W związku z tym kupujący poświęcają dodatkowy czas na znalezienie najlepszej oferty i rozważają plany ratalne, aby kupić produkty z listy upominków.Około 70% osób planuje również poczekać na większe wyprzedaże w sklepach. Podczas gdy Black Friday nadal stoi na czele akcji wyprzedażowych (50% kupujących planuje wziąć udział), niewiele dalej plasują się Amazon Prime Days (44%), wyprzedaże świąteczne (25%) oraz Cyber Monday (25%).Zmęczeni zamknięciem w domu, w tym roku kupujący chętnie wybierają się do sklepów. Najpopularniejsze prezenty, jakie konsumenci chcą kupować w tym sezonie świątecznym, to między innymi:Ograniczenia są w dużej mierze zniesione, więc ludzie wracają do sklepów, aby zrobić świąteczne zakupy, ale oczekiwania dotyczące dostępności produktów pozostają wysokie.Dostawa do domu (52%) jest nadal zdecydowanie najpopularniejszą metodą obioru towarów kupionych przez internet w porównaniu z odbiorem w punkcie (20%) lub w sklepie (20%). Sprzedawcy detaliczni pilnie starają się zapewnić terminowe dostarczanie prezentów, zapewniając jednocześnie przejrzystość procesu transportowego. 57% klientów stwierdziło, że śledzenie przesyłki jest ważne.W 2022 roku media społecznościowe (22%) były czołowym miejscem, w którym klienci szukali najbardziej atrakcyjnych ofert i produktów, kolejne miejsca zajmowały e-maile: 21%, promocje w sklepach: 13%, reklamy w Internecie: 12% i w telewizji: 8%.Podczas gdy kupujący preferowali poniższe platformy mediów społecznościowych, kolejne 11% stwierdziło, że żadna z nich nie była odpowiednia: