Podróże, koncerty, jedzenie. Na jakie doświadczenia wydajemy najwięcej?

Doświadczenia i przeżycia jako kategoria zakupowa? Jak najbardziej! Badanie zrealizowane przez Mastercard wynika, że tego rodzaju wydatki zaplanowało w tym roku aż 95% Polaków.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Na jakie przeżycia i doświadczenia najchętniej wydajemy pieniądze?

Jak wypadamy pod tym względem na tle innych Europejczyków?

Jakie znaczenie mają dla nas przeżycia dzielone z innymi?

O ekonomii doświadczeń

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Koncert Ponad 40% respondentów twierdzi, że podróże czy koncerty dostarczają im najlepszych wspomnień

Na jakie doświadczenia wydają Polacy?

W Mastercard wierzymy, że wspólne doświadczenia i realizowanie pasji są tym, co czyni ludzi najszczęśliwszymi. Badania takie jak „Ekonomia doświadczeń” pomagają nam określić, co jest dla naszych konsumentów najważniejsze, a także w jaki sposób możemy najlepiej wnieść radość do ich życia – na przykład poprzez projekty takie jak Mastercard Music i festiwal kina niezależnego Mastercard OFF Camera – mówi Marta Życińska, dyrektorka generalna polskiego oddziału Mastercard Europe.

Globalne trendy

W ciągu ostatnich kilku lat, konsumenci niewątpliwie stanęli w obliczu trudnych wyborów, dotyczących ustalania priorytetów swoich wydatków. Mimo tego niezmienna pozostaje potrzeba doświadczeń. Wraz ze stopniowym ustępowaniem niekorzystnych czynników, takich jak wysoka inflacja i wysokie stopy procentowe, konsumenci prawdopodobnie wykorzystają swoją większą siłę nabywczą na wydatki uznaniowe. Emocje związane z ważnymi wydarzeniami, takimi jak globalne zawody sportowe, trasy koncertowe artystów muzycznych i międzynarodowe festiwale filmowe, które odbędą się w tym roku w Europie, prawdopodobnie wpłyną na utrzymanie wysokich wydatków na doświadczenia – komentuje Natalia Lechmanova, główna ekonomistka na Europę w Mastercard Economics Institute.

W ostatnich latach widoczne są istotne zmiany w sposobie, w jaki konsumenci decydują się wydawać swoje pieniądze. Coraz więcej osób przedkłada wydatki na doświadczenia i przeżycia nad zakup dóbr materialnych. Właśnie ten trend opisuje termin „ekonomii doświadczeń”, w którym doświadczenia rozumiane są jako np. zakup biletów na wydarzenia, takie jak koncerty , spektakle teatralne czy wydarzenia sportowe, a także wydatki związane z podróżami , sztuką czy realizacją innych pasji.Aż 91% przebadanych Polaków deklaruje, że część swojego budżetu przeznacza na doświadczenia. Najczęściej wydajemy na podróże (60% badanych – jest to wskaźnik równy europejskiej średniej). Na ten sam cel pieniądze przeznacza nieco mniej, bo 50% badanych Niemców – podobnie wygląda to w przypadku Belgów i Czechów, przodują zaś mieszkańcy Portugalii i Grecji (odpowiednio 67% i 70%).Inne popularne kategorie to wydatki związane z jedzeniem (35% Polaków) – wizyty w restauracjach czy wydarzenia kulinarne np. festiwale foodtruckowe. Polacy często chodzą również do kina (24%) i na wydarzenia sportowe (20%) – np. mecze piłkarskie. Aż 33% przebadanych Polaków deklaruje wydatki na bilety do galerii sztuki (jest to najwyższy odsetek wśród przebadanych krajów, Polacy deklarują taką kategorię częściej niż Francuzi, Hiszpanie czy Austriacy).Najmniej popularną kategorią jest gaming i wydarzenia e-sportowe – przeznaczanie środków na ten cel deklaruje tylko 8% badanych. Mniej niż połowa Polaków (42%) uważa, że w 2024 r. wyda więcej na doświadczenia niż w 2023 r. – jest to wynik niższy niż średni europejski, który wynosi 51%.Aż 9 na 10 przebadanych Europejczyków deklaruje, że zamierza w tym roku przeznaczyć część swoich wydatków na doświadczenia. Ponad 40% respondentów twierdzi, że podróże czy koncerty dostarczają im najlepszych wspomnień, a doświadczenia te pomagają im spojrzeć na świat w nowym świetle. Ponad jedna trzecia badanych uważa, że przeżycia dzielone z innymi są głęboko wzbogacające, niezależnie od tego, czy chodzi o odkrywanie nowego miejsca, udział w wydarzeniu kulturalnym, czy po prostu wspólny posiłek.Mastercard jest wieloletnim partnerem najbardziej znanych europejskich wydarzeń rozrywkowych i sportowych. W tym roku są to między innymi: finał Ligi Mistrzów UEFA na Wembley, Roland Garros, Festiwal w Cannes, Festiwal Filmowy Berlinale i League of Legends, a także setki koncertów Live Nation w wielu europejskich krajach. W Polsce jest to festiwal Mastercard Off Camera, Pol’And’Rock i Great September.