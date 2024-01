Czego pragną konsumenci? Kantar przedstawia trendy na 2024 rok

Pojawiła się najnowsza odsłona opracowania Kantar Global MONITOR 2024, a w nim informacje odnośnie trendów konsumenckich oraz ich implikacjach dla świata marketingu i komunikacji. Okazuje się, że w nadchodzących miesiącach na zachowania konsumentów wpływać będą takie kwestie jak poszukiwanie ukojenia i bezpieczeństwa.

Przeczytaj także: Po pierwsze jakość produktu, a po drugie? Jak wybierają konsumenci?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie funkcje i role muszą spełniać produkty i usługi, których poszukują konsumenci?

Jak duża jest wśród konsumentów skłonność do ryzyka?

Z jakich powodów aż 2/3 globalnych konsumentów straciło zaufanie do organizacji?

Kilka liczb:

68% Świat staje się coraz bardziej nieprzewidywalny

Świat staje się coraz bardziej nieprzewidywalny 57% Martwię się rosnącymi kosztami życia

Martwię się rosnącymi kosztami życia 72% Niepokoi mnie ryzyko katastrof naturalnych

Niepokoi mnie ryzyko katastrof naturalnych 59% Globalizacja ma pozytywny wpływ na mój kraj

Globalizacja ma pozytywny wpływ na mój kraj 70% Zróżnicowanie kultur i idei jest konieczne dla rozwoju mojego kraju

Zróżnicowanie kultur i idei jest konieczne dla rozwoju mojego kraju 72%Technologia pozwala mi iść do przodu

Kliknij, aby powiekszyć fot. Jürgen Rübig z Pixabay Konsumenci poszukują ukojenia Poszukujemy produktów i usług, które pozwalają nam się uspokoić, zrelaksować, zadbać o siebie. W trudnych czasach lubimy sprawiać sobie drobne przyjemności.

Ukojenie

Bezpieczeństwo

Globalne trendy oraz ich lokalne manifestacje stają się coraz bardziej istotnym źródłem informacji dla biznesu. Wiedza o nich pomaga firmom skutecznie nawiązywać interakcje z konsumentami, utrzymać ich uwagę i budować zaufanie. Kantar Global MONITOR wspomaga Klientów w zrozumieniu kluczowych trendów i ich lokalnych przejawów, a także w identyfikacji sygnałów rynkowych dotyczących przyszłych innowacji. Narzędzie to wspomaga procesy rozwoju nowych produktów i usług, oraz wspiera budowanie kompetencji foresightowych w zespołach.” - Komentuje wnioski płynące z Kantar Global MONITOR Robert Krosnowski, Strategic Consulting Director w Kantar Insights.

Brak poczucia pewności wynikający z kryzysów, przechodzi w stan permanentny. Odpowiedzią na to jest przybranie na znaczeniu potrzeb związanych z ukojeniem i bezpieczeństwemPoszukujemy produktów i usług, które pozwalają nam się uspokoić, zrelaksować, zadbać o siebie. W trudnych czasach lubimy sprawiać sobie drobne przyjemności. Rośnie znaczenie takich wartości życiowych, jak empatia, uważność.Na codzienny stres często też reagujemy ucieczką, np. nostalgią za czasami dzieciństwa i beztroski. Rośnie korzystanie z urządzeń mobilnych w celu oglądania telewizji i streamów, przybywa graczy – uciekamy w kierunku łatwo dostępnej rozrywki.Uspokojenie łączy się również z rosnącą potrzebą wspólnotowości i empatii. 67% chciałoby mieć wokół siebie więcej ludzi, na których można liczyć (60% w 2018).Utrzymuje się niechęć do podejmowania ryzyka, 66% w 2023, vs 58% w 2018. Skłonność do oszczędzania i poszukiwania okazji pojawia się coraz silniej wśród konsumentów z pokolenia Millenialsów i Zetek. Ponad połowa z nich twierdzi, że bacznie przygląda się swoim rachunkom.Ochrona własnej prywatności zawsze była wysoko w rankingu wartości życiowych, ale w ostatnim czasie jeszcze silniej wzrosła. Ludzie częściej obawiają się, gdzie trafiają ich dane osobowe i co się z nimi dzieje. 85% chce więcej zrobić, aby ochronić swoją prywatność w świecie cyfrowym, a 65% konsumentów globalnie straciło zaufanie do organizacji ze powodu wykorzystania AI. W świecie ryzyk i potrzeby bezpieczeństwa rośnie siła zachowania własnej kultury, stylu życia i tradycji.