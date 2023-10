Studenci i nowe technologie: pracę dyplomową napisze sztuczna inteligencja?

Najnowsze badanie Digital Care rzuca światło na stosunek studentów do nowych technologii. Nie jest w zasadzie żadnym zaskoczeniem, że młodzi dorośli bardzo chętnie korzystają z różnego rodzaju nowinek, które coraz częściej wpływają również na proces edukacji.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie urządzenia najczęściej towarzyszą studentom w nauce?

Do czego służą studentom smartfony?

W jak dużym stopniu narzędzia bazujące na sztucznej inteligencji wpływają na sposób funkcjonowania i kształcenia obecnych studentów?

Smartfon w centrum uwagi

Smartfon jest kluczowym urządzeniem dla studentów

Nauka w stylu mobile

Widzimy, że studenci w kontekście elektroniki cenią sobie wygodę, swobodę i mobilność. Nie tylko mając na uwadze same urządzenia, ale także związane z nimi usługi. Niemal 60 proc. studentów jest zainteresowanych skorzystaniem z wynajmu urządzeń mobilnych na uczelniach, głównie tabletów i laptopów, w modelu semestralnym lub rocznym. Możliwość wypożyczenia sprzętu mobilnego poprzez uczelnię pozytywnie ocenia aż 75 proc. ankietowanych. To ciekawe dane mogące prognozować nowy trend wśród młodych dorosłych – opowiada Anna Kozłowska-Pietraszko, Corporate Communication Director, Digital Care.

Sztuczna inteligencja na topie

Przed szerokim wykorzystywaniem sztucznej inteligencji warto zweryfikować, czy uczelnia, na której studiujemy, wprowadziła regulacje i zasady dotyczące wspomagania się AI w procesie nauki. Nasze badanie pokazało, że niemal 50 proc. studentów nie zna odpowiedzi na to pytanie – dodaje Anna Kozłowska-Pietraszko.

Początek roku akademickiego to idealny czas, by przyjrzeć się, jak szeroko pojęta technologia – elektronika czy coraz bardziej zaawansowane narzędzia oparte na sztucznej inteligencji – wpływa na sposób funkcjonowania i kształcenia obecnych studentów.By to sprawdzić, dostawca usług dla urządzeń mobilnych , firma Digital Care, postanowił zapytać o zdanie uczniów państwowych oraz niepublicznych uczelni wyższych. Z danych wynika, że młodzi dorośli wiele godzin spędzają ze smartfonem w dłoni, ale także chcą korzystać z najnowszych osiągnięć sztucznej inteligencji, by uczyć się jeszcze efektywniej.Badanie pokazuje, że smartfon jest kluczowym urządzeniem dla studentów. Niektórzy używają go nawet przez większość dnia. 44 proc. ankietowanych wskazało, że poświęca mu od 3 do 5 godzin, a co trzeci nawet ponad 5. Jedynie ¼ ankietowanych deklaruje krótsze korzystanie z telefonu.Studenci za pośrednictwem smartfona przede wszystkim słuchają muzyki, używają aplikacji do komunikacji oraz zarządzają swoimi finansami. Takie odpowiedzi wskazało ponad 85 proc. osób. Rzadziej grają w gry, oglądają filmy i seriale czy korzystają z rozwiązań do organizacji pracy.Z danych wynika, że 97 proc. studentów do nauki używa urządzeń elektronicznych. Najchętniej korzystają oni z laptopów (94 proc.) i smartfonów (90 proc.), a rzadziej sięgają po pozostałe sprzęty. Co trzeci student korzysta z tabletu, a jedynie co czwarty z komputera stacjonarnego.Firma Digital Care w swoim badaniu dużo miejsca poświęciła również sprawdzeniu nastrojów studentów dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji w nauce. Użycie AI w procesie kształcenia pozytywnie postrzega 60 proc. ankietowanych.68 proc. uczniów szkół wyższych będzie używać narzędzi opartych na AI. Tym samym okazuje się, że więcej osób deklaruje wykorzystanie sztucznej inteligencji, niż dobrze ocenia takie rozwiązania.Studenci zamierzają za pomocą AI tłumaczyć teksty, organizować swoją pracę, a także tworzyć prezentacje. Takie odpowiedzi wskazało 50 proc. ankietowanych.Nowymi narzędziami chcą się także wspomagać przy odrabianiu zadań domowych (38 proc.), i prac zaliczeniowych (34 proc.). Co piąty student planuje przy wsparciu sztucznej inteligencji napisać pracę dyplomową – licencjacką, inżynierską bądź magisterską.Pewne jest, że studenci chcą coraz lepiej poznawać nowe narzędzia oparte o machine learning – niekoniecznie w czasie wolnym. 74 proc. ankietowanych wskazało, że chce rozwijać swoje kompetencje w zakresie korzystania ze sztucznej inteligencji w ramach zajęć na uczelni.