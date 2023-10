Pieniądze w związku: czy otwarcie mówimy o budżecie domowym?

Doświadczenie pokazuje, że pieniądze niejednokrotnie stają się zarzewiem konfliktów w związku. Aby do tego nie doszło, najlepiej jest jak najszybciej zacząć o nich rozmawiać, omawiając kwestie związane np. z regulowaniem rachunków czy zasadami zarządzania budżetem domowym. Niestety okazuje się, że wielu Polaków takich tematów w ogóle nie podejmuje.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy pieniądze i budżet domowy to tematy często poruszane przez pary żyjące we wspólnym gospodarstwie domowym?

W jakich okolicznościach najczęściej dochodzi do takich rozmów?

Jakie czynniki zwiększają otwartość na rozmowę o finansach z partnerem?

W badaniu ustaliśmy także, że co trzecia osoba w związku okazjonalnie rozmawia o wydatkach ze swoim partnerem lub partnerką np. gdy czeka ich perspektywa wydania większej kwoty pieniędzy z budżetu domowego – mówi Anna Szczechowiak, Menadżerka ds. PR z Santander Consumer Banku. – Wśród nich znalazło się 31 proc. kobiet w porównaniu z 25 proc. mężczyzn. Często odpowiadali tak również 70-latkowie oraz osoby z dużych miast powyżej 250 tys. mieszkańców. W obu przypadkach odsetek wskazujący tę odpowiedź wyniósł 37 proc.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Photographee.eu - Fotolia.com Czy otwarcie mówimy o budżecie domowym z partnerem? 56 proc. osób w związkach formalnych i nieformalnych stwierdza, że regularnie i otwarcie rozmawia o pieniądzach i budżecie domowym ze swoim partnerem lub partnerką.

Długość związku ma znaczenie

Rozmowy o finansach mogą mieć wpływ na budowanie zaufania, świadomości finansowej i wzajemnej pewności partnerów. Nie można w niej pomijać także tematu zobowiązań finansowych, które wpływają na sytuację i kondycję finansową związku – dodaje Anna Szczechowiak, Menadżerka ds. PR z Santander Consumer Banku. - Jeśli korzystamy z kredytów gotówkowych, takich jak choćby Równoratka z ratą, która nie wzrośnie w Santander Consumer Banku, kart kredytowych np. karty ratalnej ze stałą spłatą czy kredytów ratalnych online lub offline, warto porozmawiać na temat specyfiki produktów z doradcą. W Santander Consumer Banku nasi pracownicy zawsze z otwartością rozmawiają z klientami na temat oferowanych rozwiązań, w prosty sposób przedstawiają ich działanie i służą im pomocą, tak aby każdy świadomie mógł dobrać finansowanie do swojej indywidualnej sytuacji.

Relacja z drugą osobą to nie tylko romantyczne chwile, ale również trudne rozmowy, jaką może być np. temat finansów. W ramach prowadzonej kampanii edukacyjnej o zarządzaniu pieniędzmi w parach, Santander Consumer Bank postanowił sprawdzić, czy dla Polaków jest to dużym problemem.Jak pokazuje raport „Związek a finanse” niekoniecznie. Już 56 proc. osób w związkach formalnych i nieformalnych, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z drugą połówką stwierdza, że regularnie i otwarcie rozmawia o pieniądzach i budżecie domowym ze swoim partnerem lub partnerką. W tej grupie lekką przewagę wykazują małżeństwa - 58 proc. w porównaniu z osobami w kohabitacie (50 proc.). Tę odpowiedź wskazało również 63 proc. 30-latków i 59 proc. ankietowanych z wykształceniem wyższym.Ponadto 9 proc. ogółu ankietowanych stwierdziło, że nie porusza ze swoją drugą połówką tematu finansów i budżetu domowego, ponieważ nie czuje takiej potrzeby. Z kolei 5 proc. respondentów przyznało, że jest to niekomfortowy i trudny wątek w ich związku, więc unikają rozmów o pieniądzach z partnerem lub partnerką.Na otwartość na rozmowę o finansach większości ankietowanych w badaniu „Związek a finanse” Santander Consumer Banku może mieć wpływ staż związku, który wiążę się z tym, że partnerzy mają do siebie większe zaufanie i bardziej się znają. Jak wynika z danych zebranych przez bank, aż 74 proc. ogółu respondentów jest w związku z partnerem lub partnerką powyżej 8 lat. W badaniu wzięło też udział 13 proc. ankietowanych, którzy są razem powyżej 4 lat, jednak nie więcej niż 8. Z kolei 9 proc. badanych zadeklarowało, że jest z obecnym partnerem lub partnerką życiowym ponad 2 lata, ale nie dłużej niż 4.