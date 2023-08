Jaką część budżetu domowego stanowią wydatki na jedzenie?

Zespół Picodi przyjrzał się, ile na jedzenie i napoje bezalkoholowe wydają mieszkańcy 105 krajów na świecie. Analiza wyraźnie pokazuje, że wydatki na żywność potrafią stanowić całkiem pokaźną część budżetu domowego przeznaczanego na konsumpcję. W Polsce ich udział to 17,2%. Jak to wygląda w innych zakątkach globu?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile pieniędzy wydaje się na jedzenie na świecie?

Jakie wydatki na żywność ponoszą europejskie gospodarstwa domowe?

Jak na tle innych państw wypada Polska?

Ile pieniędzy wydaje się na żywność w Europie?

Z zebranych danych wynika, że w zależności od kraju na jedzenie możemy wydawać od kilku procent do ponad połowy wszystkich wydatków konsumpcyjnych z budżetu domowego. Na przykład, w szeregu państw na jedzenie i napoje bezalkoholowe, spożywane w domu, u przeciętnej osoby przypada mniej niż 1/10 wszystkich wydatków: USA – 6,7%, Singapur – 8,4%, Wielka Brytania – 8,7%, Irlandia – 9,2%, Szwajcaria – 9,9%.Polska w tym rankingu uplasowała się na 32. pozycji ze 105 krajów – jedzenie i napoje bezalkoholowe stanowią 17,2% całości budżetu domowego na towary i usługi konsumpcyjne. Jest to wynik zbliżony do Japonii (16,7%), Portugalii (17,5%) i Grecji (17,6%).Spośród uwzględnionych państw, najwyższy odsetek na jedzenie wydają mieszkańcy Nigerii (59%), Mjanmy (56,6%) i Kenii (56,1%).Kwotowo w krajach Europy najwięcej na jedzenie wydają mieszkańcy Szwajcarii (325 €/mies.), Norwegii (308 €/mies.) i Danii (281 €/mies.), co można po części wytłumaczyć ogólnie wysokim poziomem cen w tych krajach. Wydatki na żywność i jedzenie u przeciętnej osoby z Polski stanowią 128 €/mies. lub 571 złotych.Najniższe kwoty z budżetu domowego wydają na jedzenie mieszkańcy Ukrainy (98 €/mies.) i Białorusi (89 €/mies.) i Mołdawii (88 €/mies.).