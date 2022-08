Inflacja w tornistrach. Czy wyprawka szkolna będzie skromniejsza?

Wprawdzie do pierwszego dzwonka pozostało jeszcze kilka tygodni, to jednak myśl o rychłym rozpoczęciu roku szkolnego jest coraz trudniej odsunąć. Oznacza to również, że już wkrótce rozpocznie się sezon intensywnych zakupów artykułów niezbędnych w szkolnych ławkach. Ile będzie kosztować tegoroczna wyprawka szkolna? Czy szalejąca inflacja będzie miała wpływ na zawartość plecaków? Odpowiedzi na te i inne pytania dostarcza najnowszy PAYBACK Opinion Poll.

Szkolne zakupy – czas start

Szkolny koszyk w cieniu inflacji

Niestety, w tym roku plany zakupowe wielu rodziców może pokrzyżować inflacja. Aż 92% respondentów naszego badania przyznało, że odczuwa rosnące ceny artykułów szkolnych. Z tego powodu 43% ankietowanych spodziewa się, że wyda na szkolne zakupy więcej, a 38% badanych prawdopodobnie ograniczy plany zakupowe i przeznaczy na ten cel mniej ze względu na inne wydatki w domowym budżecie – komentuje Katarzyna Grzywaczewska, Dyrektor Marketingu w PAYBACK Polska.

Czy zdalne nauczanie powróci?

Zdaniem większości ankietowanych badania PAYBACK Opinion Poll sierpień jest najlepszym momentem na zrobienie zakupów do szkoły – wtedy wyprawkę szkolną kompletuje aż 71% respondentów. Z kolei 13% odkłada ten moment na wrzesień, a co dziesiąty badany niezbędne zakupy robi już w lipcu.A gdzie najchętniej udajemy się na zakupy? Tutaj odpowiedzi różnią się w zależności od kategorii artykułów, jak chcemy kupić. I tak, jeśli chodzi o szkolne przybory, zdecydowana większość, bo 63% ankietowanych, wybiera super- i hipermarkety lub dyskonty. W dedykowanych sklepach z artykułami szkolnymi i biurowymi zakupy robi około 19% z nas, a 15% – w sklepach online . Ponad połowa badanych skłania się ku zrównoważonym zakupom, decydując się tylko na niezbędne nowe rzeczy, wykorzystując jak najwięcej artykułów z poprzedniego roku lub po starszym rodzeństwie.Kanał online jest natomiast zdecydowanym zwycięzcą w przypadku zakupów podręczników do szkół ponadpodstawowych – przez internet kupuje je 46% rodziców. Co czwarty ankietowany odkupuje je z kolei z tzw. drugiej ręki, a 16% wybiera księgarnie stacjonarne.Najwygodniejsze wydają się zakupy podręczników do szkół podstawowych. W tym przypadku 51% ankietowanych zadeklarowało, że potrzebne książki zapewnia placówka edukacyjna, do jakiej chodzi dziecko. Z kolei co czwarty respondent podręczniki nabywa przez internet, 12% – z drugiej ręki, a 11% w księgarni stacjonarnej.A jak wygląda nasz szkolny budżet? Jak wynika z badania PAYBACK, najwięcej, bo 37% badanych wyda na wyprawkę szkolną od 301 do 500 PLN, a niewiele mniej – 31% przeznaczy na ten cel pomiędzy 101 a 300 PLN.Zakupy artykułów szkolnych sfinansujemy przede wszystkim z bieżących dochodów i oszczędności lub ze środków z programu „Dobry Start” 300+, na co wskazało odpowiednio 42% i 33% respondentów. Z kolei 18% ankietowanych wykorzysta w tym celu środki z programu 500+.Nadchodzący rok szkolny to jednak nie tylko konieczność kupienia książek, nowego piórnika, plecaka czy zeszytów. Zdecydowana większość badanych (82%) planuje uzupełnienie garderoby swoich pociech o nowe ubrania. Z kolei co czwarty respondent zamierza kupić sprzęt elektroniczny. Wśród tej grupy najwięcej, bo 30% ankietowanych, zakupi nowy laptop, 26% – smartfon, a 19% badanych – tablet. Warto również podkreślić, że 41% ankietowanych już teraz planuje inwestycję w korepetycje swoich dzieci.Rosnące ceny to nie jedyna, tegoroczna bolączka rodziców. Aż 71% osób, które wzięły udział w badaniu PAYBACK, obawia się powrotu zdalnego nauczania. Wśród tej grupy 34% ankietowanych niepokoi się o ewentualne wyniki w nauce swojego dziecka, 23% – o rozwój kompetencji społecznych, a 18% – o obniżenie kondycji psychicznej swoich dzieci.