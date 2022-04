Koszyk Roku 2022: znamy najbardziej przyjazne sklepy internetowe

Przed nami wyniki najświeższej, czwartej już edycji badania Koszyk Roku, w trakcie którego wyłoniono najbardziej przyjazne klientom sklepy internetowe. Zwycięzcy, którzy zasłużyli sobie na to miano, oferują kupującym najlepsze doświadczenia zakupowe na rynku. Kim są najlepsi?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak przebiega proces robienia zakupów przez urządzenia mobilne?

Które sklepy internetowe zasłużyły sobie na miano najbardziej przyjaznych?

Jakie dobre praktyki są najczęściej wprowadzane przez sklepy online?

Co jest najbardziej trendy w branży e-commerce?

Co wywiera najbardziej znaczący wpływ na pozytywne zakończenie procesu zakupowego?

W tym roku nie badaliśmy całego sklepu - skupiliśmy się na jednej ścieżce zakupowej klienta, czyli testowaliśmy robienie zakupów przez urządzenie mobilne. Sprawdzaliśmy cały proces - od włożenia produktów do koszyka, po płatności, przez rejestrację i logowanie, a dodatkowo przeprowadziliśmy ankietę, w ramach której zapytaliśmy e-sklepy, jak płatności odroczone wpływają na ich wyniki sprzedażowe - mówi Adam Miziołek, Country Manager Twisto w Polsce. - Tegoroczna edycja badania niesie dużą wartość dla e-commerców. Pokazuje bowiem, jak w prosty sposób wdrażając dobre praktyki, można poprawić doświadczenie zakupowe klienta. Jak pokazują badania, udział handlu online nadal rośnie - wg ostatniego raportu Gemius już 77% badanych przynajmniej raz dokonało zakupów w internecie. Dlatego chcąc zyskać przewagę konkurencyjną, należy szczególnie zadbać o UX sklepu, w tym odpowiedni wybór metod płatności - dodaje.

Najbardziej przyjazne sklepy - ranking

TOP 10 rankingu Koszyk Roku 2022 - najbardziej przyjazne sklepy internetowe

sklepmartes.pl brw.pl mediaexpert.pl answear.com castorama.pl 6. tchibo.pl 50style.pl sklep.sfd.pl mediamarkt.pl sizeer.com

Dobre praktyki - rejestracja, logowanie, walidacja danych

Czas, wygoda i elastyczność to czynniki, które mają ogromny wpływ na pozytywne zakończenie procesu zakupowego przez klienta. Jak najszybsze przejście niezbędnych formalności jest kluczowe, aby nie porzucił on koszyka. Niestety w wielu e-sklepach nadal proces rejestracji, logowania i wprowadzania danych to najsłabsze punkty całego serwisu. Tylko blisko co czwarty badany sklep (24%) ma na swojej stronie taką funkcjonalność jak autouzupełnianie formularza. Elementy, nad którymi wiele e-sklepów musi popracować, są m.in. zbyt długie formularze, brak szybkiej walidacji czy wydłużony czas oczekiwania na maila z kodem do rejestracji konta - tłumaczy Adam Miziołek, Country Manager Twisto w Polsce.

Koszyk zakupowy - jak to robią najlepsi

Koszyk to jeden z najważniejszych elementów na stronie. Jedno niedociągnięcie może sprawić, że użytkownik opuści sklep i pójdzie do konkurencji. Co ciekawe, ważną rolę już na tym etapie ścieżki zakupowej odgrywają płatności. Klienci zazwyczaj od początku chcą wiedzieć, jakie metody płatności oferuje sklep, ale warto również w koszyku, czyli przed „przejściem do kasy”, poinformować ich w jaki sposób będą mogli zapłacić. Świetnie sprawdzają się tutaj banery udostępniane przez operatorów płatności – wyjaśnia Dawid Cichy, Head of Sales w Tpay. – Wyniki raportu pokazują również, że ponad połowa przebadanych sklepów pozwala na wybranie opcji BLIK przed przejściem do bramki płatniczej. To dane, które bardzo cieszą, ponieważ pokazują, że rośnie świadomość sprzedawców co do konieczności przyspieszania i ułatwiania e-zakupów. BLIK to aktualnie najpopularniejsza metoda płatności online – warto wyeksponować ją na etapie koszyka – dodaje.

Płatności - klienci lubią mieć wybór

Badania Mastercard pokazują, że konsumenci częściej wracają do tych e-sprzedawców, którzy oferują możliwość zapisania danych karty płatniczej na stronie sklepu, dlatego rozwijamy takie rozwiązania jak Card on File, dzięki którym kupujący może w bezpieczny sposób zapisać kartę i później korzystać z niej przy kolejnych zakupach. Wspieramy e-przedsiębiorców w upraszczaniu procesu płatności, tak aby mogli oferować wygodne i bezpieczne rozwiązania których tak bardzo oczekują ich klienci. – dodaje.

Płatności odroczone

Koszyk Roku jest organizowany przez Twisto, A Zip Company przy pomocy agencji Edisonda. Partnerami raportu są Mastercard i Tpay. Jest to największe badanie jakości sklepów internetowych, które organizowane jest już po raz czwarty. W poprzedniej edycji raportu w najlepszej trójce znalazły się: Media Expert, Wittchen oraz Media Markt.Analiza ponad stu e-commerców pod kątem przeszło stu kryteriów pokazała, że najbardziej przyjazne sklepy to: Martes Sport, Black Red White i Media Expert. W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się sklepy z wielu sektorów, jednak prym w najlepszych rozwiązaniach dla klienta wiodą branże: elektroniczna, fashion i wyposażenia domu.Tegoroczne badanie pokazuje także, że już nie tylko rozpoznawalne i wszystkim znane brandy przykładają ogromną wagę do UX. W rankingu znalazły się również mniejsze podmioty jak Tchibo czy 50Style, które mogą pochwalić się świetnym doświadczeniem kupujących i cieszą się uznaniem klientów. To pokazuje, jak ważne jest zadbanie o takie kwestie jak koszyk, płatności, proces rejestracji i logowania, które są jednymi z najistotniejszych w procesie zakupowym klienta.Koszyk Roku to przede wszystkim dobre praktyki wprowadzane przez e-sklepy. Jednym z ważniejszych etapów, który może przesądzić o dokończeniu transakcji przez klienta, jest rejestracja, logowanie i walidacja danych. Pod tym względem liderami są sklepy takie jak: brw.pl, ezebra.pl, sephora.pl czy castorama.pl.Co zatem jest obecnie trendy w branży e-commerce? Jak pokazało badanie, 78% największych sklepów pozwala na zakupy bez rejestracji, a 43% udostępnia alternatywne formy logowania, np. za pomocą mediów społecznościowych. Dodatkowo 59% badanych e-sklepów nie wymaga od klienta weryfikacji konta poprzez naciśnięcie linku aktywacyjnego czy choćby wpisanie kodu SMS, tym samym ułatwiając znacznie proces rejestracji.Na uwagę zasługuje fakt, że już 93% przebadanych sklepów pokazuje komunikat o błędzie obok nieprawidłowo wypełnionego pola. Z kolei blisko połowa (48%) dla wartości liczbowych pokazuje autokorektę formatowania. Dzięki temu np. podczas wpisywania numeru telefonu, system koryguje format do poprawnego - klient nie musi tracić czasu na wprowadzenie zmian w tym polu, ponieważ system sam poprawia format na właściwy, wszystko dzieje się automatycznie.Koszyk to najwrażliwszy element procesu zakupowego. Źle skonstruowany, może prowadzić do porzucenia go przez klienta. Dlatego firmy spędzają dużo czasu nad jego projektowaniem, tak, aby był jak najbardziej intuicyjny i prowadził użytkownika „za rękę” do momentu finalizacji zakupu. Kto zatem robi to najlepiej? Jak pokazuje badanie Koszyk Roku 2022, liderami w tej kategorii są sklepy: 50style.pl, sklepmartes.pl, sklep.sfd.pl czy sizeer.com.Firmy, które najlepiej dopracowały ten element strony, m.in. opcję dodawania do koszyka mają w formie warstwy, a nie nowego okna. Rozwiązanie to stosuje 73% analizowanych sklepów. Dzięki temu klienci nie muszą przełączać się między zakładkami. Z kolei szybsze przejście do kasy umożliwia 69% analizowanych e-sklepów. W pozostałych przypadkach klient musi najpierw zamknąć okno dodawania do koszyka, kliknąć w ikonę koszyka i dopiero zostanie przekierowany do kontynuowania zakupów.Dobrą praktyką stosowaną przez najlepszych w tej kategorii jest informowanie o koszcie dostawy już w pierwszym widoku koszyka (opcja ta jest dostępna w 63% przebadanych sklepów), a także pokazywanie podsumowania zakupów na początku i końcu koszyka. Robi tak 73% analizowanych e-commerców.Im więcej opcji płatności, tym mniejsza szansa na porzucenie koszyka, dlatego polskie e-commercy wciąż poszerzają liczbę dostępnych metod finalizacji zakupów. Najpopularniejszą metodą, dostępną we wszystkich analizowanych sklepach, jest BLIK, a także płatność za pomocą karty. W przypadku BLIKA 59% sklepów umożliwia wybranie tej opcji przed przejściem do pay-by-linka, w przypadku karty jest to 64% e-commerców.Co ciekawe, nadal 1/3 ankietowanych sklepów (37 proc.) umożliwia płatność za pomocą przelewu tradycyjnego.W zakupach w internecie kluczowa jest wygoda i bezpieczeństwo. Powinniśmy łatwo i bez problemów móc skorzystać z funkcjonalnych i intuicyjnych form płatności. Dlatego przejrzysta ścieżka zakupowa, zwłaszcza w kontekście płatności jest bardzo ważnym elementem w e-sklepach – komentuje Daria Auguścik, dyrektor ds. rozwoju biznesu e-commerce w polskim oddziale Mastercard Europe.Na uwagę zasługuje fakt, że w szybkim tempie rośnie dostępność elastycznych form płatności, takich jak Google Pay, Apple Pay czy Masterpass, a także płatności Kup teraz, zapłać później. W tegorocznej edycji badania odnotowaliśmy duży wzrost sklepów, które oferują możliwość skorzystania z BNPL - aż 73% przebadanych e-commerców posiada przynajmniej jedną opcję płatności odroczonych. Z kolei 32% audytowanych sklepów oferuje skorzystanie z więcej niż jednego operatora oferującego tę metodę płatności.Dostępność różnych metod płatności to nie wszystko - ważna jest również edukacja konsumentów. Analiza sklepów pokazała, że jedynie 36% badanych e-commerców prezentuje oferowane metody płatności. Dodatkowo 84% sklepów umieszcza odpowiednie logo przy każdej formie płatności, ale tylko 33% wyjaśnia, jak działa dana płatność.Druga część raportu poświęcona została płatnościom odroczonym. Ankieta przeprowadzona wśród merchantów pokazała, że ponad połowa sklepów posiada płatności Kup teraz, zapłać później. Wśród głównych czynników wprowadzania BNPL w e-commerce, ankietowani wskazywali m.in. że jest to wygodna dla klientów forma płatności i że dzięki niej chcą pozyskać nowych klientów. Oprócz tego, wśród najważniejszych powodów wdrożenia BNPL, wskazywano, że była to opcja oferowana wraz z bramką płatniczą zaimplementowaną w sklepie.