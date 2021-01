E-commerce przegania handel tradycyjny dzięki seniorom?

36 proc. Polaków przyznaje, że zakupy online wybiera częściej niż przed pandemią. Najczęściej taką deklarację składają osoby przed 30-tką, choć i wśród seniorów kupowanie przez internet cieszy się obecnie większą popularnością. Niezmienne zainteresowanie konsumentów wzbudzają wyprzedaże, które też w dużej mierze przeniosły się do sieci – co 5. z nas, planując okazyjne zakupy, myśli o nich wyłącznie w kontekście e-commerce – wynika z badania zrealizowanego przez Santander Consumer Bank.

Przeczytaj także: Zakupy online. 7 (przedświątecznych) wskazówek dla e-sprzedawcy

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kto najczęściej decyduje się kupować przez internet?

W jaki sposób opłacamy zakupy online?



Kliknij, aby powiekszyć fot. tbel - Fotolia.com Co trzeci Polak częściej robi zakupy przez internet Z kanału online w obecnej sytuacji epidemiologicznej częściej korzysta również co dziesiąty senior w wieku 60-69 lat.

Nie da się ukryć, że pandemia koronawirusa znacząco wpłynęła na życie Polaków co widać po wynikach naszego najnowszego badania – mówi Agnieszka Kociemska, Zastępca Dyrektora Pionu Kredytów Konsumenckich i Dyrektor Departamentu Produktów Konsumenckich I Sprzedaży z Santander Consumer Banku. – Co ważne, digitalizacja naszego społeczeństwa postępuje również wśród seniorów, którzy częściej niż przed nastaniem obecnej sytuacji epidemiologicznej szukają możliwości zrobienia zakupów online. Bardzo możliwe, że ta zmiana nawyków utrzyma się już na stałe i kanał online będzie dominować nad tym stacjonarnym. Dla wielu handlowców to ważny moment na rewidowanie długofalowej strategii rozwoju – dodaje.

Polacy coraz bardziej lubią płatności BLIKIEM

Rosnąca popularność zakupów online to ewidentnie jeden ze "skutków ubocznych" pandemii. Przestraszeni możliwością zakażenia i ograniczeni rządowymi nakazami konsumenci natychmiast skonstatowali, że w dobie szerzącej się zarazy kupowanie przez internet jest zdecydowanie lepszym pomysłem niż wycieczka do stacjonarnego sklepu.Według najnowszego badania Santander Consumer Banku przeprowadzonego na potrzeby raportu „Polaków portfel własny – zakupy w dobie pandemii” już co trzeci z nas zamawia przez internet częściej niż przed pandemią (36 proc.). Nikogo nie zdziwi fakt, że prym wiodą tutaj głównie osoby w wieku 18-29 lat (60 proc.).Ciekawostką są jednak seniorzy, którzy prawdopodobnie ze względów bezpieczeństwa również zaczęli częściej korzystać z kanału online. Ta forma robienia zakupów stała się bardziej popularna aż wśród 14 proc. z nich.Z zakupów online w obecnej sytuacji epidemiologicznej częściej korzystają też osoby z największych miast powyżej 500 tys. mieszkańców takich jak Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław czy Poznań (46 proc.).Z większą regularnością przez internet kupuje już niemal co czwarta osoba o dochodach, które nie przekraczają 2 tys. zł miesięcznie (22 proc.) oraz najlepiej zarabiający Polacy, których zarobki wynoszą od 5 tys. zł w górę (76 proc.).Wzrastający trend zakupów online widać również po odpowiedziach ankietowanych dotyczących wyprzedaży w sieci. Już co piąty ankietowany przez Santander Consumer Bank planując okazyjne zakupy, brałby pod uwagę wyłącznie promocje w sklepach online (19 proc.). Wśród osób, które udzieliły takiej odpowiedzi najwięcej jest kobiet (20 proc.), osób przed 30-stym rokiem życia (37 proc.) i mieszkańców średnich miast takich jak Kielce, Radom czy Toruń (26 proc.).W jaki sposób opłacamy zakupy internetowe? Według badania Santander Consumer Banku są to zdefiniowane przelewy internetowe np. PayU, Przelewy24 czy Paybynet. Z tej formy płatności korzysta co trzeci z nas (34 proc.). Na popularności zyskują również płatności BLIKIEM (27 proc.), z których korzysta ponad połowa najmłodszych Polaków, którzy nie przekroczyli 30-stego roku życia (56 proc.). Płatność gotówką przy odbiorze wybiera jednak wciąż 32 proc. Polaków. To rozwiązanie lubiane zwłaszcza przez mężczyzn (34 proc.), osoby powyżej 50-tego roku życia (44 proc.) i seniorów powyżej 70 lat (46 proc.). Po kartę kredytową sięga co dziesiąty z nas (13 proc.), głównie osoby po 40-stce (21 proc.), mieszkające w dużych miastach bądź metropoliach powyżej 500 tys. mieszkańców (kolejno 18 i 19 proc.).