E-commerce na szczycie. Zakupy online robią już wszyscy Polacy

Intensywny rozwój handlu internetowego sprawił, że naprawdę trudno jest się oprzeć słuszności stwierdzenia „jeśli nie ma Cię w e-commerce, to nie istniejesz”. Potwierdzeniem tego mogą być najnowsze badania e-izby, które dowodzą, że w tym roku już 100 proc. internautów zadeklarowało, że na zakupy przez Internet zdecydowało się chociażby raz. To istotna informacja dla e-sprzedawców. Na zyski mogą liczyć przede wszystkim ci, którzy działają w branży modowej, urodowej oraz wyposażenia domów.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W jak dużym stopniu Polacy hołdują zakupom online?

Czy zakupy mobilne to już must-be?

Jakich zakupów w Internecie oczekują konsumenci?

Według naszego raportu w tym roku 100% badanych zadeklarowało, że dokonało kiedykolwiek zakupu przez Internet. Co więcej, wszyscy respondenci potwierdzili, że dokonali zakupu przez internet przynajmniej raz. Wzrosła również częstotliwość zakupów i średnia wartość koszyka zakupowego. Te wyniki wyraźnie wskazują, że polski e-commerce rozwija się bardzo dynamicznie, a rodzimy konsument docenia możliwości jakie dają zakupy online na tyle mocno, że możemy pokusić się o stwierdzenie, iż ten trend zakupowy pozostanie z nim już na zawsze – mówi Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

Zakupy mobilne to must-be

Skomplikowane analizy, niezliczone porównania i kręte ścieżki zakupów online

Szybciej, prościej, ekstra wygodnie

Biorąc pod uwagę ostatni zapamiętany zakup internautów, z użyciem urządzenia mobilnego zostało zrealizowanych 51% zakupów, a z użyciem laptopa bądź komputera stacjonarnego 50%. Widać zatem, że rola urządzeń mobilnych, w szczególności smartfonu w procesie zakupowym jest kluczowa.Podobne wnioski można wyciągnąć patrząc generalnie na wykorzystanie zakupowe różnych urządzeń. Na laptopie różne aktywności związane z zakupami, jak poszukiwanie inspiracji opiniowanie, śledzenie zamówienia czy dokonywanie płatności deklaruje 74% badanych, a z użyciem smartfonu – 80%. Zakupy na urządzeniu mobilnym deklaruje obecnie 62% badanych.Najpopularniejsze kategorie to aplikacje i gry, ale zaraz za nimi moda, rozrywka, uroda i elektronika, czyli top kategorie zakupowe e-commerce. 7 na 10 badanych deklaruje, że w przyszłym roku jego wydatki z wykorzystaniem urządzeń mobilnych zwiększą się lub pozostaną na tym poziomie co w tym roku. Zakupy mobilne to dla konsumentów wygoda (25%), oszczędność czasu (20%) i pieniędzy (20%) oraz swoboda dokonywania zakupu w dowolnym czasie i miejscu (16%).Badani dostrzegają również atuty zakupów z wykorzystaniem aplikacji mobilnych . Są to przede wszystkim szybsze i uproszczone płatności (19%), bezpieczeństwo (18%), dodatkowe funkcjonalności (17%) i szybsze działanie niż e- i m-sklepów w przeglądarce (17%). Co 8. Internauta dostrzega to, że w aplikacjach są dedykowane dla niego promocje.E-commerce rośnie. M-commerce rośnie. Rośnie także omni-commerce i tym samym złożoność procesu zakupowego. Dlaczego? Bo w dobie szybkiego wzrostu cen i niepewnej sytuacji gospodarczej, polscy konsumenci poszukują okazji zakupowych w różnych miejscach, porównują, analizują i dążą do minimalizacji ryzyka zakupowego. W związku z tym, w tym roku mamy do czynienia ze znacznym wzrostem efektu ROPO.Aż 74% (+9 p.p.) badanych zadeklarowało, że informacje znalezione w sieci zachęcają ich do wizyty w sklepie stacjonarnym. Wzrósł również znacząco odsetek kupujących tę samą markę w wielu kanałach. W związku z kryzysem zaczęło z kolei kupować online 35% badanych. Częściej w sieci kupuje także co 3. konsument. Powodów migracji do e-commerce jest wiele, ale przede wszystkim są to promocje - większa ich częstość i atrakcyjność niż offline (50% wskazań), a dalej korzystne warunki zwrotu (35%) i generalnie niższe ceny (25%).Rośnie też popularność płatności odroczonych, które zwiększają zdolność zakupową i znacząco zmniejszają ryzyko zakupu. Świadomość czym są płatności odroczone ma 67% konsumentów (+14 p.p. vs 2022 rok), a korzystanie z nich deklaruje 28% (+18 p.p). Wśród e-kupujących jest to aż 43% (+6 p.p.), a kupujących mobilnie – 52% (+7 p.p.).Kręte ścieżki zakupowe i niezliczone analizy doprowadzają w końcu do zakupu. I co wtedy? Ma być bezpiecznie, szybko, wygodnie. W tym celu konsumenci korzystają z wygodnych opcji płatności, jak BLIK czy szybkie przelewy, a w kontekście dostaw wybierają automaty paczkowe i dedykowane partnerskie punkty odbioru. Te metody płatności i dostawy są wybierane najczęściej, ale też uznawane za najwygodniejsze. No cóż, jeśli ich nie oferujesz, nie istniejesz…