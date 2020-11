E-commerce: zagranicznym klientom zaoferuj ich lokalne metody płatności

Pandemia nie ustępuje, a to oznacza, że sprzedaż, która już w dużej mierze przeniosła się do świata online, pozostanie tam na dłużej. To dobre wiadomości dla rodzimego e-commerce. Jego przedstawiciele muszą jednak pamiętać, że konkurencja jest dziś na tyle duża, że walkę o klientów wygrywać będą przede wszystkim ci, którzy zagwarantują im jak najlepsze doświadczenia zakupowe. Nadarza się również dogodny moment, aby pomyśleć o rozszerzeniu działalności poza granice Polski. Zdaniem PayU, kluczową kwestią podczas takiej ekspansji jest zapewnienie zagranicznym konsumentom lokalnych metod płatności.

Z naszych analiz wynika, że zapewnienie wyłącznie płatności kartami globalnych organizacji płatniczych może nie pozwolić na wykorzystanie całego potencjału zagranicznych konsumentów. Część z nich przyzwyczajona jest do innych metod – mówi Joanna Pieńkowska-Olczak, Prezes PayU S.A.

Dla kupujących online ogromne znaczenie ma dostępność lokalnych metod płatności, czyli np. przelewów z lokalnych banków, lokalnych portfeli cyfrowych czy krajowych systemów kartowych. Sklepy zintegrowane z PayU mogą korzystać z szerokiej palety tego typu rozwiązań na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także w Ameryce Łacińskiej, w Afryce oraz w Azji – dodaje Joanna Pieńkowska-Olczak.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Płatność online Otwartość na robienie zakupów w zagranicznych sklepach i serwisach internetowych jest coraz większa

Ostatnie dane GUS wskazują, że wartość produktów i usług sprzedanych online przez polskie firmy za granicę sięga 52 mld zł rocznie. Obserwatorzy rynku wyraźnie również dostrzegają, że popularność e-eksportu w Polsce już od kilku lat znajduje się w trendzie wzrostowym. Jak czytamy w komunikacie PayU, obecnie zamówienia z zagranicy otrzymuje około 5 150 przedsiębiorstw. Dla porównania, jeszcze w 2012 roku takich firm było o 4 000 mniej.Jednocześnie przeszło 40% firm ma w planach rozpoczęcie sprzedaży zagranicznej za pośrednictwem kanałów elektronicznych. PayU przekonuje, że wsparciem w tych działaniach jest udostępnienie zagranicznym klientom metod płatności, które oferują im ich lokalne rynki.W samej tylko Europie występują spore różnice, jeżeli chodzi o podejście konsumentów do płacenia kartami w trakcie zakupów internetowych . Przykładowo, w Niemczech płatności kartowe wykorzystywane są przy 15% transakcji online, w Holandii udział kart stanowi zaledwie 10%, ale już we Włoszech 34%, a w Wielkiej Brytanii przekracza 50%. Dane te pokazują jednak wyraźnie, że nie można bagatelizować znaczenia lokalnych rozwiązań płatniczych.Skierowanie oferty produktowej do innych krajów to szansa dla polskich sprzedawców internetowych na wygenerowanie większych przychodów. Warto wziąć pod uwagę, że w wielu krajach otwartość konsumentów do robienia zakupów w zagranicznych sklepach i serwisach internetowych jest bardzo wysoka i sięga ponad 50%, przykładami są tu m.in. Słowacja (49%), Wielka Brytania (50%), Włochy (50%), Węgry (51%), Holandia (53%), Portugalia (53%), Chorwacja (57%), Litwa (58%), Słowenia (59%).Okazuje się także, że nasi najbliżsi sąsiedzi wydają średnio dużo więcej na pojedyncze zakupy online. Średnia dla Polski wynosi 32 EUR, natomiast Słowacy wydają prawie dwa razy więcej – ponad 57 EUR, a Rumuni i Węgrzy 52 EUR.Unia Europejska, aby konsumenci w Europie mogli w pełni korzystać z możliwości, jakie daje e-commerce, wprowadziła przepisy dotyczące zakazu geoblokowania. Jest to niewątpliwe ułatwienie dla kupujących, ale także gigantyczna szansa dla polskich sklepów. Dzięki temu mogą wysyłać coraz więcej towarów za granicę i zwiększać przychody. Najwięcej zamówień polscy sprzedawcy otrzymują z Europy Zachodniej, w tym z Niemiec (14% spośród kupujących online w tym kraju robi też zakupy w Polsce), Wielkiej Brytanii (11%), Francji (3%) Hiszpanii, Holandii, Szwecji i Włoszech (po 2%).