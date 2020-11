GUS: inflacja nie hamuje, wzrost o 3,1% rdr

Inflacja nie hamuje. Jak podał właśnie GUS, w październiku ceny towarów i usług konsumpcyjnych okazały się o 3,1% wyższe niż przed rokiem (we wrześniu br. 3,2%). O podwyższeniu wskaźnika w znacznej mierze zadecydowało podniesienie opłat związanych z użytkowaniem mieszkania oraz wyższe ceny żywności i usług hotelarsko-gastronomicznych.

Inflacja: wpływ zmian cen na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wpływ zmian cen wybranych grup towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2020 r. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny odzieży i obuwia. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ceny towarów i usług konsumpcyjnych (zmiana w % do okresu poprzedniego) W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,1%. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ceny towarów i usług konsumpcyjnych (zmiana w % do analogicznego okresu roku poprzedniego) W październiku 2020 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych znajdował się w granicach odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5% +/- 1 p. proc.). Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Z opublikowanego dziś komunikatu GUS wynika, że w październiku 2020 roku, w porównaniu do analogicznego miesiąca rok wcześniej, ceny towarów i usług wzrosły o 3,1%, przy dość pokaźnym wzroście cen usług (7,3%) i nieco skromniejszych podwyżkach cen towarów (1,5%). Analogiczna sytuacja miała miejsce we wrześniu br.W stosunku do września br. ceny towarów i usług wzrosły o 0,1%, przy czym usługi zdrożały o 0,1%, a towary - o 0,2%.W październiku br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny odzieży i obuwia (o 3,0%) oraz w zakresie mieszkania (o 0,3%), które podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,14 p. proc i 0,08 p. proc.Niższe ceny w zakresie transportu (o 0,4%), rekreacji i kultury (o 0,6%) i łączności (o 0,9%) obniżyły ten wskaźnik po 0,04 p. proc.W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 6,0%), żywności (o 2,5%) oraz restauracji i hoteli (o 5,1%) podniosły ten wskaźnikodpowiednio o 1,46 p. proc., 0,58 p. proc oraz 0,32 p. proc.Niższe ceny w zakresie transportu (o 4,6%) oraz odzieży i obuwia (o 2,4%) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,45 p. proc.i 0,12 p. proc.