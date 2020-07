Sklepy internetowe: 5 trendów, które pozostawi pandemia

Sklepy internetowe to grupa firm, które efekty pandemii odczuwają w stosunkowo niewielkim stopniu. Jednocześnie jednak muszą mierzyć się ze zmianami, jakie wywołała ona w zachowaniach konsumentów, którzy właściwie z dnia na dzień odeszli od beztroskich zakupów. Jakich trendów należy spodziewać się w postpandemicznym e-commerce? Oto 5 tendencji, które mają szanse zostać z nami na dłużej.

- W czasach recesji wszyscy staramy się ograniczać zakupy, które uznajemy za zbędne. Może się okazać, że większość naszych konsumenckich nawyków była zbędna. W najbliższych miesiącach zmienią się nasze oczekiwania. Sklepy internetowe, szczególnie te z ofertą trafiającą w górne obszary piramidy potrzeb, powinny dostosować ją do nowych oczekiwań klientów w sieci. Niektórzy już to robią - zauważa Artur Halik.

5 trendów w polskim handlu internetowym na drugą połowę 2020 r.



1. Nieustająca promocja

Kliknij, aby powiekszyć fot. pogonici - Fotolia.com E-sklep Wraz z recesją stajemy się mniej skłonni do beztroskich zakupów. E-sklepy już się na nią przygotowują i zmieniają swoją strategię działania.

2. Znikają zachęty do kupowania więcej

3. Obsługa sposobem na niezdecydowanych

4. Więcej płatności ratalnych i odroczonych

5. Miejsce pochodzenia się liczy - zwłaszcza w zakupach spożywczych

Pojawienie się koronawirusa sprawiło, że Polacy znaczną część swoich aktywności przenieśli do sieci. Tak było również z zakupami. Sklepy internetowe to ci szczęśliwcy, którzy znaleźli się w grupie stosunkowo mało dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii. Na huraoptymizm jest jednak za wcześnie, ponieważ gospodarczy lockdown może w znacznym stopniu zmienić podejście Polaków do zakupów w internecie. Artur Halik, Head of Sales w Shoper, przekonuje, że impulsywne kupowanie zastąpią zakupy zdroworozsądkowe.Banery wyskakujące po wejściu do sklepu ze zniżkę dla subskrybentów newslettera - jeśli klient poda e-mail, będzie można mu przypominać o zapomnianym koszyku. Darmowa dostawa przy wybranym sposobie wysyłki. Rabaty, które za kilka dni wygasają i zaraz ustąpią miejsca rabatom na inne produkty - tak żeby zawsze któryś z nich pojawiał się w porównywarkach cen. Już wcześniej widzieliśmy takie rzeczy, ale teraz internet wraca do roli miejsca, gdzie klient kupi najtaniej, musi tylko dobrze poszukać. Sklepy internetowe będą musiały go przekonać, że dobrze trafił.Popularny moduł “Inni kupili również...” będzie stopniowo ukrywany. Podobny los czeka akcje “Weź 2, a 3 dostaniesz gratis!”. Klienci stają się bardziej świadomymi konsumentami, kupują rozważniej, przychodzą po konkretną rzecz - wciskanie im więcej niż potrzebują będzie ich tylko irytować. Wbrew pozorom, to właśnie dobry czas dla sprzedawców jakościowych produktów o długiej żywotności. Dokładniejsze opisy i profesjonalne sesje zdjęciowe będą przekonywać, że mamy do czynienia z produktem na lata.Gdy zdjęcia i opisy nie wystarczą, miotającego się klienta przekonać może opcja skorzystania z okienka czatu. Nierzadko po drugiej stronie będzie “siedział” bot, który przekaże konwersację pracownikowi sklepu, gdy pytania staną się zbyt trudne, jednak od razu upewni niezdecydowanego klienta, że sprzedawcy na nim zależy. Coraz częściej kupujący będzie też zachęcany do kontaktu telefonicznego - numer kontaktowy de facto stanie się infolinią. Sklepy więcej inwestują też w promocję online, dzięki czemu reklamy w sieci intensywniej niż dotąd będą przypominać nam, by wrócić do rozpoczętych już zakupów.Kup teraz, zapłać później - to przekaz, który ma zatrzymać osoby rezygnujące z zakupu już po podliczeniu koszyka. Klientom ufającym, że recesja niebawem przeminie i sytuacja finansowa będzie nieco lepsza, wystarczy zaoferować sprytne rozwiązanie finansowe, by kupili już dziś. Można się nawet spodziewać, że za chwilę powróci opcja zapłaty przy odbiorze, która w szczycie pandemii nie miały racji bytu. Na dłuższą metę w e-sklepach przybywać zacznie integracji z inteligentnymi systemami e-płatności.Do niedawna traktowaliśmy zakupy online jako zjawisko globalne, co utrudniało wchodzenie do sieci sklepów spożywczych. Szansę dla siebie widziały głównie supermarkety z ogólnokrajową siecią logistyczną. Pandemia zmusiła jednak wiele sklepów i lokali gastronomicznych do uruchomienia sprzedaży online. W wyjątkowej sytuacji trend przyjął się i nie wygasa. Sprzedawcy przekonali się, że można docierać z ofertą do lokalnych odbiorców, a klienci coraz chętniej szukają w sieci żywności sprzedawanej po sąsiedzku z dowozem do domu niż tej dystrybuowanej masowo.