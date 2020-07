60% Polaków zdecydowało się podczas pandemii na pomaganie innym

Wybuch pandemii zatrząsł naszym życiem, ale pokazał również, że w obliczu zagrożenia Polacy potrafią się zjednoczyć. Potwierdza to badanie zrealizowane przez Orange Polska, z którego wynika, że w pomoc innym zaangażowało się niemal 60% z nas. Do potrzebujących płynęło zarówno wsparcie materialne, jak i finansowe. 41% osób poświęciło swój czas i energię, aby wspomóc innych, szyjąc maseczki, dostarczając zakupy seniorom, czy przygotowując im posiłki.

A jak pomaganie innym wyglądało w czasach sprzed pandemii koronawirusa?

Seniorzy potrzebują więcej pomocy niż dotychczas otrzymywali.

Mniejsza, ale równie skuteczna pomoc w trakcie epidemii

Seniorzy potrzebują więcej pomocy niż dotychczas otrzymywali

- Badanie potwierdziło, że Polacy pomimo obostrzeń chętnie pomagają na tyle, ile pozwala sytuacja. Dostrzegają konieczność pomocy potrzebującym i angażują się w konkretne akcje. Pandemia COVID-19 dodatkowo zmieniła nasze postrzeganie akcji społecznych i pomocy innym. Chcemy pomagać innym, nie tylko z kręgu najbliższej rodziny, ale również z dalszych kręgów znajomych, należących do naszej lokalnej społeczności. Ten wyjątkowy czas pokazał, jak ogromna wartość płynie z solidarności. Będąc razem, mogliśmy lepiej poradzić sobie z tą trudną sytuacją – powiedział Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange.

W czasie pandemii okazało się, jak istotne jest własne zdrowie. Jego wagę podkreśliło 59% respondentów badania Orange Polska. Jednocześnie doceniliśmy również, jak ważne w trudnych czasach jest pomaganie innym. I nie chodzi wyłącznie o najbliższych (56,7%), ale także o znajomych (50,3%) i zupełnie nieznane nam osoby (46,2%)Pandemia wyraźnie też pokazała, że pomoc innym to nie tylko deklaracje, ale konkretne czyny. Polacy pomocną dłoń wyciągali najczęściej w kierunku rodziny, przyjaciół, bliskich znajomych, a także sąsiadów i nieznajomych.Jakie formy pomagania innym przeważały? Było to m.in.:W badaniu Orange Polska zapytał również, jak Polacy zaangażowali się we wspieranie innych, przed wybuchem pandemii COVID-19. Ponad 90% odpowiedziało, że pomagało innym.Najczęściej na nasze wsparcie mogli liczyć nasi najbliżsi - rodzina, przyjaciele i bliscy znajomymi. Osobom z dalszego kręgu znajomych pomagaliśmy sporadycznie, a ponad 1/3 z nas nie robiło tego nigdy. Przed epidemią angażowaliśmy się przede wszystkim w akcje pomocy chorym dzieciom, osobom starszym i ubogim.Najczęściej ofiarowaliśmy swój czas i umiejętności – na taką formę pomocy wskazało 59,2% badanych Polaków. Istotne było również bezpośrednie wsparcie materialne, także finansowe (35,4% badanych). Ponad 1/4 Polaków pomagała także pośrednio – wspierając finansowo organizacje, które działają na rzecz innych. Ok. 12% angażowało się w działania pomocowe za pośrednictwem internetu.Na mniejsze zaangażowanie we wspieranie innych w trakcie epidemii duży wpływ mogły mieć m.in. konieczność dystansowania się od innych, ograniczenia w przemieszczaniu się, strach przed zarażeniem, jak i powszechna niepewność związana z obecną sytuacją. Nie mniej jednak blisko 60% badanych, w trakcie pandemii koronawirusa , wzięło udział w akcji społecznej, mającej na celu pomoc innym osobom. Najczęściej przekazywaliśmy bezpośrednio potrzebującym pieniądze lub rzeczy materialne, wspomagaliśmy finansowo organizacje, które organizowały wsparcie w tym czasie, a ponad 40% z nas angażowało swój czas i umiejętności w pomoc potrzebującym.W porównaniu do czasu sprzed pandemii, w jej trakcie chętniej brano udział w akcjach społecznych organizowanych przez marki lub fundacje. Częściej do działania wykorzystywaliśmy technologie – podczas pandemii robił to co piąty badany.Po doświadczeniach związanych z epidemią jesteśmy już dużo bardziej skłonni pomagać innym – głównie rodzinie (67,6%), ale także przyjaciołom (59,6%) czy dalszym znajomym (47,6%). Warto zaznaczyć, że w porównaniu do naszych intencji sprzed pandemii, uświadomiliśmy sobie, jak ważne jest wspieranie także tych osób, których w ogóle nie znamy. Dostrzegamy również, że pomocy potrzebują inne grupy niż te wspierane dotychczas – blisko 62% badanych uważa, że obecnie pomoc seniorom jest ważniejsza niż kiedyś. 42,6% badanych wskazuje na ciężko chorych dorosłych, a niecałe 40% dostrzega jak ważne jest wspieranie polskiej służby zdrowia. W opinii badanych pomoc dzieciom w edukacji w tym także zapewnienie sprzętu do lekcji online jest ważniejsza niż kiedyś. Uważa tak dwa razy więcej osób.