2/3 Polaków nie angażuje się w wolontariat

5 grudnia obchodzimy święto osób zaangażowanych w wolontariat. Światowy Dzień Wolontariusza to sprzyjająca okazja, aby przyjrzeć się skali zaangażowania w tego rodzaju działania. Tego zadania podjęła się prof. Dominika Maison, przeprowadzając badanie na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Okazało się m.in., że posiadanie doświadczenia w pomocy na rzecz innych deklaruje zaledwie co 3. Polak.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kto jest w największym stopniu zaangażowany w wolontariat?

Jakie formy działalności wolontariackiej cieszą się największym zainteresowaniem?

Jak często zdarza się nam angażować w pomoc na rzecz innych?

Kto kiedykolwiek miał doświadczenie z wolontariatem?

Wolontariat jest coraz bardziej popularną formą działania na rzecz innych i na rzecz społeczeństwa. Obecnie 1/3 Polaków miała kiedykolwiek doświadczenie z taka formą pomocy innym. Najpopularniejszą formą działalności wolontariackiej jest pomaganie konkretnej osobie (oczywiście spoza grona rodziny i znajomych, gdyż wtedy nie jest to traktowane jako wolontariat). W przypadku tej formy wolontariatu jest więcej kobiet niż mężczyzn. Być może kobiety mają nieco większą emocjonalną wrażliwość na krzywdę innych osób, którą łatwiej wzbudzić, gdy odbiorcą pomocy jest konkretna osoba. Natomiast w przypadku pomocy bardziej zorganizowanej, poprzez instytucje, jak np. praca na rzecz fundacji, instytucji czy wolontariat pracowniczy nie ma różnic między kobietami a mężczyznami w poziomie zaangażowania.



Natomiast niezwykle ciekawe jest największe zaangażowanie w wolontariat pracowniczy, który jest relatywnie nowym zjawiskiem, zaobserwowane wśród osób najmłodszych (w wieku 18-24 lata). Pokazuje to zmieniającą się w kolejnych pokoleniach rolę pracy, która ma nie być tylko miejscem zarabiania pieniędzy, czy spełniania własnych ambicji, ale powinna też być miejscem, w którym szanowane są pewne wartości i można zrobić coś więcej niż tylko wykonać swoją pracę „od A do Z” - mówi prof. Dominika Maison.

Kto i jak często obecnie jest zaangażowany w wolontariat?

Wolontariat jest jedną z form działań prospołecznych i jak pokazują badania nad prospołecznością ludzie podejmują takie działania kierowani różnmi motywami. Pierwsza, i najbardziej oczywista, to motywacja egzocentryczna, czyli nastawionej na dobro odbiorcy pomocy. Drugą motywacją jest tzw. motywacja endocentryczna, czyli, przynajmniej częściowo, nakierowana na zaspokojenie własnych potrzeb, np. poszukiwania sensu w życiu, poczucia, że jest się potrzebnym lub jest się dobrym człowiekiem. Co ważne, żadna z tych motywacji nie jest gorsza – najważniejsze jest to, że pomagamy innym. Ciekawym wynikiem przeprowadzonego badania jest to, że młodzi ludzie wyraźnie bardziej angażują się w działania wolontariackie niż starsi. Być może w ich przypadku jest to motywowane poszukiwaniem sensu życia, który by wykraczał poza hedonistyczne i konsumpcyjne zachowania. To oczywiście do pewnego stopnia przeczy stereotypowi młodych ludzi jako tych nastawionych przede wszystkim na zaspokojenie własnych potrzeb. – mówi prof. Dominika Maison.

Jak często angażujesz się w pracę wolontariacką? Najwięcej osób (63%) spośród podejmujących takie działania angażuje się w wolontariat kilka razy w roku

Przeprowadzone badania pokazały, że grupą, która najmniej angażuje się w działania wolontariackie są osoby powyżej 55 roku życia. Wśród nich jest aż 87% osób nieangażujących się. Ponadto im osoby starsze tym mniej angażują się w działania na rzecz innych. Być może wynika to z tego, że im człowiek starszy tym sam więcej potrzebuje pomocy. Powód może być też inny – wielu osobom nie przychodzi do głowy, że mogłyby zaangażować się w wolontariat lub nie wiedzą, jak to zrobić, gdzie tego szukać. A właśnie wolontariat mógłby być sposobem na aktywizację osób starszych, na emeryturze, które mogłyby w ten sposób wykorzystywać swoje często bardzo duże umiejętności zdobyte w ciągu życia. Pamiętajmy, że grupa powyżej 55 lat stanowi obecnie 38% polskiego społeczeństwa – mówi prof. Dominika Maison.

Najczęstszym uzasadnieniem takiego zaangażowania było towarzyszące mu poczucie spełnienia i satysfakcji oraz pozytywne emocje, które osoba przeżywa pomagając innym. Niektórzy mówili również o tym, że taka działalność pomaga w docenianiu drobnych rzeczy w życiu, tego co mamy. Natomiast osoby nieangażujące się w wolontariat mówiły bardzo często o braku czasu. Druga natomiast grupa nie potrafiła często uzasadnić braku zaangażowania, mówiła „nie wiem” albo „nikt mi tego nie zaproponował”, „nikt mi nie pokazał, jak to zrobić” albo wręcz „nie wiem, czy mógłbym się na coś przydać”. Te wypowiedzi pokazują, że jest jeszcze wiele osób, które mogłyby zaangażować się w wolontariat, tylko ktoś musiałby im podpowiedzieć, że warto, że mają coś do zaoferowania oraz jak i gdzie to zrobić – mówi prof. Dominika Maison.

