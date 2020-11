Zakaz handlu: 6 na 10 Polaków chce powrotu niedziel handlowych

Branża handlowa bieżącego roku z pewnością nie będzie wspominać z rozrzewnieniem. Najpierw działalność placówek handlowych ograniczył wiosenny lockdown, teraz mamy do czynienia z kolejnymi obostrzeniami, wskutek których na pół gwizdka funkcjonują m.in. centra handlowe. Sytuację handlu dodatkowo komplikują wolne niedziele. Do końca tego roku handlować będzie można już tylko w dwie z nich - 13 i 20 grudnia.

Przeczytaj także: Niedziele niehandlowe: przeciwnicy protestują coraz głośniej

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co sądzą Polacy o bezpieczeństwie zakupów w centrach handlowych?

Co obecnie sądzimy o zakazie handlu w niedziele?

Co mogłoby zmienić przywrócenie niedziel handlowych?

Sektor centrów handlowych był i jest przygotowany do bezpiecznej obsługi klientów także przy pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej. Uważamy, że częściowe zamknięcie galerii jest nieuzasadnione. Po pierwsze stosowane są najwyższe standardy sanitarne, w tym m.in. nieograniczony dostęp do środków dezynfekujących, regularna i częsta dezynfekcja miejsc dotykanych przez ludzi, po drugie zaawansowane technologie – systemy kamer zliczające klientów w czasie rzeczywistym, pozwalające na kontrolowanie liczby osób przebywających w obiekcie oraz po trzecie – prowadzone są intensywne działania informacyjne kierowane do klientów dotyczące przestrzegania obowiązujących zasad.



Co więcej, dane które zebraliśmy od członków PRCH pokazały, że skala zakażeń wśród pracowników sklepów działających w centrach handlowych nie przekraczała 1 promila w trzecim tygodniu października. Nie odnotowaliśmy także przypadków z transmisją na współpracowników i klientów – powiedział Radosław Knap, Dyrektor Generalny PRCH.

Przed nami wyniki badania, które agencja badawcza zrealizowała tuż przed ogłoszeniem kolejnego już w tym roku zamrożenia działalności centrów handlowych. Czy i w jakim stopniu wydarzenia ostatnich miesięcy wpłynęły na podejście Polaków do zakazu handlu w niedziele ? Oto, co udało się ustalić.Z odpowiedzi udzielonych przez badanych wynika, że odsetek osób przeciwnych zakazowi handlu w niedziele sięga 57%. Odmienny pogląd formułuje 27% respondentów, przy czym podkreślenia wymaga, że od poprzedniego badania rzesza zwolenników wolnych niedziel skurczyła się o 7 p.p.Polacy nie lubią gdy się im czegoś zakazuje - na ten czynnik wskazało 50% osób mających negatywne nastawienie do zakazu handlu. Na kolejnych miejscach znalazły się brak czasu na zakupy w inne dni (39%) oraz brak możliwości spokojnego dokonania zakupów odzieży, artykułów gospodarstw domowego itp. wymieniony przez co trzecią osobę.Wyniki badania pokazują również, że część z nas zmieniła swoje nawyki związane z link https://www.egospodarka.pl/162499,Na-niepotrzebne-zakupy-spozywcze-tracimy-21-mld-zl-rocznie-Koronawirus-nie-pomoze,1,39,1.html zakupami spożywczymi>. Na ograniczenia dotyczące braku możliwości dokonania zakupu świeżych produktów spożywczych wskazało w ostatniej fali badania 27% badanych, a na brak możliwości dokonania zakupów spożywczych po powrocie z podróży w niedzielę 20%.Wśród badanych pozytywnie oceniających zakaz handlu w niedziele z 21% do 13% zmalał odsetek respondentów deklarujących, że ogólnie popierają działania obecnego rządu.Osoby popierające zakaz handlu w niedziele (13%) przede wszystkim podkreślały pozytywny aspekt wolnego dnia dla sprzedawców (68% wskazań w tej grupie), a 57% z nich uważa, że niedziela nie powinna być dniem na zakupy.. Powrotu do sytuacji sprzed zakazu chce 23% badanych, 19% uważa, że sprzedawcy powinni dostawać za pracę w niedzielę wyższe wynagrodzenie, a zdaniem 17% ankietowanych sprzedawcy powinni mieć zagwarantowane wolne np. 2 wybrane niedziele w miesiącu.Badanych zapytano również o to, jaki wpływ na funkcjonowanie centrów handlowych miałoby przywrócenie niedziel handlowych i tym samym rozłożenie w nich wizyt na więcej dni.Co warto podkreślić, zwłaszcza w kontekście obecnej sytuacji epidemiologicznej,. W ciągu ostatniego miesiąca galerię handlową odwiedziło 62% badanych i zdecydowana większość z nich, bo 77% czuło się bezpiecznie podczas wizyty.Agencja Inquiry zapytała również o ocenę pomysłu wprowadzenia dwóch dodatkowych niedziel handlowych w grudniu tego roku tj. 6 grudnia oraz 27 grudnia. Tają opcję pozytywnie oceniło 59% badanych, a negatywny stosunek do tej idei miało jedynie 14% próby.