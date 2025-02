Pieniądze w związku: wspólne konto bankowe, sprzeczki czy podział wydatków?

Dzień Zakochanych to sprzyjająca okazja, aby przyjrzeć się kwestiom finansowym w miłosnych relacjach Polaków. Światło na tę właśnie sprawę rzuca Revolut Money Report. Jego autorzy przyjrzeli się m.in. czy zakochani potrafią rozmawiać o pieniądzach i jakim sposobom zarządzania wspólnym budżetem hołdują. Oto, co udało się ustalić podczas badania.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy prowadzone z partnerem lub partnerką rozmowy o finansach to konieczność opuszczenia strefy komfortu?

Czy zdrowy związek dopuszcza kłócenie się o pieniądze?

Jakie są najlepsze sposoby zarządzania budżetem domowym w związku?

Bliskość uczuć i finansów

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy czujesz się komfortowo, omawiając sprawy finansowe z partnerem? Co dziesiąta osoba w Polsce nie czuje się komfortowo rozmawiając o pieniądzach w związku (12%) Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy czujesz się komfortowo, omawiając sprawy finansowe z partnerem - tabu Co 5. Belg rozmawia z partnerem o finansach, unikając niektórych tematów Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Kto się lubi, ten się czubi

Co moje, to i Twoje

Konta dla każdej pary

Nie ma jednego dobrego sposobu, w jaki pary powinny podchodzić do swoich finansów. Nasze badania pokazują, że większość osób skłania się jednak do otwartości wobec swojego partnera, gdy chodzi o pieniądze. Wspólne konto bankowee to dobry pretekst by rozpocząć rozmowy o celach finansowych, zwyczajach związanych z wydatkami, długoterminowym oszczędzaniu. Cieszę się, że konto wspólne zdobywa popularność wśród naszych klientów - powiedział Josh Moloney, Product Owner Joint Accounts w Revolut.

Niezależnie od tego, jak pary i bliscy decydują się zarządzać swoimi pieniędzmi – czy poprzez wspólne konto bankowe, czy regularne ustalenia finansowe – kluczem jest znalezienie takiego poziomu otwartości, który będzie odpowiedni dla obu stron, wyznaczenie wspólnych celów finansowych i dostosowanie się do wzajemnych oczekiwań - dodał Josh Moloney.

Czy na pierwszej randce wypada mówić o finansach? A po trzech latach w związku? Co piąta osoba w Polsce (18%) wskazała, że choć czuje się komfortowo omawiając finanse z partnerem lub partnerką, to tematów takich jak zarobki , oszczędności, zadłużenie lepiej nie dotykać.Podobnie myślą Czesi (21%), Belgowie (20%) i Łotysze (20%). Co dziesiąta osoba w Polsce nie czuje się komfortowo rozmawiając o pieniądzach w związku (12%). Więcej obaw w Europie mają tylko Czesi (14%) i Łotysze (21%). Z sercem na dłoni, ale finansowo skryci, czy to ostrożność? Dwie trzecie Polaków (60%) odsłania jednak swoje sprawy finansowe przed partnerką lub partnerem w dużo większym stopniu. Uważają, że otwartość dobrze wpływa na relacje w związku.Czy zdrowy związek dopuszcza kłócenie się o pieniądze? Zdania w Europie są podzielone. Z badania Revolut wynika, że finansowe sprzeczki z partnerem lub partnerką są domeną Rumunów (79%) i Greków (65%). Na szczęście w wielu przypadkach to nic poważnego i pary szybko się dogadują (Rumuni 38%, Grecy 34%). Do niesnasek o pieniądze w związku nie przyznają się natomiast Niemcy (59%) i Polacy (48%).W niektórych związkach w kwestii pieniędzy po prostu nie ma różnic i jest pełna zgoda - tak twierdzą Włosi (45%), Niemcy (45%) i Francuzi (44%). W innych receptą na spokój jest brak dyskusji o finansach, unikają jej najczęściej Holendrzy (14%), Niemcy (14%) i Austriacy (13%). W tej ostrożnej grupie są też Polacy (13%).Zaufanie w związku to podstawa. Co trzeci osoba w Polsce (35%), zapytana o najlepszy sposób zarządzania pieniędzmi w związku, wskazała na pełną transparentność i wspólne konto bankowe (w Europie 34%). Na całkowity wgląd stawiają też Hiszpanie (49%), Portugalczycy (48%) i Holendrzy (46%). Takie wspólnotowe podejście budzi jednak mały entuzjazm Łotyszy (12%) i Litwinów (17%).Na drugim biegunie mamy zatem sztywny podział, gdzie jedna osoba płaci za czynsz/hipotekę, druga za media/jedzenie, a pozostałe wydatki nie są ujawniane. To podejście trafia lepiej do Łotyszy (36%), Litwinów (33%), Słowaków (20%) i Chorwatów (19%). Gdzieś pomiędzy plasują się osobne konta, ale z funkcją wspólnego zarządzania wydatkami. To model preferowany przez m.in. Niemców (44%) i Polaków (41%).Liczba Polaków korzystających ze wspólnego konta w Revolut wzrosła w ubiegłym roku o 150% (od stycznia do grudnia 2024). Najchętniej korzystają z nich młodzi klienci w wieku od 25 do 34 lat (37%), głównie do wspólnych wydatków spożywczych, w kawiarniach i restauracjach. Te dwie kategorie wydatków, spożywcze i restauracje, generują zarówno największą liczbę jak i wartość transakcji. Konta i karty wspólne to przykład usługi Revolut, z której klienci korzystają na co dzień. Wraz z innymi produktami, jak konto, karta i aplikacja dla dzieci poniżej 18 lat, mogą zmienić Revolut w centrum rodzinnych finansów. Co istotne, z kont wspólnych mogą korzystać każdego typu pary, np. rodzeństwo, rodzina, współlokatorzy, przyjaciele, znajomi.