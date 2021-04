Monitory Samsung S8, S7 i S6

Samsung prezentuje nowe serie monitorów dla biznesu i profesjonalistów - S8, S7 i S6. W ramach tych serii dostępnych będzie 12 różnych monitorów o wysokiej rozdzielczości (QHD, WQHD, UHD). Wszystkie modele potrafią wyświetlać 1 mld kolorów, co przekłada się na wyrazisty obraz, dodatkowo udoskonalony przez technologię HDR 10.

Monitory zwyświetlają obraz w rozdzielczości UHD z odwzorowaniem 1 mld kolorów, będą dostępne w dwóch rozmiarach: 27” i 32”. Urządzenia gwarantują także 99% pokrycie gamy barw sRGB, dzięki czemu użytkownicy mogą cieszyć się jeszcze doskonalszą prezentacją treści.Seria S8 obsługuje transmisję danych z prędkością 10 Gbps za pośrednictwem portu USB-C, natomiast model S80UA oferuje także ładowanie do 90 W. Monitory z serii S8 zapewniają również różnorodne opcje łączności, w tym USB 3.0 i hub USB, gwarantujące większą wygodę użytkowania. Płaski, pozbawiony ramek design zapewnia duży komfort pracy i umożliwia dopasowanie w przypadku zestawienia dwóch monitorów. Kompatybilność z mocowaniem VESA i smukły metalowy stojak o regulowanej wysokości sprawiają, że monitory można ustawić w idealnym położeniu zgodnie z preferencjami użytkownika.Monitory zoferują rozdzielczość UHD, przekątną 27” lub 32” cale, ultrasmukły stojak, panel o kącie widzenia wynoszącym 178º oraz bogatą gamę barw. Niemal bezramkowy design monitorów tej serii pozwala użytkownikom skupić się na pracy, co jest jeszcze łatwiejsze dzięki możliwości ich wygodnego odchylenia.Z kolei, dostępna w rozmiarach 34”, 32”, 27” i 24”, obsługuje nie tylko rozdzielczość QHD (2560 × 1440), ale także funkcje PBP (Obraz przy obrazie) i PIP (Obraz w obrazie), przez co pozwala użytkownikom na łatwy i efektywny multitasking. Model S60UA obsługuje ponadto technologię Daisy Chain, która umożliwia odtwarzanie treści na wielu połączonych ekranach, a także kabel LAN (kompatybilność z RJ45), który przekształca monitor w stację dokującą. Wbudowana funkcja Wake On Lan (WOL) pozwala zdalnie włączyć połączony komputer przy pomocy innego urządzenia.Natomiast model S65UA o przekątnej 34” i rozdzielczości UWQHD (3440×1440) oferuje zakrzywienie 1000R, dodatkowo zwiększając efektywność użytkowania za sprawą idealnych do multitaskingu proporcji ekranu wynoszących 21:9. Seria S6 zapewnia ponadto opcję obrotu, odchylenia i przekręcenia monitora, dzięki której użytkownicy mogą znaleźć optymalny dla siebie kąt widzenia.Wszystkie monitory otrzymały certyfikat „Intelligent Eye Care” przyznany przez TÜV Rheinland. Chroniąca oczy technologia Adaptive Picture optymalizuje jakość obrazu w każdych warunkach poprzez automatyczne dostosowanie jasności i temperatury barwowej do oświetlenia w pomieszczeniu. Zapewnia to maksymalny komfort użytkowania bez względu na otoczenie, a tym samym zmniejsza zmęczenie wzroku nawet przy długotrwałym korzystaniu z monitora. Nowe urządzenia oferują ponadto specjalny tryb Eye Saver redukujący emisję niebieskiego światła, które także może powodować zmęczenie oczu, oraz rozwiązanie Flicker Free, które ogranicza migotanie ekranu.Tegoroczne monitory zostały wyróżnione z uwagi na energooszczędność, a to za sprawą zastosowania technologii Eco Saving Plus. Otrzymały również certyfikat szwedzkiej konfederacji pracowników profesjonalnych TCO dla urządzeń spełniających wymogi zrównoważonego rozwoju, eko certyfikat EPEAT przyznawany urządzeniom elektronicznym, mającym ograniczony wpływ na środowisko oraz certyfikat Energy Star dla urządzeń energooszczędnych. Technologia Eco Saving Plus zmniejsza ilość zużywanej energii nawet o 10% poprzez automatyczne dostosowanie jasności czarnych obszarów przy zachowaniu wyrazistości obrazu.