Monitor Samsung ViewFinity S9 o rozdzielczości 5K

Samsung Electronics wprowadza do oferty 27-calowy monitor ViewFinity S9 o rozdzielczości 5K (5120 x 2880 px). Monitor jest wyposażony w USB-C, wejścia Thunderbolt 4 i mini DisplayPort, a także w kamerę SlimFit o rozdzielczości 4K.

Przeczytaj także: Monitor Samsung Odyssey OLED G9

Przeczytaj także: Nowe monitory Samsung z serii Smart Monitor

Dzięki 99% DCI-P3 i 218 PPI (pikselom na cal), ViewFinity S9 prezentuje żywsze i bardziej nasycone kolory z wyraźniejszymi szczegółami, idealne dla twórców, dla których istotne jest precyzyjne odwzorowanie wizualne. Co więcej, typowa jasność 600 cd/m2 ułatwia pracę w niemal każdych warunkach oświetleniowych. Technologia kalibracji firmy Samsung pomaga użytkownikom osiągnąć pożądaną gamę barw.ViewFinity S9 wykorzystuje pionierską funkcję inteligentnej kalibracji sterowanej smartfonem. Użytkownik może dzięki temu wygodnie, precyzyjnie i w dowolnym czasie dostosować parametry wyświetlania bez drogiego i skomplikowanego sprzętu specjalistycznego. W aplikacji SmartThings istnieje opcja wyboru kalibracji w trybie podstawowym w celu szybkiego i łatwego wyregulowania balansu bieli, a także ustawień gamma. Tryb zaawansowany z kolei pozwala na pełną kontrolę nad temperaturą barw, luminancją, przestrzenią kolorów i ustawieniami gamma. Użytkownik rozpoczyna kalibrację za pomocą smartfonu, kierując aparat urządzenia w stronę ekranu. Następnie można wyświetlić raport o wprowadzonych zmianach i wartościach kolorów Delta E.ViewFinity S9 dba o wzrok użytkownika na wiele sposobów. Jest wyposażony w inteligentną, certyfikowaną przez instytut TUV funkcję zmniejszającą zmęczenie oczu nawet po dłuższym korzystaniu z monitora. Ponadto, matowa powierzchnia redukuje odbicia światła, minimalizując rozproszenie uwagi podczas pracy.Dopełnieniem walorów wizualizacyjnych jest funkcjonalność stworzona z myślą o profesjonalistach w celu ułatwienia im życia.ViewFinity S9 oferuje wszechstronną łączność dla użytkowników komputerów Mac oraz Windows i oprócz portów USB-C zawiera też wejścia Thunderbolt 4 i mini DisplayPort. Kompatybilność ze standardem Thunderbolt 4 umożliwia ładowanie urządzeń mocą do 90 W i niezawodne przesyłanie danych z prędkością do 40 Gbps.Monitor jest wyposażony w kamerę SlimFit o rozdzielczości 4K, przyłączaną przez „pogo pin” bez dodatkowych kabli lub urządzeń. Wysoka rozdzielczość kamery zapewnia niesamowitą jakość obrazu podczas wideopołączeń w aplikacjach takich jak Google Meet. SlimFit można ustawić odpowiednio do kąta nachylenia monitora, a funkcja automatycznego kadrowania zapewnia widoczność użytkownika w kadrze, nawet po zmianie pozycji.Smukła, metalowa konstrukcja monitora ViewFinity S9 sprawdza się w każdym otoczeniu. Dzięki ergonomicznej budowie produkt ten może zapewnić komfort i poprawić wydajność pracy. Podstawę o regulowanej wysokości dopasowuje się do poziomu oczu użytkownika, natomiast przechylanie ekranu pozwala na dostosowanie kątów widzenia. Monitor można ustawić w orientacji poziomej lub pionowej (w tym drugim przypadku czytanie długich dokumentów nie wymaga częstego przewijania ekranu). Dzięki kompatybilności z uchwytem VESA użytkownicy mogą wygospodarować dodatkową przestrzeń i utrzymać porządek na biurkach.Funkcja Smart TV pozwala zamienić monitor w telewizor wtedy, gdy po pracy nadejdzie czas na rozrywkę. Natychmiastowy dostęp do popularnych aplikacji streamingowych i programów bez konieczności korzystania z oddzielnego komputera, wbudowane głośniki z funkcją Adaptive Sound+ (która automatycznie dostosowuje się do poziomu hałasu otoczenia) oraz pilot zdalnego sterowania sprawiają, że jest to monitor idealny zarówno do użytkowania podczas pracy, jak i czasu wolnego.ViewFinity S9 będzie dostępny w sprzedaży na całym świecie od 26 czerwca 2023 r., a daty premier zależą od regionu.