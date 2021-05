Nowe monitory Samsung z serii Smart Monitor

Samsung prezentuje nowe monitory z serii Smart Monitor. Są to 43-calowy model M7 z wyświetlaczem o rozdzielczości UHD oraz model M5, który dostępny będzie w rozmiarach 24, 27 i 32 cale. Monitory zostały wyposażone m.in. w aplikacje do obsługi multimediów, wbudowane głośniki i pilota zasilanego energią słoneczną.

Przeczytaj także: Samsung Smart Monitor M5 i M7 już w sprzedaży

ma 43 cale i bezramkową konstrukcję. Wyświetla obraz w rozdzielczości 4K Ultra-High Definition (UHD). 43-calowy M7 wyposażony jest w pilota all-in-one wykonanego z plastiku pochodzącego z recyklingu i zasilanego energią słoneczną. Pilot może być ładowany światłem słonecznym lub sztucznym oraz poprzez USB-C. Ponadto, piloty pozostałych modeli zostały częściowo wykonane z plastiku pochodzącego z recyklingu, aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla.w wersji 27″ i 32″ jest teraz dostępny w kolorze białym.Smart Monitor M5 dostępny jest teraz z 24-calowym ekranem, potrafiącym wyświetlać obraz w rozdzielczości Full HD.Monitory wyposażone są w szereg nowych funkcji. TV Plus zapewnia różnorodne, darmowe treści na żywo i na żądanie, bez konieczności pobierania czy zapisywania się do usługi. Universal Guide rekomenduje treści w oparciu o analizę preferencji i wzorców oglądania przez użytkownika w popularnych aplikacjach, takich jak Netflix, Prime Video i innych.Ulepszony został także asystent głosowy, dzięki któremu będzie można korzystać nie tylko z Bixby, ale także z innych asystentów głosowych, takich jak Google Assistant i Amazon Alexa. W czerwcu zaktualizowana zostanie także funkcja zdalnego dostępu do „PC on Screen”, która umożliwi prostą i bezpieczną łączność między Smart Monitorem a zewnętrznymi komputerami PC.Wykorzystując te same funkcje, co w pierwszej generacji, linia Samsung Smart Monitor zapewnia liczne opcje łączności zarówno dla komputerów PC, jak i smartfonów. Użytkownicy mogą podłączyć swoje osobiste urządzenia mobilne za pomocą Tap View, Mirroring lub Apple AirPlay 2. Monitor obsługuje także rozwiązanie Samsung DeX, które zapewnia jeszcze lepsze doświadczenia w pracy z monitorem poprzez połączenie go z urządzeniem mobilnym. Wyświetlacz obsługuje również usługę Microsoft365, umożliwiając użytkownikom przeglądanie i edytowanie dokumentów oraz wygodne zapisywanie ich w chmurze nawet bez połączenia z komputerem, dzięki wbudowanemu Wi-Fi. Smart Monitor oferuje również wiele portów, w tym port USB typu-C, porty USB i Bluetooth 4.2.innych.Wyświetlacz może również w pełni zastąpić centrum rozrywki z możliwością dostępu do treści OTT i strumieniowego przesyłania ulubionych filmów i programów z Netflix, HBO i YouTube, nawet bez połączenia z komputerem lub urządzeniem mobilnym.