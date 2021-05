Laptop techbite z ekranem 14,1 cala

mPTech wprowadza do oferty laptop techbite ZIN 14.1 BIS 64GB z ekranem 14,1 cala, z pełną klawiaturą i systemem Windows 10 PROFESSIONAL. Dostępny jest w cenie 1199 zł.

Laptop ZIN 14.1 BIS 64GB jest lekki (waży mniej niż 1 kg), ma smukłą obudowę i wyświetlacz 14.1” oraz duże klawisze. Jest wyposażony w czterordzeniowy procesor Intel®Celeron® N3450 (14 nm) z 4GB pamięci RAM. Urządzenie oferuje zintegrowany układ graficzny Intel z serii 500. Laptop posiada 64 GB pamięci na dane, które można rozszerzyć o dodatkowe 512 GB dzięki karcie microSD oraz bez limitu i ograniczeń przestrzennych – w chmurze np. Microsoft OneDrive.Co ważne, laptop dla sprawniejszego działania jest wyposażony w moduł Wi-Fi w dwuzakresowym standardzie 802.11ac (częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz) umożliwiający bardziej stabilne połączenie z Internetem i szybsze przesyłanie danych. Do tego posiada kamerę VGA oraz moduł Bluetooth 4.0 dla lepszego połączenia z innych urządzeniami BT.Ponadto model oferuje bogate zaplecze komunikacyjne oraz funkcje dla integracji z całą gamą urządzeń peryferyjnych, monitorów i projektorów. A to wszystko za sprawą wyposażenia w liczne porty tj.: 2 x USB (1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0), Jack 3,5 mm oraz miniHDMI, a także slot microSD.ZIN 14.1 BIS 64GB marki techbite jest wyposażony w akumulator Li-ion o pojemności 5000 mAh (37Wh, 7.6V), zapewniający do 5 godzin ciągłego działania na jednym ładowaniu.Urządzenie pracuje pod kontrolą znanego systemu WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 bit.W zestawie z laptopem są: bateria, ładowarka oraz karta gwarancyjna. Urządzenie jest dostępne w cenie 1199 zł.