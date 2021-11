Praca zdalna: najpopularniejsze słuchawki i headsety

Wraz z wybuchem pandemii okazało się, że praca zdalna to już nie żadne novum czy benefit, ale standard codzienności wielu polskich pracowników. Następstwem nagłej popularności home office jest większy popyt na słuchawki oraz headsety, bez których o prowadzenie wirtualnej komunikacji jest prostu trudno. Które sprzęty wiodą prym w rankingu popularności?

Ranking słuchawek 2021. Apple z trzykrotnie większą liczbą wzmianek niż konkurencja

Ranking headsetów 2021. Liderem Sony, na drugim miejscu Logitech

Najbardziej rozpraszają nas cudze dźwięki z tła

Użytkownicy coraz częściej wybierają wyspecjalizowany sprzęt. Sięgając po profesjonalne słuchawki mamy gwarancję lepszej jakości dźwięku, co znacząco wpływa na komfort pracy. Coraz popularniejsza opcja redukcji szumów umożliwia odcięcie się od otoczenia, co ułatwia skupienie i podnosi koncentrację, co będzie nieocenione, szczególnie jeśli pracujemy zdalnie – mówi Martyna Grzegorczyk, Communications and Outreach Manager.

Polakom zdecydowanie podoba się praca zdalna, co potwierdziło przeprowadzone przez polski ClickMeeting badanie „Jak oceniamy pracę zdalną po roku pandemii?”. Respondenci oceniają pracę zdalną średnio na 7 w skali 10 punktów. Ponad połowa badanych ocenia, że odkąd pracują zdalnie, ich czas pracy się wydłużył. Mimo to 72 proc. Polaków uważa, że nie dojeżdżając do pracy zyskuje na czasie, a brak bezpośredniego nadzoru zwiększa ich efektywność. Jednak praca zdalna wiążę się z koniecznością zakupu sprzętu, a 83 proc. badanych przyznaje, że pracodawca nie rekompensuje kosztów związanych z pracą z domu. Mimo to Polacy chcą inwestować w sprzęt, który podnosi ich komfort pracy.Jakie słuchawki są najpopularniejsze wśród Polaków? Z analizy wypowiedzi internautów, dokonanej za pomocą narzędzia SentiOne, w okresie od stycznia do połowy października br. wynika, że najpopularniejsze są słuchawki AirPods marki Apple . Od początku 2021 roku słuchawki tej firmy były wymieniane ponad 14 tys. razy, osiągając zasięg na poziomie 29 mln wyświetleń. Na drugim miejscu w rankingu znajduje się Samsung z 4 tys. wzmianek, a wszystkie wypowiedzi na temat słuchawek tej marki osiągnęły zasięg na poziomie 21 mln wyświetleń. Trzecie miejsce należy do firmy Huawei. Osiągnęły wynik 3 tys. wzmianek, a te – 6,5 mln wyświetleń. W rankingu zaraz za podium znalazły się słuchawki SteelSeries z liczbą 818 wzmianek i zasięgiem 6,2 mln wyświetleń. Na piątym miejscu uplasowały się słuchawki marki JBL, osiągając liczbę ponad 2 tys. wzmianek oraz niemal 5 mln wyświetleń.Oprócz słuchawek na popularności zyskują także headsety, zawierające słuchawki oraz profesjonalny mikrofon. Najczęściej wspominane w polskiej sieci były headsety marki Sony – 365 wzmianek generujących 464 tys. zasięgu. Drugie miejsce w rankingu należy do Logitech – headsety tej marki wymieniane były przez internautów 201 razy, osiągając zasięg 282 tys. wyświetleń. Ostatnie miejsce na podium w rankingu headsetów zajęła marka HyperX z 143 wzmiankami oraz zasięgiem na poziomie 202 tys. wyświetleń. Na czwartym miejscu w rankingu są headsety firmy Corsair, z wynikiem 52 wzmianek i 89 tys. wyświetleń. Piąte miejsce należało do marki Sennheiser, której zestawy słuchawkowe zyskały 96 wzmianek i zasięgiem 84 tys. wyświetleń.Odgłosy płynące z otoczenia są jedną z kwestii, które przeszkadzają podczas wideokonferencji. Z danych uzyskanych z badania zleconego przez ClickMeeting wynika, że najbardziej rozpraszającą dla 66 proc. ankietowanych jest sytuacja, gdy uczestnicy spotkania online, którzy nie wypowiadają się w danym momencie, mają włączone mikrofony.Na popularności zyskuje funkcja active noise cancelling (ANC) – redukcji szumów. Urządzenia z tą opcją posiadają technologię polegającą na tłumieniu odgłosów o różnym natężeniu dobiegających z zewnątrz. Hasła „redukcja szumu” i „noise cancelling” były wyszukiwane przez polskich internautów w tym roku 201 razy, uzyskując zasięg 271 tys. W 2020 roku, kiedy wiele firm przeszło na tryb pracy zdalnej, było to 493 wzmianek o zasięgu 2 mln wyświetleń. Dla porównania, w 2019 roku odnotowano 601 wzmianek, które wygenerowały zasięg 691 tys. wyświetleń.