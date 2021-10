Monitory Philips Momentum 329M1RV i 279M1RV

Philips Momentum 329M1RV i 279M1RV to nowe monitory z certyfikatem Designed For Xbox. Oba urządzenia wyposażono w 10-bitowe (1.07 miliarda kolorów) matryce 4K z odświeżaniem 144Hz. Dzięki złączu HDMI 2.1 mogą one wykorzystywać pełnię możliwości najnowszych konsol Xbox Series X.

Philips Momentum 329M1RV

Philips Momentum 279M1RV

Dostępność i cena

Philips Momentum 279M1RV I 329M1RV to dwa kolejne produkty producenta z certyfikatem Designed for Xbox. Jest on gwarancją, że urządzenia bez problemu wyświetlają obraz 4K przy odświeżaniu 120Hz. Oba monitory wspierają technologię HDR, która zapewnia lepszą rozpiętość tonalną obrazu. Variable Refresh Rate redukuje natomiast efekt rozrywania obrazu, co poprawia płynność wyświetlania.Monitor wyposażony jest w 32-calową, 10-bitową matrycę IPS o rozdzielczości 4K (3840 x 2160 px) i odświeżaniu 144Hz. Certyfikat DisplayHDR 400 zapewnia lepszą rozpiętość tonalną, jasność oraz kontrast niż urządzenia funkcjonujące wyłącznie w trybie SDR. Płynność wyświetlanego obrazu podnosi obsługiwana przez monitor technologia AMD FreeSync Premium.W 27-calowym, nowym modelu z linii Momentum zastosowano 10-bitową (98% pokrycia przestrzeni barwowej DCI-P3) matrycę Nano IPS wyświetlającą obraz o maksymalnej rozdzielczości 4K (3840 x 2160 px) i odświeżaniu 144Hz. Produkt cechuje się certyfikatem DisplayHDR 600 i wsparcie technologii NVIDIA G-SYNC.Oba prezentowane monitory wyposażono w technologię Ambiglow. Diody wokół monitora dają efekt poświaty, dzięki któremu obraz sprawa wrażenie wychodzącego poza obramowanie matrycy. Zainstalowane w urządzeniach złącze USB-C pozwoli dokować laptopy za pomocą jednego przewodu. Monitory zapewniają też wsparcie dla systemu DTS Sound polepszającego wrażenia dźwiękowe płynące z wbudowanych głośników.Monitory Philips 329M1RV i 279M1RV będą dostępne w sprzedaży od listopada w sugerowanych cenach odpowiednio 5055 i 4595 zł.