AOC wprowadza do oferty nowy monitor dla graczy z rozdzielczością 4K UHD. AOC U28G2XU ma 28-calowy wyświetlacz z płaskim panelem IPS, który pracuje z odświeżaniem 144 Hz.

FreeSync Premium Pro oraz G-Sync Compatible

Wąskie ramki i regulacja panelu

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe AOC U28G2XU w pionie W U28G2XU istnieje możliwość obrotu podstawy, regulacji wysokości i pochylania panelu oraz ustawienia go do pozycji portretowej. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Cena i dostępność:

Monitor AOC U28G2XU oparto na matrycy IPS. Dzięki temu jego kąty widzenia obrazu oraz odwzorowanie kolorów stoją na wyższym poziomie, niż w przypadku popularnych matryc TN. Pod względem ostrości ruchomych obiektów na ekranie przewyższa też matryce typu VA.Z kolei rozdzielczość 3840 x 2160 px przy przekątnej 28” przekłada się na wysokie zagęszczenie pikseli na poziomie 157 PPI (pixels per inch), a przez to na ostry obraz. Dla porównania, popularne połączenie przekątnej 27” z rozdzielczością 2560 x 1440 px oznacza 108 PPI, a dla 24” przy 1920 x 1080 px jest to 91 PPI.W erze Nvidia DLSS oraz AMD FSR wysoka częstotliwość odświeżania przy tak dużej rozdzielczości staje się coraz lepiej dostępna. Są to technologie pozwalające zwiększyć liczbę wyświetlanych klatek obrazu w grach bez wyraźnego spadku jakości grafiki.U28G2XU wspiera technologie zapobiegające rozrywaniu obrazu AMD FreeSync Premium oraz Nvidia G-Sync Compatible. Działają one w zakresie od 48 Hz do maksymalnej częstotliwości odświeżania ekranu – 144 Hz.Czas reakcji matrycy monitora wynosi 1 ms GtG oraz MPRT. Dla graczy przygotowano też udogodnienia takie jak Dial Point oraz Shadow Control. Pierwsze z nich wyświetla na ekranie celownik, który może okazać się przydatny w grach go niepokazujących. Z kolei druga funkcja zmniejsza ryzyko bycia zaskoczonym przez przeciwnika kryjącego się w cieniu, poprzez rozjaśnienie ciemnych miejsc na planszy gry.W U28G2XU istnieje możliwość obrotu podstawy, regulacji wysokości i pochylania panelu oraz ustawienia go do pozycji portretowej. Ponadto w monitorze znajdują się otwory VESA 100 x 100 do umocowania na opcjonalnym ramieniu. Montażu fabrycznej podstawy można dokonać bez użycia narzędzi.Z trzech stron panel monitora okalają wąskie ramki. Nie tylko nadają mu nowoczesnego wyglądu, ale też ułatwiają stworzenie konfiguracji składającej się z kilku wyświetlaczy.Ponadto użytkownicy mogą skorzystać z wbudowanego wyjścia słuchawkowego oraz 4-portowego koncentratora USB 3.0.AOC U28G2XU wejdzie do sprzedaży w sierpniu w sugerowanej cenie detalicznej 3 309 PLN.