Nowy Acer Chromebook Spin 714 oraz Acer Chromebook Enterprise Spin 714

Acer zaprezentował najnowsze konwertowalne Chromebooki klasy premium - Acer Chromebook Spin 714 oraz Acer Chromebook Enterprise Spin 714. Nowa linia Chromebooków oferuje procesory Intel® Core™ 13. generacji.

Produktywność i grafika na zupełnie nowym poziomie

Kamera internetowa QHD MIPI 2K i szereg praktycznych funkcji jako wsparcie wideokonferencji i edukacji online

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Acer Chromebook Spin 714 14-calowy dotykowy ekran Chromebooka z wyświetlaczem o rozdzielczości WUXGA (1920x1200) wyświetla obraz w imponującej jakości, zapewniając przy tym pokrycie 100% barw palety sRGB. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Działanie na rzecz programu Earthion

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Acer Chromebook Enterprise Spin 714 Użytkownicy korporacyjni korzystający z Chromebooka Enterprise Spin 714 zyskują dostęp do pakietu Chrome Enterprise Upgrade, a wraz z nim - do szeregu wbudowanych funkcji biznesowych systemu ChromeOS. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Wsparcie dla systemu ChromeOS i wielu aplikacji

Urządzenia Acer Chromebook Enterprise

Cena i dostępność

Acer Chromebook Spin 714 to 14-calowy laptop o proporcjach ekranu 16:10, który zapewnia świetną jakość grafiki, co przekłada się na zupełnie nowy poziom wideokonferencji. Jest to możliwe dzięki rozdzielczości WUXGA, pokryciu 100% kolorów palety sRGB, wbudowanej kamerze internetowej QHD 2K oraz obecności systemu DTS® Audio. Chromebook ma ekran obracany o 360 stopni, szybko ładujący się rysik USI oraz obudowę o trwałości klasy wojskowej.Sercem nowych Chromebooków są procesory Intel® Core™ i7 13. generacji. Komputery charakteryzują się także zgodnością ze standardem Intel® Evo™, który wymaga odpowiednio wysokiej wydajności sprzętowej oraz minimum 9 godzin pracy na w pełni naładowanej baterii. Dzięki zastosowaniu trybu szybkiego ładowania użytkownik jest w ciągu 30 minut naładować baterię, by zyskać cztery godziny pracy komputera, co z pewnością przyda się w wielu sytuacjach awaryjnych. Co więcej, użytkownikom biznesowym, np. firmom, gdzie priorytetem są dodatkowe możliwości zarządzania i kontroli bezpieczeństwa, notebook Acer Chromebook Enterprise Spin 714 oferuje technologię Intel vPro®.14-calowy dotykowy ekran Chromebooka z wyświetlaczem o rozdzielczości WUXGA (1920x1200) wyświetla obraz w imponującej jakości, zapewniając przy tym pokrycie 100% barw palety sRGB. Wyświetlacz 16:10 jest otoczony smukłym obramowaniem i pokryty antybakteryjnym szkłem Corning® Gorilla® Glass, które chroni go przed zarysowaniami, a jednocześnie jest odporne na zabrudzenia i zapobiega rozwojowi bakterii na powierzchni Opcjonalny rysik USI to 4096 różnych poziomów nacisku i czułości na pochylenie[5], co przekłada się na możliwość zachowania naturalnego stylu pisania, rysowania, czy szkicowania na ekranie w każdym z czterech dostępnych trybów, dzięki zawiasowi umożliwiającemu obracanie ekranu Chromebooka o 360 stopni.Opisywane modele to pierwsze Chromebooki Acera wyposażone w kamerę internetową QHD 2K - rozwiązanie, które sprawdzi się doskonale w zastosowaniach zarówno profesjonalnych, jak i edukacyjnych. Kamera 2K to nie tylko imponująca rozdzielczość obrazu. To też technologia czasowej redukcji szumów, która pozwala zachować wysoką jakość obrazu nawet w warunkach słabego oświetlenia. Prywatność gwarantuje z kolei obecność fizycznej zaślepki. Niesamowitym doznaniom graficzny towarzyszy również świetny dźwięk, za który odpowiadają głośniki z systemem DTS® Audio i wbudowanym inteligentnym wzmacniaczem, który zapewnia wyższą jakość dźwięku bez zniekształceń, a do tego głębszy bas.Chromebooki łączą się z siecią dzięki modułowi Wi-Fi 6E i standardowi Bluetooth 5.2, a połączenie z innymi urządzeniami zapewnia obecność różnych złącz - w tym HDMI i dwa porty Thunderbolt™ 4. Urządzenia można odblokować dużo szybciej, a dane pozostają bezpieczne dzięki zastosowaniu opcjonalnego czytnika linii papilarnych. Mamy tu też podświetlaną klawiaturę i panel dotykowy pokryty szkłem Corning® Gorilla® Glass, które są nie tylko bardzo responsywne, ale i wyjątkowo przyjemne w dotyku.Komputery Acer Chromebook Spin 714 i Acer Chromebook Enterprise Spin 714 wpisują się w realizację misji Earthion dzięki obecności wielu rozwiązań przyjaznych dla środowiska oraz rejestracji w programie EPEAT. Zawierają tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu pokonsumenckiego (PCR), a opakowania, w których są sprzedawane, są wykonane w całości z materiałów pochodzących z recyklingu - w tym z przetworzonej masy papierowej, tektury i innych włókien naturalnych. Co więcej, Acer Chromebook Spin 714 i Acer Chromebook Enterprise Spin 714 posiadają certyfikat Energy Star, co oznacza, że ich konstrukcja jest wyjątkowo energooszczędna.Trwała, wytrzymała obudowa Chromebooka Spin 714 przekłada się na dłuższą żywotność urządzenia ogółem. The Jest ona wykonana z anodowanego aluminium i charakteryzuje się wytrzymałością klasy wojskowej (zgodność z amerykańskim standardem MIL-STD 810H), dzięki czemu sprawdza się świetnie w codziennym użytkowaniu, gotowa stawić czoła ekstremalnej eksploatacji i w pełni odporna na wszelkie wgniecenia wyszczerbienia i korozję, zachowując swój elegancki wygląd i solidną jakość wykonania przez cały cykl życia produktu.Nowe laptopy Acer Chromebook Spin 714 i Acer Chromebook Enterprise Spin 714 korzystają z bogatego potencjału ChromeOS, który obejmuje m.in. bardzo szybki czas uruchamiania, intuicyjną obsługę systemu oraz zaawansowane zabezpieczenia. Komputery obsługują aplikacje internetowe - w tym aplikacje ze Sklepu Play, dzięki czemu użytkownicy zyskują dostęp do wszystkich aplikacji, których potrzebują do pracy, nauki, tworzenia treści i nie tylko.Użytkownicy korporacyjni korzystający z Chromebooka Enterprise Spin 714 zyskują dostęp do pakietu Chrome Enterprise Upgrade, a wraz z nim - do szeregu wbudowanych funkcji biznesowych systemu ChromeOS. Dzięki rejestracji zero-touch, działy IT mogą po prostu przekazać zakupione urządzenia odpowiednim pracownikom organizacji. Użytkownicy będą w stanie zarządzać urządzeniami i zabezpieczeniami praktycznie od razu bez żadnego problemu, co z perspektywy biznesowej oznacza niższy całkowity koszt posiadania zakupionego sprzętu. Urządzenia Acer korzystające z systemu ChromeOS zdejmują ciężar prostych i powtarzalnych zadań administracyjnych z barków działów IT, ułatwiają współpracę i zapewniają pracownikom działającym w chmurze bezpieczny dostęp do danych i aplikacji.Acer Chromebook Spin 714 (CP714-2W-56B2) w regionie EMEA trafi do sprzedaży w lipcu, w cenie od 999 euro.