Acer zaprezentował laptop klasy premium - Chromebook Spin 713 z obracanym wyświetlaczem 2K i certyfikatem Projektu Athena. Laptop jest wyposażony w procesor Intel Core 10. generacji.

Chromebook Spin 713

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Acer Chromebook Spin 713 Nowy Chromebook Spin 713 został wyposażony w 13,5-calowy wyświetlacz VertiView o proporcjach obrazu 3:2.

Chromebook Enterprise Spin 713

Chromebook Spin 713 został wyposażony w 13,5-calowy wyświetlacz VertiView o proporcjach obrazu 3:2. Jest to wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2256 x 1504. Zarówno ekran, jak i panel dotykowy pokryte są szkłem Corning Gorilla Glass, co daje odporność na zarysowania. Ekran ma wąskie ramki, a wbudowany system głośników stereo zapewnia bardzo dobre wrażenia dźwiękowe. Dwa strategicznie rozmieszczone mikrofony gwarantują wysoką jakość komunikacji audio.Aluminiowa obudowa notebooka Acer Chromebook Spin 713 spełnia wojskowe standardy wytrzymałości (zgodność ze standardem MIL-STD 810G), co czyni komputer odpornym na wgniecenia czy korozję. Dzięki niej komputer wyjdzie bez szwanku z upadku z wysokości do 122 cm i wytrzyma nacisk wywierany przez ciężar o masie do 60 kg.Ekran notebooka obraca się o 360°, co oznacza, że można używać go w trybie podstawki do wyświetlania prezentacji, jako tablet, w trybie standardowym (aby móc korzystać z klawiatury) i w trybie namiotu, który sprawdzi się szczególnie dobrze w sytuacjach, gdy mamy do dyspozycji ograniczoną ilość miejsca. Podświetlana klawiatura pomoże użytkownikowi pozostać produktywnym niezależnie od warunków oświetleniowych. Projekt urządzenia stawia mocno na mobilność. Komputer mierzy zaledwie 16,8 mm w pionie i waży 1,37 kg.Chromebook Spin 713 (CP713-2W) został zaprojektowany wspólnie z firmą Intel w ramach Projektu Athena - programu mającego na celu przyspieszenie tempa innowacji w segmencie komputerów przenośnych. Pomyślnie przeszedł szereg wymagających prób i testów weryfikujących zgodność z wymaganiami oraz standardami użytkowymi i technicznymi, ustanowionymi w zakresie wspomnianej inicjatywy.Wewnątrz nowego notebooka Acer Chromebook Spin 713 znajdziemy procesor Intel Core 10. generacji. Na w pełni naładowanej baterii notebook będzie pracował nieprzerwanie nawet przez 10 godzin. Użytkownik ma do dyspozycji do 16 GB pamięci RAM i dysk SSD PCIe NVMe o pojemności do 256 GB.Notebook Acer Chromebook Spin 713 wyposażony został w dwa porty USB 3.1 typu C - obydwa obsługują standard USB 3.2 pierwszej generacji (prędkość transmisji danych do 5 Gbps), a także połączenie DisplayPort przez USB-C oraz funkcję ładowania przez złącze USB. Znajdziemy tu również złącze HDMI, port USB 3.0 i czytnik kart MicroSD. Na wyposażeniu komputera znajduje się również dwuzakresowa karta Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax) z technologią 2x2 MU-MIMO. Moduł Bluetooth 5.0 pozwala połączyć się w wygodny sposób z urządzeniami peryferyjnymi.Ekran dotykowy i touchpad notebooka Chromebook Spin 713 dostępne są w wersjach pokrytych antybakteryjnym szkłem Corning Gorilla Glass. To szklana powłoka, która chroni ekran i panele dotykowe przed rozwojem mikroorganizmów na ich powierzchni.Nowy Chromebook Enterprise Spin 713 dostępny jest z aktualizacją Chrome Enterprise Upgrade - rozwiązaniem, które pozwala użytkownikom biznesowym zarządzać firmowymi urządzeniami z zainstalowaną przeglądarką Chrome w różnej skali. Chrome Enterprise sprawdzi się w firmach, gdzie pracownicy korzystają ze wspólnych urządzeń i pracują mobilnie, np. w sektorze opieki medycznej czy w handlu. Rozwiązanie to znacząco przyczynia się do wyższego poziomu bezpieczeństwa i wydajności pracy w chmurze.będzie dostępny w Polsce na przełomie września i października w cenie 3 399 zł.Informacje o cenie i dostępnościw Polsce będą dostępne wkrótce.