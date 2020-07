Monitor Philips Momentum 558M1RY i 278M1R

Philips prezentuje dwa nowe modele monitorów z linii Momentum. 558M1RY ma panel o rozdzielczości 4K i częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz wspiera standard VESA DisplayHDR 1000. Natomiast 278M1R to 27-calowy monitor o rozdzielczości 4K i częstotliwości odświeżania 60 Hz. Oba zaprojektowano z myślą o współpracy z konsolami.

Philips Momentum 558M1RY

Philips Momentum 558M1RY - tył Monitor Philips 558M1RY będzie dostępny w sprzedaży jeszcze w tym miesiącu w sugerowanej cenie 5792 zł.

Philips Momentum 278M1R

Philips Momentum 278M1R - tył Monitor wyposażono w dwa głośniki o mocy 5 W każdy, ze wsparciem kodeka DTS i dwa wejścia HDMI 2.0.

Dostępność i cena

Philips Momentum 558M1RY ma 55-calowy panel o rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160 px) z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Obecna generacja konsol wspiera obraz o rozdzielczości 4K przy 60 Hz lub 1440p przy odświeżaniu 120Hz. Przy podłączeniu do komputera monitor będzie mógł wyświetlać obraz 4K przy 120 Hz. Dzięki wsparciu technologii AMD FreeSync unikniemy efektu rozrywania obrazu. Monitor spełnia wymagania certyfikatu VESA DisplayHDR 1000, co w połączeniu z kontrastem statycznym 4000:1 i możliwością wyświetlenia 1,07 mld kolorów przekłada się na żywy i kontrastowy obraz. Całość uzupełnia technologia Ambiglow, która sprawia wrażenie rozszerzenia obrazu na przestrzeń za monitorem. Efekt ten jest uzyskiwany dzięki podświetleniu diodami LED znajdującymi się na zewnątrz monitora.W Momentum 558M1RY zintegrowano soundbar projektu Bowers & Wilkins – renomowanego brytyjskiego producenta urządzeń audio. System 2.1 o mocy 40 W (RMS) reprodukuje dźwięk w zakresie 50Hz – 20KHz. Tryby Sport & Racing, RPG & Adventure, Action, Movie, Music i Personal pozwolą odpowiednio dopasować charakterystykę brzmienia do wyświetlanych na monitorze gier lub filmów. Głośnik dekoduje również dźwięk DTS.Philips Momentum 278M1R ma 27-calowy panel o rozdzielczości 4K i częstotliwości odświeżania 60 Hz. Niski input lag i czas reakcji 1ms MPRT będą szczególnie istotne dla fanów e-sportowych gier turniejowych. Urządzenie również wspiera technologię Ambiglow z podświetleniem na czterech krawędziach. Monitor wyposażono w dwa głośniki o mocy 5 W każdy, ze wsparciem kodeka DTS i dwa wejścia HDMI 2.0.Regulowana podstawa monitora (pochylenie -5 do +20 stopni i obrót +/-33 stopnie) pozwala na ustawienie ekranu wedle potrzeb użytkownika.Monitor Philips 558M1RY będzie dostępny w sprzedaży jeszcze w tym miesiącu w sugerowanej cenie 5792 zł. Philips 278M1R pojawi się w sprzedaży pod koniec lipca w cenie 2002 zł.