Najlepszy powerbank na wakacje. Lekki, stylowy czy pojemny?

Najlepszy powerbank? Najwygodniej byłoby gdybyśmy mogli wybrać niewielkich rozmiarów urządzenie o bardzo dużych możliwościach. Niestety w praktyce takie połączenie jest rzadkie. Należy zdawać sobie sprawę, że powerbank o ogromnej pojemności po prostu musi ważyć sporo. Na co jeszcze zwracać uwagę, aby wybrać najodpowiedniejszy dla siebie sprzęt?

Najlepszy powerbank na dłuższe wypady? Pojemny

Powerbank Na dłuższe wędrówki najodpowiedniejsze będzie urządzenie o większej pojemności

Kompromisowe rozwiązanie

Waga i rozmiar mają znaczenie

Dodatkowe udogodnienia

Wielogodzinna wycieczka rowerowa, całodzienne zdobywanie szczytu czy wytrwałe zdobywanie opalenizny. W takich właśnie przypadkach warto wyposażyć się w powerbank, który pomoże nam podładować telefon, tablet, czy aparat fotograficzny, gwarantując tym samym nie tylko możliwość uwiecznienia ważnych chwil, ale też kontaktu ze światem i bezpieczeństwo. Najlepszy powerbank w sytuacjach, gdy o gniazdko elektryczne jest naprawdę trudno, to taki z dużą pojemnością. Zalecane są urządzenia o pojemności co najmniej 20 000 mAh.Podczas wyboru powerbanku warto sprawdzić, ile portów ładujących posiada urządzenie. Przykładowo, połączenie jego dużej pojemności oraz kilku portów USB daje nam możliwość podładowania kilku telefonów jednocześnie. Należy pamiętać jednak, że proces ładowania elektroniki w ten sposób nie jest bezstratny.Powerbank o pojemności 10 000 mAh niekoniecznie da możliwość potrójnego naładowania smartfona z baterią 3 300 mAh. W tym przypadku wiele zależy od zastosowanych komponentów. Dobre jakościowo modele mogą zagwarantować sprawność nawet na poziomie 90 procent.Praktycznym rozwiązaniem powerbanku jest cyfrowy wyświetlacz, który wskazuje dokładny stan naładowania urządzenia.Należy pamiętać o tym, że fizyki nie da się oszukać - ogniwa litowo-jonowe lub litowo-polimerowe mają swoją określoną wagę, a to właśnie z takich konstrukcji składają się wszystkie tego typu urządzenia dostępne na rynku.Warto zatem zachować zdrowy rozsądek i być czujnym, gdy producent oferuje powerbank, który obiecuje 20 000 mAh i jednocześnie waży tyle samo, co konkurencyjne modele o pojemności 10 000 mAh. Może to świadczyć o zaniżaniu pojemności, z czego użytkownik zda sobie sprawę dopiero w czasie wielogodzinnej podróży, podczas której nie uda mu się naładować wszystkich potrzebnych urządzeń.Zaleca się postawić na sprawdzone modele znanych producentów, które wcześniej zostały przetestowane przez niejednego specjalistę i szereg recenzentów.Długie podróże często wymagają zabrania ze sobą sporego bagażu. Wówczas wspomniana waga urządzenia ładującego oraz jego wymiary wymiary odgrywają bardzo ważną rolę. W takiej sytuacji warto zwrócić się w kierunku stosunkowo lekkiego powerbanku o niedużych gabarytach.Nowoczesne powerbanki oferują jednak coś więcej niż tylko pojemność, odpowiednią wagę i kompaktowe rozmiary. Polecamy zwrócić uwagę na dodatkowe udogodnienia urządzeń. Niektóre z nich mogą być wyposażone w mechanizmy chroniące nasz bank energii przed rozładowaniem, przeładowaniem, nadmiernym napięciem i za dużym prądem, a także ewentualnymi zwarciami. Przydatna może być także dodatkowa latarka. Przed wyruszeniem w dalszą trasę użyteczna może okazać się z kolei obsługa ładowania pass-through, które umożliwia nieprzerwane uzupełnianie energii urządzeń w czasie ładowania samego urządzenia. To spora oszczędność czasu, która w podróży bywa bardzo cenna.Dlatego, wybierając powerbank na wakacje warto w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na swoje potrzeby i wymagania. Odpowiednio dobrany model będzie sprawdzonym kompanem każdej podróży i nie zawiedzie w najtrudniejszych momentach.