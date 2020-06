MMD prezentuje monitor Philips 272B1G, zaprojektowany z troską o środowisko. Jest energooszczędny i wyprodukowano go bez użycia rtęci, ołowiu czy PVC/BFR.

Philips 272B1G ma 27 calową matrycę IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080) i częstotliwości odświeżania 75 Hz.

Philips 272B1G ma 27 cali, matrycę IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080) i częstotliwości odświeżania 75 Hz. W połączeniu z szerokimi kątami widzenia i dobrą reprodukcją barw zapewnia ona wysoką jakość obrazu.Podstawa Smart Ergo Base umożliwia regulację kąta nachylenia i wysokości ekranu oraz wspiera tryb portretowy.Philips 272B1G to monitor o klasie energetycznej A++. Posiada funkcje, które do minimum ograniczają zużycie energii, takie jak: Power Sensor, który przy pomocy podczerwieni wykrywa czy użytkownik znajduje się przed ekranem i zmniejsza intensywność podświetlenia w razie jego nieobecności oraz LightSensor, który automatycznie dostosowuje jasność ekranu do warunków świetlnych otoczenia. Specjalny wyłącznik Zero Power całkowicie odcina dopływ prądu do monitora w czasie, w którym nie jest on używany. Wszystkie wymienione technologie zapewniają maksymalną redukcję śladu węglowego.Technologie LowBlue Mode i Flicker Free ograniczają emisję niebieskiego światła i męczące wzrok migotanie ekranu.Wszystkie plastikowe elementy obudowy, metalowa rama i opakowanie nadają się w 100% do recyklingu.Monitor Philips 272B1G będzie dostępny w sprzedaży jeszcze w tym miesiącu w sugerowanej cenie 1020 PLN.