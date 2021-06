Laptop gamingowy Razer Blade 14

Razer Blade 14 to nowy laptop gamingowy z procesorem AMD Ryzen™ 9 5900HX, procesorem graficznym NVIDIA GeForce RTX 30 i ekranem Quad HD 165 Hz.

CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Razer Blade 14 został wyposażony w procesor AMD - 8-rdzeniowy AMD Ryzen 9 5900HX. 16-wątkowy procesor oferuje maksymalne taktowanie w trybie boost do 4,6 GHz, co umożliwia szybkie zarządzanie dużymi obciążeniami, minimalizację opóźnień podczas grania i przegryzanie się przez wymagające obciążenia z zawrotną prędkością.Nowy Razer Blade 14 będzie wyposażony w procesor graficzny NVIDIA GeForce RTX 30 (włącznie z RTX 3080, w wersji do laptopów) oraz ekran Quad HD 165 Hz. A wszystko to ukryte w 14-calowej obudowie gamingowej. Dopełnieniem będą podświetlenie Chroma RGB dla każdego klawisza, immersyjny system THX Spatial Audio, zapewniający dynamiczny dźwięk oraz bogata oferta portów, aby codzienna praca z laptopem była łatwiejsza.Blade 14 jest wyposażony w najnowsze procesory graficzne NVIDIA GeForce RTX z serii 30 do laptopów (włącznie z GeForce RTX 3080). Zbudowana w oparciu o architekturę Ampere firmy NVIDIA, seria RTX 30 oferuje ulepszony ray tracing i zaawansowane funkcje AI w celu tworzenia bardziej wciągających wizualnie światów. Oprócz ulepszonej wydajności graficznej, seria GeForce RTX 30 zawiera zestaw technologii Max-Q, takich jak Dynamic Boost, Whisper Mode 2.0 i skalowalny BAR, który pozwala Blade 14 pozostać cichym, ale zabójczo wydajnym.Aby połączyć moc z wysoką jakością grafiki, Blade 14 oferuje najlepsze 14-calowe gamingowe wyświetlacze na rynku. Oba panele klasy IPS, od Full HD 144 Hz do Quad HD 165 Hz, oferują doskonałe pokrycie kolorów - do 100% SRGB (ekran Full HD) i do 100% DCI-P3 (Quad HD). Wysoka częstotliwość odświeżania obu ekranów w połączeniu ze zintegrowaną technologią AMD FreeSync Premium zapewnia wyraźne i płynne wrażenia wizualne w grach. W celu zagwarantowania spójnych i żywych wrażeń z rozgrywki, każdy panel jest indywidualnie kalibrowany w celu zapewnienia dokładności kolorów.Nowy laptop Blade 14 ma całkowicie aluminiową obudowę, precyzyjnie frezowaną ramę w celu zmniejszenia ilości odpadów i anodowaną matową czarną powłokę, w celu zapewnienia jednolitego wykończenia, unikalnego w dotyku i odpornego na zadrapania. Aby Blade 14 był nie tylko cienki, ale i po prostu kompaktowy, wymiary obudowy zmniejszono do zaledwie 0,66” x 8,66” x 12,59”. Chłodzenie urządzenia jest realizowane za pomocą komory parowej zamiast nieporęcznego i nieefektywnego systemu składającego się rurek cieplnych, którego używają inne gamingowe laptopy.Uszczelniona próżniowo komora wykorzystuje odparowaną ciecz do rozpraszania ciepła pochodzącego z wewnętrznych elementów, jednocześnie pracując w parze z dwoma niskoprofilowymi wentylatorami, z których każdy jest wyposażony w 88 łopatek o grubości zaledwie 0,1 mm (co odpowiada grubości ludzkiego włosa), aby zasysać chłodne i wypychać gorące powietrze, zapewniając, że zarówno procesor, jak i karta graficzna mogą działać z maksymalną wydajnością, pozostając przy tym chłodne.Zaprojektowany z myślą o wszechstronnym wykorzystaniu, Blade 14 oferuje mnóstwo przyjaznych dla użytkownika funkcji, aby poprawić codzienne wrażenia z użytkowania. W górnej ramce wyświetlacza znajduje się wysokiej jakości kamera internetowa 720p do obsługi połączeń internetowych podczas pracy poza biurem. Kamera ma czujnik podczerwieni zapewniający bezpieczne i bezproblemowe logowanie się przez Windows Hello. Każdy klawisz klawiatury jest podświetlany Chroma RGB i można go indywidualnie skonfigurować za pomocą każdego z 16,8 miliona kolorów dostępnych w Razer Synapse.Po bokach klawiatury znajdują się dynamicznie głośniki, które można dostroić za pomocą technologii THX Spatial Audio przeznaczonej do obsługi gier, filmów lub muzyki. Na bocznych ściankach Blade 14 znajduje się mnóstwo portów, w tym dwa porty USB 3.2 Gen 2 Type-C z zasilaniem do ładowania, dwa porty USB 3.2 Gen 2 Type-A do podłączania starszych urządzeń, HDMI 2.1 do łatwego podłączenie do zestawów multimedialnych w sali posiedzeń i gniazdo 3,5 mm do słuchania wciągającego dźwięku 3D dzięki THX Spatial Audio.Wraz z Blade 14 Razer zaprezentował również swoje pierwsze urządzenie ładujące wykorzystujące azotek galu (GaN) - ładowarkę Razer USB-C GaN. Nowa ładowarka, wykorzystująca najnowocześniejszą technologię GaN, jest idealna dla graczy, prosumentów i osób będących w ciągłym ruchu. Ładowarka oferuje do 130 W łącznej mocy ładowania między dwoma portami USB-C i dwoma portami USB-A i pozwala na adowanie smartfona, tabletu lub laptopa. Urządzenie jest jednocześnie wystarczająco małe i z łatwością zmieścić się w kieszeni.Technologia GaN zastosowana w nowej ładowarce jest nie tylko bardziej wydajna pod względem dostarczania mocy (w porównaniu z tradycyjnymi urządzeniami ładującymi na bazie krzemu), ale także pod względem wydajności cieplnej, co oznacza mniejsze ryzyko przegrzania lub zwarcia podłączonych urządzeń. Ładowarka Razer USB-C GaN zapewnia graczom i prosumentom stałe połączenie i zasilanie w podróży.Ceny Razer Blade 14 zaczynają się od 1999,99 EUR. Laptop jest już dostępny na Razer.com, w sklepach RazerStore oraz u wybranych partnerów detalicznych.Ładowarka Razer USB-C GaN jest już dostępna w cenie 179,99 EUR na Razer.com i w sklepach RazerStore.